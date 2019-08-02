济南青年教师伦学冬勇救落水男孩不幸遇难

7月30日，对济南市商河县郑路镇褚集小学师生来说是一个悲伤的日子，在这个原本应该享受假期的时间，他们聚集在一起，默默地为该校语文教师伦学冬举行遗体告别仪式。

时间拨回到7月27日，这天一大早，伦学冬就带着8岁的儿子出门前往烟台旅游，当天下午到达烟台金海岸景区。伦学冬的弟弟伦学梁事后从目击者口中了解到，到景区后，伦学冬和儿子一起乘脚踏游船在海上游玩时，同船一名11岁的男孩不慎落水，本来不会游泳的伦学冬此时毫不犹豫地跳入海中救援。最终，男孩被成功救上了岸，伦学冬却不幸逝世，生命的指针永远停留在35岁。

事发时，落水男孩看到自己的妹妹在岸边便兴奋地站了起来，却因此不慎跌入海中，伦学冬见状毫不犹豫地跳入海中施救。不谙水性的伦学冬一时无法将男孩救上船，紧急时刻，他拼尽全力托举男孩，避免男孩呛水窒息，自己却终因体力不支和呛水过多而沉入水中。

听到呼救声后，景区救援队员立刻赶到现场营救。男孩由于伦学冬的托举基本没有呛到海水，身体并无大碍，而伦学冬却已失去生命体征，终因抢救无效于当晚永远离开了人世。

“为了救我儿子，他付出了自己的生命，没有他舍身施救就没有我的儿子。”被救男孩的母亲哽咽着说。

褚集小学校长朱骆告诉记者，伦学冬有两个孩子，妻子也是小学教师。他在家里是主心骨，在学校是一名优秀教师，工作积极负责，为人亲切和善，不但教学成绩出色，还担任教导处副主任一职，为人和工作得到全校师生一致好评。

7月30日上午，褚集村为伦学冬举行的遗体告别仪式上，有褚集小学的师生和家长，也有闻讯赶来的社会各界人士。当天，被救孩子的父亲、爷爷等一行4人带着锦旗和慰问金赶到伦学冬家里送行，一见面，被救孩子的爷爷和伦学冬的父亲就相拥而泣，旁观者也为之动容。

得知伦学冬的感人事迹后，商河县教育系统组织开展了捐款活动，商河县委、县政府相关负责人以及济南市教育局局长王品木等纷纷赶到伦学冬家里慰问。据悉，根据《山东省见义勇为人员奖励和保护条例》及《烟台市见义勇为奖励保护实施细则》有关规定，烟台开发区工委政法统战部拟追授伦学冬“见义勇为先进个人”荣誉称号。（魏海政）

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