整治线上刷课 打造网络“金课”是关键

近年来，网络在线课程不断兴起，很多高校引入慕课，在各大学习平台开设网络课程，大学生可以自由选课。然而，在线课程教学兴盛的同时，高校付费刷课之风也逐渐盛行，甚至形成了灰色产业链，有人竟利用门类丰富的网课做起了刷课生意，在不少大学生相关QQ群里刷屏。刷课代理称，只需提供在线课程的账号和密码，便能享受从上课到考试一条龙服务，“轻松”拿到高分。

据不完全统计，目前，我国上线慕课数量已达5000门，来自高校和社会的选学人数突破7000万，逾1100万大学生获得慕课学分。大规模在线开放课程等新型课程的兴起，带来了学习内容、方法、模式和教学管理体制机制方面的变革，给高等教育教学改革发展带来了新的机遇和挑战。它打破了优质教育资源的时空限制，扩大了受益面，给学生带来了全新的学习体验，既能够增强教学吸引力，也能激发学生的学习积极性和自主性。

在线课程的快速发展，对高校的教学管理也提出了全新的挑战。泛滥的刷课不仅破坏了正常的教学秩序，制造了不公平，也消解了在线课程发展的积极意义。加强对在线课程的规范管理，跟上在线课程发展的脚步势在必行，否则教学质量就无从保证。

防止刷课行为，应该从技术层面堵住漏洞，加强监测与监管，而不是只教不管。应该通过强化技术手段，对在线课程的播放速度以及IP来源等进行检测，通过人脸识别登录等人工智能手段杜绝刷课行为。虽然是网络课程，但应当要求学生参加现场考试，严格审核学生身份，从而减少网课代考和作弊的可能。如果找人刷课，没有学到真知识就无法通过考试、获得学分，自然能够倒逼学生认真对待网络课程。

从技术和教学管理等方面防刷课代考与在传统课堂上加强对学生的课堂考勤一样，本质上都属于治标之策。不管是刷课还是逃课，既与部分大学生不端正的学习态度有关，也与这些课程失去吸引力，无法满足学习者的学习需求有关。尤其是在信息时代，大学生获取信息、知识的方式日渐多元，教师的教学权威被打破，如果仍然按照传统的方式给学生上课，而无法为学生提供有质量的内容，难以调动学生的积极性，这样的课必然难以得到认同。

强化技术手段、加强教学管理，能留住学生的人，却留不住学生的心。刷课行为泛滥，也提醒高校在推动在线课程、强化教学管理的同时，要通过推进职称评定等人才评价方式的改革，引导广大教师投入教学，打造一批真正优质的“金课”。（杨三喜）

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