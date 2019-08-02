原标题：181人！2019中科院院士增选初步候选人名单公布

本报北京8月1日电(中国青年报·中国青年网记者 邱晨辉)记者今天从中国科学院官方网站获悉，2019年中国科学院院士增选通信评审工作已经结束，选出初步候选人181位，名单已于8月1日在该院网站公布。

根据中国青年报·中国青年网记者的梳理，今年中科院公布的181名初步候选人中，数学物理学部29人、化学部28人、生命科学和医学学部32人、地学部27人、信息技术科学部26人、技术科学部39人。

各学部候选人所占比例，与上一次增选即2017年基本持平，当时的初步候选人为157名，其中数学物理学部23人、化学部25人、生命科学和医学学部32人、地学部27人、信息技术科学部20人、技术科学部30人。

根据中国科学院今年1月发布的通知，2019年中国科学院院士增选总名额为71名，其中，除支持国防和国家安全领域的5个特别名额须待特推小组评审推荐后再划归相关学部使用外，其余66个分配如下：数学物理学部11名、化学部11名、生命科学和医学学部13名、地学部11名、信息技术科学部8名、技术科学部12名。

记者统计发现，在今年的初步候选人中，年龄最大的是来自北京理工大学的刘吉平，68岁，年龄最小的是来自中国科学院数学与系统科学研究院的孙斌勇，42岁。

中国科学院院士是我国在科学技术领域设立的最高学术称号，每两年增选一次。按照惯例，中国科学院最终增选院士名单将在每个增选年的年底公布。

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