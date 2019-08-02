原标题：创业团队如何逃脱“毕业即散伙”魔咒

武汉一高校大学生创业者李军（化名）曾在身边看到过“毕业即散伙”的例子：在公司隔壁，一位同城“985”高校学生创业者带着团队打拼了3年，从创业孵化器搬到了光谷大厦，公司已有了10余名员工。

临近毕业时，创始人接到了一家世界百强企业的年薪60万元的邀请，决定离开公司。主心骨一走，公司不到一个月就解散了。隔壁办公室到现在还堆着他们未拿走的杂物。

记者采访多位创业导师时，他们都近乎一致地认为，“创业大学生毕业散伙的现象极为普遍。这些诞生于象牙塔里的学生创业团队，在‘大鱼吃小鱼’的市场竞争中难以扎根成长，历经挣扎，毕业季反倒成为压垮他们的最后一根稻草。”

创业热潮在校园涌动，创业追梦背后更需冷静思考：中国大学生合伙人如何实现从校园到社会的“生死跨越”，从而在社会上站稳脚跟？

“立足专业领域，各司其职”

华中科技大学计算机博士生范小虎花了3年时间，终于啃下了武汉智能家居行业的“硬骨头”。

2011年，范小虎考入华中科技大学计算机学院，结识了谢屈波等3位年龄相仿、志趣相投的博士生同学，上课之余，大家一起吃饭、唱歌、聊技术、聊人生，成了无话不谈的好朋友。

3年后，一则谷歌高价收购某智能家居公司的消息让他们深受启发，“这不正是我们的研究领域吗？”经过多次商议论证，4人决定针对老年群体打造一款智能家居系统，并成立武汉博虎科技有限公司。

“博虎”是公司两位主创——谢屈波和范小虎名字的组合。主创团队4个人各有所长。谢屈波曾将一个创业公司做到了上市；另外两人在国外读博士后，掌握着行业领域前沿动态；而范小虎自称为“刘备”，能将一帮“大将”聚在一起战斗。

范小虎认为，项目能稳定地运行下去，主要原因在于他们立足专业领域，各司其职，做团队每个人最擅长的事情。“这个行业的水有多深，我们4个人都已经摸透了”。

经过3年的发展，博虎科技逐步确定以年轻人、大型医院、养老院企业为目标客户群体，年收入突破百万元。范小虎也被评为“2017年武汉创业十佳大学生”，入选“3551光谷人才计划”。

武汉科技大学2011级建筑学专业的郭广欣在选择创业项目时，同样考虑到了专业匹配的问题。

2015年，郭广欣组建了3人团队，成立武汉众果科技有限公司。他负责软件开发与设计，另外两人一人擅长运营，一人主管销售。

他们的创业项目是自助式摄影室。上大四时，郭广欣结合自身的专业背景，开发出单反相机声控拍照感应模块设备，只需摆好姿势，喊出命令，显示屏便出现对应的照片。

这一技术改进极大地“解决了行业痛点”。原本需要遥控器控制拍摄，非常影响照片美观性，如今双手从遥控器中解放出来。“凭借专业能力，我们要在同行中做最有技术优势的。”郭广欣说。

2018年11月，公司新场地装修完成，团队也获得了全国创业大赛银奖，公司则被评为武汉2018年度科技“小巨人”企业。

在华中师范大学2012级动漫专业的黄子豪看来，“团队要走得远，不仅要立足于专业，更要注意瞄准市场”。上大四时，他组建动画制作团队，之后成立木子岚文化传播有限公司。因动画制作成本高，学校师生很难消费得起，但起初扎根学校，一旦脱离这个群体便难以生存。“有老师找我们做动画时，我们干脆不收钱”。

市场调研显示，大多数画师喜欢画人物，但实际上人物岗位是饱和的，真正的市场缺口是场景制作，“我们主打技术过硬的美术外包”，这正是木子岚团队的强项。

“很多大学生创业团队没能在一个细分领域中提高市场竞争力。”黄子豪说，“就我们公司而言，外面很多做动画的公司综合实力很强，但在场景制作这个细分领域我们可能比他们强。这就是我们的创业公司的立足点。”

木子岚以动漫美术为主营业务，参与多个动漫游戏项目艺术制作。在中国最大的动漫类美术外包平台“米花师”上，木子岚已经做到全国第二。

“找合伙人比找对象更重要”

“做社团和创业有很多相通的地方。”范小虎把自己的创业渊源追溯到了读本科时创建学生社团的经历。

大二那年，自幼爱好跆拳道的范小虎创办了山东大学跆拳道协会，发展到7个学校，从社团管理、业务拓展、校外参赛，范小虎觉得“就像拓展分公司一样”。他曾带领这个新生社团在全校400多个学生社团中脱颖而出，获得十佳社团称号。

一次事件让范小虎第一次体会到合伙人的重要性。在跆拳道比赛前一天，黑带二段的他不慎腿骨骨折，无法参加比赛。祸不单行，因在医院休养，无法按时与赞助商家签约，一项社团赞助费也泡了汤。

“大学期间的这些小跟头还是要扛得起的。”他决定在骨折37天后的学校迎新活动中登台表演，腿上缠着绷带，朋友帮忙搀扶着去表演现场。在台上，合作的伙伴悄悄地扶住他，演出取得了意外的成功。

“创业比办跆拳道社团更加复杂，未来可能遇到的意外也会更多。”范小虎记得，有一次，在签融资合同的前一天，对方公司破产，投资项目瞬间泡汤；年前公司账面上一分钱也没有，几个合伙人从家里拿钱，才勉强发了员工工资。

“有时候一个人单打独斗未必就好，有一群跟你一起打拼的伙伴，在遇到困难时才不会孤立无援。”范小虎一开始就明白得找个靠谱的伙伴一起创业。

选择创业合伙人时，他邀请了相熟的同学，4个人的专业能力、为人处事都互相了解。他认为，“找到逆境时出现的朋友”才是创业合伙人的最佳选择。

他算了笔账：每天早上出门前和女朋友说不了1个小时的话，晚上9点多下班后又不到两个小时，中间有8个多小时要和合伙人待在一起。

“找创业合伙人比找对象都重要。” 他笑道。

“志同道合”也是郭广欣寻找合伙人的标准。“三个学建筑的伙伴”性格上合得来，都明白合伙人的重要性，郭广欣记得有位合伙人曾说过：“如果一个人开个小公司，那拿100%股权也没太大意义，但如果合伙人一起齐心协力把公司做大做强，我即便占有少量股份，也够多了。”

在股份问题上，郭广欣占有公司最大股份，其他两人毫无异议。“一个人再厉害，毕竟能力是有限的，大家一起发力就可以把公司推到更高的级别。”郭广欣说。

权责明确规避纠纷

范小虎在合伙人的股权分配上有自己的一套办法：“首先合伙人之间的权责利益一定要明确，白纸黑字红章都要有，并且有动态适应调节机制。”例如，4位股东虽然股权平分，但都有相应的销售任务，完成每单业务都可以单独拿提成，遵循多劳多得的原则。“合伙人之间的利益，只要股份、利润分得合情合理，大家一起合作都会愉快”。

这一点，与郭广欣不谋而合。

成立公司前，郭广欣对如何分配股权并没有一个明确的概念，他查阅了大量相关资料，咨询了同校获得千万元融资的创业学长，最终将股份分为1∶2∶7。

他知道大学生创业公司起步常遇到的问题是：一味地讲哥们义气，合伙人之间平分股权，缺乏主要决策人，到公司发展后期因意见不合而一拍两散的事情非常普遍。郭广欣认为，在决策中有一个能拍板的人至关重要。

公司刚成立不久，郭广欣想招人扩充业务，但其他两位股东觉得业务还不成熟，可以节省新员工的费用，让每个人多承担部分工作。郭广欣把股东聚在一起，给大家算了笔账，“一个中级业务员8个小时工作可以带来2000元，一旦我们增加了他的工作量，既要做业务，又要负责低级推广，业务收益为1000元，而低级推广只能带来100元收益，那为什么不花500元再雇一个人呢？”用理论和模型数据分析，郭广欣最终拍板为公司招聘了7人。

为了规避利益纠纷，黄子豪创业至今一直是个人独资，“我一个人摊风险，赚了钱是公司的，亏钱了我照样给大家发工资”。他认为，在巨大的社会压力面前，创业之初的热情是极容易消散的，因此没有把股份搞得太复杂。

华中师范大学创业导师丁玉斌发现，大学生创业团队合伙人大多是同学、朋友，这些原本很亲密的关系有的后来反而成为矛盾的导火线。在项目发展阶段，有些人能不要酬劳地一起奋斗，但有了一定成绩后却散伙了。

他介绍，曾有一个3人的创业装修团队，在公司拿到80万元的单子后，一个负责现场施工的合伙人提出分钱，拿走了20万元现金，保留了部分股份分红，离开了公司。

武汉理工大学创业学院院长赵北平建议，大学生创业要事前定好游戏规则。在股权、表决权设计上制定相应的规章制度，确定核心人物，把握企业管理的规律，形成较成熟的企业架构，从而维系创业团队的运转。

在大陆、台湾两岸高校创新创业论坛中，台湾中华大学创新育成中心资深经理许文川曾说，“鼓励大学生创新创业并不是鼓励大学生一个人创业。如果大学生一个人创新创业非常辛苦，那么要鼓励团队创业，尤其是鼓励学生跨系部、跨学院组建团队，提高创新创业资源互补性与抗挫折能力。”

他举了个例子，如在有的高校创新创业团队中，有人是学商业管理的，对财务比较敏感；有的是机电学院的学生，对技术比较精通；还有的来自管理学院、人文学院等，要让每一个学生的专业能力在创新创业中得到充分发挥。只有每名大学生知道自己的长处与短处是什么，在一个团队中所有的短处才有可能变成长处。

那么在团队作战中，如何增强大学生创业合伙人的凝聚力？

丁玉斌认为，关键在于主创大学生的管理智慧。这要求大学生管理者既要具备较强的领导能力，还要有团队建设能力。掌舵人需具备的业务能力、财务能力以及社交能力是书本上学不到的，需要创业大学生拥有足够的信心，社会也有足够的宽容，让大学生创业者在试错中摸索与学习，与团队合伙人共同成长。

刘振兴 杨洁 中国青年报·中国青年网记者 雷宇

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