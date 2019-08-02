华中农业大学：让青春在志愿服务中绽放

原标题：让青春在志愿服务中绽放（牢记嘱托 奔跑追梦——收到总书记回信之后）

贵州毕节大方县大石希望小学学生家里，“本禹志愿服务队”队员正在做家访。（陈礼源/摄）

历史和现实都告诉我们，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望，实现中华民族伟大复兴就有源源不断的强大力量。希望你们弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，坚持与祖国同行、为人民奉献，以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献。

——习近平

开栏的话

中南海连着最基层，人民领袖和人民群众心贴心。

党的十八大以来，习近平总书记多次给基层干部群众回信。一封封回信，饱含深情、字字暖心、催人奋进，体现着心心相印的人民情怀，蕴含着对治国理政的深刻思考，表达着对奋进新时代的殷切希望。

从脱贫攻坚，到志愿服务；从大学校园，到民营企业；从祖国边疆，到创新一线……中南海的飞鸿，激发着上下一心的奋斗精神、鼓舞着建功立业的热情干劲。这既是新时代践行党的群众路线的生动写照，也凝聚起同心共筑中国梦的强大力量。

今日起，本报推出“牢记嘱托 奔跑追梦——收到总书记回信之后”系列报道，与您一起见证发展变化、感悟初心使命。

“坚持与祖国同行、为人民奉献”——这是2013年12月5日，习近平总书记给华中农业大学“本禹志愿服务队”回信中的殷殷嘱托，现在，这已成为服务队员们的自觉坚守和行动指南。

“本禹志愿服务队”的指导老师徐本禹告诉记者，6年前，同学们在一起交流扎根深山支教10年的体会时，有人提议“给习近平总书记写封信汇报汇报”。没想到，总书记百忙中回信，勉励同学们“以青春梦想、用实际行动为实现中国梦作出新的更大贡献”。

“总书记回信给我们增添了勇毅笃行的动力”，在华中农业大学，“本禹志愿服务队”的师生交出了一份份漂亮的答卷：在贵州大山深处，148名大学生15年“爱心接力”，把“山洞小学”建成温暖的家；在湖北建始县脱贫攻坚一线，博士服务团服务农民播种、养殖，把论文“写”在田间地头；在武汉市盲童学校，红杜鹃爱心社的队员悉心陪伴，为盲童打开“看”世界的窗口……

“志愿接力”一棒一棒往下传

留在城市工作，还是回乡支教？2014年，贵州省毕节市大方县彝族姑娘康胜美大学毕业，面临人生抉择。

“总书记回信，我读了一遍又一遍，深信只有激情奋斗的青春、顽强拼搏的青春、为人民奉献的青春，才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春回忆。”康胜美决定接过支教老师的接力棒。

康胜美是“本禹志愿服务队”的第一批受益者。11岁那年，她因家庭困难，辍学到贵阳打工，卖起了臭豆腐。一头是烤炉，一头是简易桌凳，瘦弱的她挑着担子，走街串巷，每月仅挣100元。

半年后，听说有大学生到她的家乡大方县猫场镇狗吊岩村支教，她立刻返乡到为民小学求学。在这里，她遇到徐本禹。

当时，徐本禹从华中农业大学毕业，放弃读研，奔赴山区，志愿支教。在他的资助、辅导下，康胜美的学习成绩不断提高。2005年，徐本禹离开后，华中农业大学招募新的志愿者，一棒接着一棒传……康胜美以全村第一的成绩考上猫场中学。此后，又考取毕节民族中学。

刚入高三，康胜美的母亲查出肺癌。她一边照顾母亲，一边复习、考试，成绩一再下滑。

“那是最暗淡的日子，每天都想放弃。”康胜美说，“本禹志愿服务队”再三开导、鼓励，她终于考上武汉的一所高职院校。“高职毕业时，徐本禹老师送我到车站，给我一本书，叫《感动的力量》。他说，‘志愿’内化于心，发现身边感动，把感动化为行动，用行动带来感动，不管走到哪里，都能带动更多人。”

在“本禹志愿服务队”帮助下，山里的留守儿童第一次走进北京、上海，感受城市，开阔眼界；400多名乡村教师受邀到武汉，接受培训，提升技能；“阡陌学堂”邀请100多名爱心人士连线山区课堂，讲授知识，解疑释惑。

目前，湖北创建182支省级“本禹志愿服务队”，参加人数超过13.2万。编排的话剧《牵挂》在国家大剧院、高校巡演60多场，公益项目涵盖支教、扶贫、环保、关爱特殊群体，志愿服务跨越多个省区市。

把论文“写”在鱼塘边

养了3年的冷水鱼，眼看着个个膘肥体壮，拿到市面上，准能卖个好价钱。不承想，一场大雨引发山洪，淹了鱼池，冲走大鱼，损失不小。

“那是2016年夏天，热浪滚滚，我却心灰意冷！”湖北省建始县花坪镇大洪寨村的“鱼老板”田大才说起往事，唏嘘不已。

放弃渔场，卖房还债。田大才无路可走时，“本禹志愿服务队”的“水产博士”张学振在火车上站了4个小时，急忙前来支援。

张学振和田大才是老朋友。从2013年开始，张学振参加博士服务团，开展科技扶贫。第一年，这位“水产博士”在农村住了150多天，从育苗到配饲料，再到鱼病防治，手把手将老田教成了“土专家”。

两人再见面，田大才眼圈通红，说啥也不想干了。张学振握着老田的手：“虽然鱼跑了，但人在、池塘在、技术在、梦想在，咱可以东山再起。再过三四年，又是一塘鱼！”

张学振陪着老田，跑到省市县相关部门，争取灾后重建资金，拿到400万元贷款。老田又抵押自家汽车，赊来40吨鱼饲料。

田大才在占地3万平方米的野三河冷水鱼养殖场开始二次创业。“去年，赚了200多万元。今年，有12万斤虹鳟、鲟鱼、大鲵上市，能挽回全部损失。”田大才笑着捞起一条，上秤，足重9斤！

“我是研究水产的，如何做到脚踏实地、甘于奉献？就要干在实处，把论文‘写’在鱼塘边。”张学振说。

服务国家战略，对接社会需求，“本禹志愿服务队”成立21支特色分队，建立30个工作站，打造20个品牌项目。“张瑜服务队”走进社区，教居民插花、家庭园艺栽培。“食科一家人”办起食品安全、食品营养课堂。“绿色协会”参与“守护一江碧水”行动，沿着长江查水质、搞调研、宣传环保，深受欢迎。

在志愿服务中找到青春方向

“‘周种地’来了！”随着一声大喊，王可给了周俊一个拥抱。

因为学的是作物栽培学与耕作学专业，在武汉市盲童学校，周俊有个外号叫“周种地”。过去8年，他作为“红杜鹃爱心社”社长，除了去贵州支教，几乎每周都来一次，陪伴盲童王可。

第一次来盲校前，周俊虽学了不少和盲童交流的技巧，仍怕不小心说出“眼睛、看见”这些词，伤害了王可。每个星期，他和伙伴们都要写“教学计划”，总结上周活动经验，确定本周活动内容，准备乐器、手工制作材料，最后与盲校老师沟通。

渐渐地，周俊得到老师和家长的信任。有一次，他带着王可来了趟“武汉一日游”。在地铁上，他教会王可如何自己上下车。坐轮渡时，他鼓励王可伸手摸摸溅起的水花。吃火锅时，王可通过微弱的光感，竟把饭菜夹到周俊的嘴里，让周俊心头一热，鼻子一酸。

“总书记在回信中说，得知你们在徐本禹同志感召下，积极加入青年志愿者队伍，走进西部，走进社区，走进农村，用知识和爱心热情服务需要帮助的困难群众，坚持高扬理想、脚踏实地、甘于奉献，在服务他人、奉献社会中收获了成长和进步，找到了青春方向和人生目标，感到十分欣慰。这一点，我深有体会。”周俊说，盲童虽然看不见，但不怕困难，苦练本领，他们制作串珠、抽纸盒等手工艺品，义卖捐款给山区的贫困孩子。看到这些，对我也是一次爱的教育和心灵的净化，每次感到压力，遇到困难，想想他们，都能很快平静下来，笑对人生。前年，父亲不幸患上鼻癌，周俊没有颓丧，勇敢承担起家庭重担，与母亲一起精心照料，使得父亲的病情奇迹般好转。

“无奋斗，不青春！感恩从事志愿服务，让我获得力量，找到平台，提高能力，交到朋友，享受理性、充实、美好的青春时光！”周俊说。（马跃峰 程远州）

(责编：李依环、熊旭)