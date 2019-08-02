家长留孩子在这样的房间写作业 消防员看了直皱眉

逼仄冗长的通道、被防盗窗封死的窗户、楼道里挂绳上晾晒着的衣物……上海闵行消防部门日前对辖区“城市之光”公寓开展走访曝光，现场存在的消防隐患之多令人咋舌，一旦发生火灾极容易造成人员伤亡。

上午10时，记者跟随消防人员来到位于闵行区马桥镇的城市之光公寓。走上楼梯，眼前便是一段宽度仅有1.4米的冗长通道，两边都是紧闭的房门，几乎没有空气流动，也没有看到有效的排烟设施。消防人员敲开一租户家，一个8岁的小男孩正独自在家写作业，而他家中存在的消防隐患也让消防员皱起了眉头：20平米的房间内两张床占据了大部分空间，孩子摆着作业纸的桌子旁就挨着做饭的燃气灶，上面还覆着厚厚一层积油。天花板上的消防喷淋头早已坏掉，被租户用胶带纸贴在墙上，完全派不上用场。”居住场所和做饭区域没有防火分隔，燃气灶还在门口，如果着火，人很难从房间逃生。”

另一租户房间内的情况更糟糕。这是一家企业为员工租赁的男生宿舍，20平米的房间内放置着两张高低床，住着4个人。空间小，东西多，房间里几乎没有踏脚的地方，衣物、行李麻袋，甚至还有被褥等凌乱的被堆放在地板上。床边几个显示通电状态的拖线板垂在墙角。在角落里，消防人员还发现了不少烟头，显然是住户吸完烟随手扔在了地上。

“这间公寓消防隐患太多了，消防设施瘫痪，疏散通道狭窄，居住人员消防意识淡薄，一旦发生火灾极易造成人员伤亡。”闵行消防救援支队相关负责人告诉记者，早在今年年初，他们就曾对城市之光公寓提出过整改要求，但限于房屋结构等客观条件，整改的效果不能达标，因此考虑将公寓关停处理。

记者了解到，这栋公寓所租赁的建筑原属上海金属结构厂，改制后企业将部分厂房出租用以补贴企业员工。此前，这栋沿街的4层小楼曾作为KTV使用，如今2-4层约800平方米的空间被改建为70间出租房。按照规定，规模性租赁住房的消防要求等同于宾馆，但显然，这租住了几十户人家的小楼处于消防设施瘫痪的状态。

目前，该公寓已被纳入闵行区人员密集场所消防违法重点单位关停范畴。（记者 李欢）

(责编：实习生(刘一凡)、熊旭)