专治各种不明白的物理学霸们 如何成科普“网红”？

“小强为什么摔不死？”“燃烧后的火柴为什么具有磁性？”“往台风里扔一颗原子弹会怎样？”……这些好奇心驱使下的小问题随处可见，看似简单却没那么容易回答，因为它们背后还藏着各种科学知识。

在信息流铺天盖地的互联网上，一群平均年龄仅仅25岁的年轻人把那些千奇百怪的问题收集起来，用科学手段寻找答案，最后通过最流行的新媒体传播方式，公布在网上。

他们是中科院物理所微信公众号平台的幕后团队。在坚持了五年的时间后，最近，这个专治“不明白”的公号火了，做实验、讲段子……大众眼中高冷的物理学知识，在他们的努力下变得平易近人起来：科学，原来也可以很有趣。

“科普网红”公号诞生记

“很累。刚开公号的时候，每天一睁眼想的就是今天推送些什么内容才好。”这是中科院物理所微信公众号负责人成蒙的感受。

中科院物理所科学传播中心早期团队。成蒙供图

2014年11月1日，“中科院物理所”公号正式上线，最初负责公号日常工作的，只有成蒙一个人。他也刚刚才博士毕业留所，这是接到的第一个任务。

“现在看来，果断开公号应该是我们当时勇气的体现，想和所里的官网形成互补，甚至是做一个更有影响力的平台。”他观察过，一些高校和科研机构的公众号，内容主要以招生、政务信息和科研成果等为主，阅读量实在惨淡。

成蒙和时任物理所综合处处长魏红祥认真做了调研，“大家其实愿意了解一些科学知识。但去看物理所网站的人很少，自媒体这么流行，潜在观众太多了，如果定位恰当的话，物理所的公众号就可以成为一个受关注的自媒体，所以我们决定走科普路线。”

一开始，成蒙主要搜罗各种靠谱科普文章放在公号上。随后，他邀请所里几个动手能力强、表达能力又好的小师弟“入群”，几个人一商量，定下了“问答”、“正经玩”和“线上科学日”三个专栏的雏形。

“现在，我们的团队超过40个人，有人毕业离开，也不断有新人加入。”随着时间推移，成蒙成了“元老”，负责内容的审核把关。而这个公号的粉丝也已接近百万，成了新晋科普“网红”。

科学？也可以很有趣啊

对非专业人士来说，物理学知识往往自带难懂标签，充斥着各种符号的科学很难领会。但中科院物理所的公号内容，打破了这个惯例。

“科学其实可以很有趣的。”成蒙举了一个例子，“我们所里的曹则贤研究员，是真正的大科学家，他的讲课内容一点都不枯燥。”

曹则贤研究员。成蒙供图

有一回，曹则贤给学生授课时，涉及电荷的静电屏蔽效应。看着台下一脸懵的学生，他做了一个有趣的比方：正负电荷好比男生女生，当两个电荷距离较远时，其中一个电荷的周围如果被异性电荷围绕的时候，中间这个电荷就相当于被静电屏蔽了。

“他跟学生们说，你看，这就是异地恋的现实悲剧，身边的异性干扰你和外地的ta的感情。”在成蒙眼中，曹则贤就是一个能把物理看透且讲透的人，经常会用社会里一些现象和物理知识类比，生动且充满智慧的思考。

类似的内容还有许多，其他人看完的感受也是如此。曾经有一位粉丝在后台留言，“我一文科生居然能看懂！”这句话让成蒙很感慨，“某种意义上，算是一种肯定和鼓励吧”。

在B站和抖音走红

随着各种视频平台的风行，成蒙和小伙伴们开始琢磨起直播的主意。

他们先布置了一件直播室，面积不大，装饰也不甚精致，看上去相当“磕碜”。在固定的时间内，他们会准时开始直播，内容往往围绕几个小实验展开，然后跟在线的粉丝们聊聊科学。

直播室现场。成蒙供图

这些科研界的“主播”们并不注意个人形象，白天在实验室跟瓶瓶罐罐和各种仪器打交道，晚上可能穿着T恤短裤就出现在镜头前，解读的也都是平时生活中常见的问题。

“同样做科普，我们的定位是接地气。”成蒙知道，“中科院”的头衔难免让公众有一种距离感，好像这里的科学家讲得知识就应该听不懂才正常，“我们的科普对象比较明确，主要是青少年，还有老百姓，自然要根据大家的喜好对症下药”。

当然，公号中或者视频里也会推送一些资深大家讲授的内容，但通常会更硬核一些，能消化的人群可能至少得有大学物理的基础。成蒙比较满意这样的搭配，基本能涵盖大家的需求。

在抖音上，他们拥有上百万粉丝；在B站上，则被粉丝们亲切的称呼为“中二所”，最活跃的李治林也得到了“大师兄”的昵称，到现在谁在物理所打听他，一提“大师兄”，几乎都知道。

与二次元无缝对接的科研工作者们

现在，中科院物理研究所公号团队的成员们，已经把科普内容传递到当下流行的几乎所有新媒体平台上，并努力说服更多的科学家，尤其是所里的研究员们，去各个平台跟观众互动。

直播现场，李治林出镜。成蒙供图

“可能大家确实不太会想到，科学家也有调皮的一面，官方科研机构的账号竟然也会说些网络流行语，甚至是段子。”但成蒙相信，“了解这个领域的人，尤其是我们的新媒体粉丝们应该见怪不怪了，大家已经是时常互动的朋友”。

有一个来自粉丝的小故事，让成蒙感动许久。他说，2015年夏天时，国科大一位负责人去云南招生，在一个很偏远的地区，他和学生们聊天，有个孩子脱口而出，说想去中国科学院大学。

“随后，这个孩子又被问到具体想去哪里，他竟然不假思索地说中科院物理所，原来早就关注了我们的公众号。”在运营公众号之初，成蒙也怀疑过自己所做的事情是不是没啥意义，但这个故事让他坚定了努力下去的信念。

不过，被粉丝们叫做“科普界的网红”，成蒙和小伙伴们有时心里也会有一点点“慌”，“毕竟科研工作者整体上还是低调一些，大家来看内容讨论物理知识就挺好，不用像追星一样追捧”。

“我们，不过是一些科学内容的传播者，那些真正伟大的科学大家们，才应该是年轻人的偶像。”未来，成蒙也计划着动员更多人参与到科普工作中去，“能让大家多学点有益的知识就好，对吧？”(记者 上官云)

(责编：实习生(刘一凡)、熊旭)