办好思想政治理论课重在落细落小落实

2019年3月18日，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话。新时代新形势下，高校要从细处、小处、实处着手，找准突破口和关键点，努力办好思政课，真正将总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神落到实处。

一、办好思政课，必须紧紧抓住思政课教师这个关键因素

在教什么方面，一是要教学生讲情怀，树立对人民的感情、社会的责任、国家的忠诚。二是要教学生明是非，特别是在大是大非面前保持政治清醒。三是要教给学生正确的思维方式，用客观、理性、历史的眼光看待万事万物，特别是社会热点、突发事件。四是教给学生为人处世的道理，这些都是学生走好人生路的宝贵财富。

在怎么教方面，一要真正有信念、有信仰。思政课教师要从内心真学真信真懂真用，否则讲课就会心中犯虚、言不由衷。二要有追求。思政课教师不仅要上课、还要追求上好课；不仅让学生身在教室，更要心在课堂；不仅入耳、入脑，更要入心。三要终身学习。思政课本身要求教师上知天文、下知地理，加之形势变化快、教材更新快、学生知识面广，教师必须树立终身学习理念。四要以理服人。这个“理”是理论的理、理性的理、道理的理，没有深厚的积累就会底气不足。五要以情动人。这个“情”是感情的情、热情的情、激情的情，只有打动学生才能影响学生。六是要创新教学方式。灌输式、启发式、案例式、情景式、互动式，没有好坏之分，什么效果好就用什么方式，要特别注重信息技术手段的运用。

二、办好思政课，必须切实依靠马克思主义学院这个坚强阵地

办好思政课的主体在马克思主义学院。高校马克思主义学院要切实加强对思政课的统筹领导，并在教学、科研、管理、考核、培训等方面发挥更大作用。

一是加强思政课统筹管理。要按照总书记强调的“八个相统一”的要求，加强对思政课的整体谋划，落实对教学目标、课程设置、教材使用、教学管理等方面的统一要求。

二是加强教学基础建设。要充分利用各高校丰富的思政资源，深入挖掘专业课和思政课所蕴含的思政要素，组织编写特色化、本土化的样本教材，将学科发展史、杰出校友成长历程等纳入教材案例，生动地讲好大学故事，不断提升思政课的教学效果。

三是加强学术研究。思政课教师要做到“一岗双责”，坚持以思政课教学为核心的研究导向，教学科研双轮驱动，将教学和科研深度融合，推动科研成果转化应用。

四是加强师资队伍建设。加强思政课教师队伍建设的整体规划，进一步优化教师队伍结构，做到专兼职配合紧密、职称衔接有序、年龄梯队良好、学术结构合理，配齐建强教师队伍。

三、办好思政课，必须真正做到齐抓共管协同发力

一是协同推进。加强思政课专职教师与辅导员及各方面兼职教师的密切配合，加强思政课程与课程思政及其他思政工作载体的密切配合，加强马克思主义学院与高校其他学院的密切配合，加强马克思主义学院与党委宣传部、学工部、团委等部门单位的密切配合，做到形成合力、有效推进。

二是协同管理。切实加大思政课教学管理力度，学校教务部门会同马克思主义学院，大力推进教学评价改革，建立健全教师自评、学生评价、同行评价、督导评价等多元评价方式，特别要大幅度增加学生评价的分量，实行APP随堂量化评价。强化考评结果的应用。

三是协同创造良好条件。针对马克思主义学院特点，在职称评审、研究生招生指标安排，以及各类人才工程中，同等条件下优先向思政课教师倾斜。学校相关部门和马克思主义学院领导要多深入一线听取意见、帮助解决实际问题，确保思政课教师全身心投入教育教学。

（作者：杭育新，系南京航空航天大学党委副书记、纪委书记）

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