职教教师教育协同创新实验区成立 多元协同打造“新职师”

7月30日，由江苏理工学院与常州市教育局共建的职教教师教育协同创新实验区在常州启动。全国职教领域的专家学者、领导嘉宾齐聚龙城，以“新时代·新职教·新职师”为主题，聚焦职教教师教育，共同把脉职教教师教育发展大势，探讨职教教师教育前沿问题，分享职教教师教育研究成果。

“目前，我国职教教师教育还存在教师准入标准偏低、培养培训模式滞后、‘双师型’能力素质不足等问题。创新职教教师培养培训模式，培养满足新职教发展需求的职教教师，成为亟待解决的重要命题。”江苏理工学院校长朱林生说，对此，学校首次提出“新职师”的倡议。“新职师是一种融合教育的新范式。其目标是培养具有高尚师德、国际视野、产教融合服务能力、智能化时代专业知识体系、紧跟科技与产业发展的实践能力、帮助学生终身成长的教育教学能力的新职教教师。”

职教教师教育协同创新实验区的创建，正是打造“新职师”的生动实践。实验区明确了到2022年全面完成“五个一”的建设目标，即一套基本完善的职教师资管理制度，一套行之有效的职教教师教育模式，一批产教融合的职教教师教育平台，一支高素质的职教教师教育师资队伍，一批高水平的职教教师教育研究成果。朱林生说：“要把实验区建设成为全省职教教师教育的政策特区、职教教师教育模式的创新区、职教教师教育产教融合的示范区、卓越职教师资的高效产出区和职教教师教育研究的高端智库区。”

探索职业技术师范教育“三元协同”培养模式，是职教教师教育协同创新实验区的亮点。一方面是培养主体三元协同，即遴选实验区试点企业和中高等职业学校，与江苏理工学院组建“三元协同”职教师范生培养联合体，基于三方需求，共同制定人才培养方案，共同开发培养课程，共建实习实训基地，共同担任指导教师（培养院校专业教师、试点企业实践指导教师和职业学校教学指导教师）等。另一方面是培养过程三元协同，即针对本科层次职教教师，试行“三明治式”（“2+1+1”）培养模式，前两学年专业基础教育，第三学年以企业实践实训为主，第四学年职教教师专业教育和职业院校实习见习；针对硕士层次职教教师，试行两年制职业教育硕士培养和六年（“4+2”）本硕贯通培养模式。

此外，职教教师教育协同创新实验区还将在试行职教师资“1+X”证书制度、创新职教师资招录及就业制度、建立高水平“双师型”职教师资培养基地、建立集研究和咨询于一体的智库、组建“三位一体”师资共同体等方面展开探索。（记者 许琳）

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