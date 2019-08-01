报告显示：职业技能人才就业景气度持续走高

智联招聘近日发布的《2019年职业教育人才就业景气度报告》显示，当前中等职业教育人才的就业市场景气指数为2.30，高于全国平均水平的1.68。即1个中职学历的求职者拥有2.3个岗位机会，表明职业教育人才的就业景气度较高。

报告称，2019年一季度企业对中等职业教育人才的招聘需求人数同比增幅达50.61%，远高于其他学历人才。一定程度说明更偏技能实操的中职人才越来越热门，人才缺口呈扩大趋势。

从跳槽周期看，职业教育人才的跳槽周期长于本科和硕士及以上人群，其中，中等职业教育人才周期又长于大专。可见，学历水平越高，跳槽周期越短。具体来看，中职人才的跳槽周期达35个月，即一份工作平均会做到3年左右；大专人群平均每份工作坚持27个月；本科人群跳槽周期为23个月；硕士人才跳槽周期仅为19个月，约一年半的时间。

行业间流动方面，趋势上来看，职业教育人才正在从互联网/电子商务、房地产/建筑/建材/工程、汽车/摩托车、加工制造(原料加工/模具)、酒店/餐饮等行业流出，流入到专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、贸易/进出口、环保、医药/生物工程、医疗设备/器械等行业。

从区域间流动看，职业教育人才有进一步向二线以上城市集聚的趋势。新一线、一线、二线城市的职业教育人才分别占33.36%、22.65%、21.81%，同时分别有1.90%、0.68%、1.18%的职业教育人才希望从其他地区流向以上地区。

此外，职业教育人才的薪酬数据显示，2018年以来，大专人才的薪酬水平较为平稳，当前为7227元/月，仅同比增长0.12%；中等职业教育人才的薪酬水平虽然较大专人群低1500元左右，但近两年增势较好，当前为5888元/月，同比提升4.32%。（记者 罗旭）

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