山西师大：思政宣讲团学生唱主角

■办好学校思想政治理论课·经验篇

“石旭峰戍边的事迹是军人用忠诚奉献祖国的青春华章”“齐俊桐无人机技术成就的背后，是中国青年筑梦科技强国的使命与担当”……近日，在山西师范大学第三十六期党员重点培养对象开班课上，一堂别开生面的思政课——“百年五四，追梦青春”主题宣讲，让在场的近400名师生入党积极分子群情激昂。

今年初，由山西师大党委宣传部牵头，依托该校马克思主义学院专业和人才优势，组建了一支由青年学生担纲挑梁唱主角的思政宣讲团，这次党员重点培养对象开班课上的主讲人就是来自思政宣讲团的6名学生。

思政宣讲团以党和国家重大历史事件、重要纪念日等为主题，将典型人物、重要事件节点等贯穿其中，运用现代化新媒体技术手段，将思政理论内容具体化、形象化、生动化，目前已组织策划“纪念改革开放40年”“百年五四，追梦青春”两个主题宣讲，并将宣讲送到学校、机关、企业和扶贫点。短短半年，宣讲团先后在该校马克思主义学院、文学院等学院，共青团临汾市委、国网临汾供电公司、平阳中学等单位开展宣讲15场，听众近5000人。

宣讲团由来自不同学院、不同专业的20多名学生组成，学校马克思主义教师担任理论指导。“纪念改革开放40年”是宣讲团成立后策划的第一场主题宣讲。“资料自己找、讲稿自己写、短片自己编”，全新的学习方式，促使学生们重新思考理论、反思历史、认识时代。在近一个月的准备过程中，宣讲团成员将几万字的素材凝练成各自手中1500字左右的演讲稿，从海量的图片、视频中选择最具代表性的作为背景展示，配以声情并茂的解说。

“真理标准大讨论”“十一届三中全会”“改革开放”……一系列改变中国前途命运的宏大历史事件；袁隆平、黄大年、柳传志……一个个代表改革开放以来创新图强、奋发有为的传奇人物；天眼、蛟龙、北斗、复兴号……一项项领先当今世界的尖端高科技——最终，一堂集“声、情、景”于一体，主题鲜明、形式鲜活、内容翔实、饱含激情的思政课呈现出来。

为提升宣讲的针对性和实效性，宣讲团根据受众群体的不同，采用多层次、分众化的模式，打造出不同的宣讲“版本”：除了针对学生群体设计的“传承改革精神，争做时代新人”主题外，还针对企业职工群体设计了“改革创新谋发展，奋发有为正当时”的主题，针对机关干部则紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》的基本内容和精神实质进行宣讲。

对于宣讲团的学生来说，每一次宣讲既是一次正能量的传播，也是一次思想营养的补充和再汲取。“‘摒弃功名利禄、舍小我成就大我’，王继才的这种信念，恰是我们所欠缺的。我们要学他那种信念、那种坚持，让自己纯粹一点。”宣讲团成员庞晓婷在收集“百年五四，追梦青春”主题宣讲材料时,被时代楷模王继才32年坚守孤岛的事迹所感动，写下了自己的内心独白。

作为宣讲团团长的白云，不仅承担了组稿、策划、组员、带队等多项任务，更在宣讲过程中经历了从“注重形式”到“发自内心”再到“感染全场”的转变，并带动和影响了全体队员，她经常欣喜地和同学们分享自己的成长和变化。

改掉照本宣科、填鸭式满堂灌的传统形式，去掉“枯燥”“乏味”的刻板标签，如今，这支充满着青春朝气和思想活力的团队在校园广受追捧，迅速“火”起来。

“让学生自觉主动参与到课堂教学中，融入他们喜欢的时代元素，使学生在轻松愉悦的氛围中既掌握了理论知识，又得到了情感升华。同时，作为思政课教师，也能够通过这样的方式发现学生的关注点和兴趣点，从而实现教学相长，共同进步。”全国学校思想政治理论课教师座谈会山西高校教师代表、山西师大马克思主义学院教授赵跃先表示。

该校党委书记卫建国表示：“我们要理直气壮地开好思政课，也要聚精会神地办好思政课，要认真落实习近平总书记对思政课提出的‘八个相统一’要求，把思政课真正打造成为落实立德树人根本任务的关键课程，引导学生成为思政教育的主体，让思政宣讲成为塑造人格的有效载体和培养时代新人的实践平台。”（赵岩 乔瑞）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)