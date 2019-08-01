莫让兴趣班考级摧毁孩子的好奇心

曾经有心理学家设计了一套戒断游戏成瘾的方案，主要办法是根据游戏规划并设计相应的训练、背诵和考试方案，可以在短时间内让孩子迅速对某款游戏丧失兴趣。

这与兴趣班考级现象何其相似。

兴趣和考试两个词联系在一起，本身就是件左右为难的困局之事。所谓美术、音乐、体育等兴趣班，其目的本应在于启发孩子天性，激发人类最宝贵的能力——好奇，从而对世界、艺术乃至自身展开探索，并从中获得乐趣的行为。

而考试的目的则与兴趣班截然不同。对家长而言，考试带有明确的目的性，并预期从中取得受益，这是兴趣班考级这条灰色产业链的核心原因。

不得不说，许多市场营销机构善于利用家长们的教育焦虑，在集体剧场效应中发现“商机”。猫有猫路，鼠有鼠道。在不违反法律的前提下，利用此类商机赚钱无可厚非。但所有落脚点都是考试，而非孩子对艺术、体育本身的探索和乐趣，真的能培养孩子的兴趣吗？

答案恐怕是否定的。以考级为目的参加兴趣班，恰恰是扼杀孩子兴趣与好奇心的“毒丸”手段。因为孩子关注的焦点从兴趣转移到了考试，而不是钢琴为何会弹出美妙的旋律、如何运笔能描摹出风景人物。

更何况，考级还“精明”地与升学捆绑在一起。尽管近年来教育主管部门三令五申，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。但仍有兴趣班或暗示、或主动让家长抢占所谓的升学优势。

在教育焦虑的推波助澜下，考级真的成了一门大生意。从报名、服装、培训、考试、颁奖、表演等各个环节皆衍生出收费且价格不菲，徒然增添了家长们的教育支出。

更有甚者，还会凭空虚拟出不存在的主办单位，毫无权威、专业水准可言的比赛和评级制度，打着挖掘孩子天赋、培养孩子兴趣的幌子，目的只是家长口袋中的钞票而已。

与经济损失相比，更令人痛心的是孩子的好奇心。好奇心可能是人类最宝贵的品质。它促使人类探索世界的奥秘，让诗人们创作出经典作品，让工程师发明美好的创意产品。保护好孩子的好奇心，就是保护好孩子自我驱动、奋发学习的源生动力。

需要提醒家长的是，不要过早地、功利性地为孩子规划未来的前景、职业和“特长”，譬如希望孩子对绘画艺术感兴趣，不如带孩子在生活中游玩、欣赏美、发现美，保护好孩子的好奇心与求知欲，大千世界处处都可以是课堂。（杨仑）

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