自考、网络教育专科能否落户湖北武汉？学信网可查的专科学历可落户

函授、自考、网络教育专科能否落户？通过大学生落户后，配偶子女父母随迁如何办理？异地驾照能否在武汉换证？

7月31日，武汉警方通过长江网武汉城市留言板“在线轮值”，就“大学生落户新政”和“10项公安交管新措施”与网友互动交流，解答网友疑惑。

网络教育专科能否落户？

武汉7月11日推出“10项重点举措”，其中对大学生落户政策再次调整，45岁以下专科即可全家落户武汉，配偶和子女随迁不受婚龄和房产限制。

函授、成人教育、网络教育专科能否落户？互动中，针对各种专科类型是否都可落户这一疑问，网友们提问连连。

对此，武汉市公安局统一回复：高等学校专科及以上学历或学位（经教育部认证）毕业生（含留学回国人员）、年龄不满45周岁（博士研究生、硕士研究生不受年龄限制）的毕业生，可办理大学毕业生落户。

对于各类专科是否符合新政策条件，互动现场，武汉市公安局相关工作人员介绍了一种简单的甄别方法——网友可登录学信网查看自己的学历是否在网上有学历认证。若有，即可按照规定落户。

“随迁”不受婚龄和房产限制

不少网友关心随迁落户问题。通过大学生落户后，父母能否随迁户口，配偶子女随迁如何办理？

武汉市公安局回复：如户口已迁入武汉，父母可以按照父母投靠子女政策申报，需满足以下条件：1、被投靠人具有本市常住户口；2、投靠人男性已满60周岁，女性已满55周岁；3、投靠人为退休或无业人员(父母双方均退休，一人年龄达到标准，另一人可随迁入户)；4、投靠人在原户籍地无其他子女(原本市户籍人员除外)；5、投靠人或被投靠人在本市有合法的自有房屋。申报地点为本人户籍所在地。

本人已通过大学生落户政策落户武汉，但无房产，或婚龄较短等，配偶能否随迁？互动中，多名网友咨询类似问题。

民警介绍，按照最新大学毕业生落户政策，大学毕业生的配偶及未成年子女随迁的，不再受婚龄、自有房屋条件限制。2019年以前已根据大学毕业生政策办理落户的人员，配偶和子女可按照夫妻投靠、子女投靠父母的政策落户。

外地驾照均可在武汉换证

武汉考的驾照转到东莞？山东考的驾照换成武汉的？上海考的驾照在武汉办换证？互动中，多名网友关注异地驾照换证问题。

武汉市交管局回复，根据公安部文件的规定：“机动车驾驶人户籍迁出原车辆管理所管辖区的，应当向迁入地车辆管理所申请换证。机动车驾驶人在核发地车辆管理所管辖区以外居住的，可以向居住地车辆管理所申请换证。申请时应当填写申请表，提交机动车驾驶人的身份证明和机动车驾驶证，并申报身体条件情况。”

互动现场，长江日报记者采访获悉，按此规定，在武汉考的驾驶证想转回东莞，需要到迁入地（东莞）车辆管理所申请换证。上海驾照在武汉换证、山东驾照换成武汉驾照，则均可按照要求在武汉办理。

“驾照”可异地分科目考试

网友“一把过”是武汉人，在河南读大学，在学校报考驾照，已考完科目二。他咨询能否趁暑假在武汉考完剩下科目？

武汉市交管局回复：网友可在现居住地找好驾校后，到现居住地车辆管理所申请变更考试地，无需返回原考试地。

申请手续：内地居民持居民身份证、港澳台居民持港澳台居民居住证可以直接办理考试地变更；其他人员及情形需提交的身份证件适用《机动车驾驶证申领和使用规定》。

考试流程：办理变更考试地后，申请人可直接在现居住地预约参加剩余科目考试，已通过的考试科目继续有效。全部科目考试通过后，直接在现考试地领取驾驶证。（孙笑天）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)