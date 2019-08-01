硬性作业多，弹性作业还要吗

原标题：小学科学老师让学生做体温曲线图 有家长打算交“备孕表”代替

暑假过半，各位小主的作业完成进度如何？记者听说，有爸妈已经开始为此焦虑，也有老师正在为此郁闷。

孙老师是杭州一所知名公办小学的科学老师，今年教三年级。因为三年级下学期有个单元讲温度计，所以她布置的暑假作业是测量体温并记录，希望学生能将课本上的理论付诸实践，进而巩固已学知识。

万万没想到，最近接二连三有家长发来私信：开学直接让孩子交这个行吗？后面附着某购物网站的备孕表购买链接。或者发来一张空白备孕表问：是不是这样填？

布置暑假作业的本意

是让孩子学会数据整理

孙老师当初布置暑假作业时，是这样要求的：

作业一：每天同一时间测量自己的体温、记录，并用折线图整理数据，开学交两个月的体温折线图。

作业二：暑假中找一天，随便哪一天。从早上八点开始隔两个小时测量一次体温并记录，用柱形图或曲线图整理出一天的体温情况，开学上交图表。

还特别提醒，要使用水银体温计，因为这也是课本上的知识点。但测量时要注意安全，最好由家长陪同。

按道理，这样的作业并不难，贵在坚持。

孙老师告诉记者，这届学生刚开始接触科学课，平时作业以引起重视和兴趣为主，并不太难。但是，又要让孩子知道，科学观察是要长期坚持的。另外，开学后四年级的科学课，要求学生学会整理和分析实验数据。这个暑假作业，也是想让孩子们知道，制作合理的图表可以让实验数据更容易分析整理。

孙老师没有统计，但保守估计，想让孩子用“备孕表”完成作业的家长，不止10人。这让她哭笑不得。

“按照我的初衷，由孩子自己画体温折线图，这份暑假作业才有意义。”孙老师说，“可爸妈们都说，暑假日程排得太满，让孩子自己画浪费时间，因此才想到用现成的备孕表来代替。”

越来越多的家长

想越俎代庖帮孩子做作业

孙老师的孩子也在上小学，因此对于家长们的反应表示理解，但并不赞同，“我能理解妈妈们的想法，总想帮孩子把作业的辅助工作都做好，孩子只要负责具体操作就可以了。可是她们往往忘记了，孩子的整理和分析能力才是科学学习的重要内容。”

在孙老师看来，很多小学生家长宁愿孩子多刷几道奥数题，多背几个英语单词，也不愿意孩子把时间浪费在科学观察上。

上学期，她布置过一项“整理月相”的作业。结果大部分家长把表格画好，孩子只要完成填空就行了。“事实上，我当时想考察的是，在什么地方、什么时候观察，观察到的月亮长什么样，这些东西都要孩子在每天的观察中慢慢地去润色，做得越来越好。但是家长一插手，完全达不到这个效果。”

又比如，她曾要求学生用磁铁做一个简易指南针，作为期末实践的考核内容，还反复提醒了许多遍，照样有孩子没有完成。

家长要重视小学科学

也要学会放手

这让记者想起了前些日子听来的另一位科学老师的抱怨：

三年级下学期的科学课本，要求学生养蚕宝宝、种凤仙花，并观察记录。期末老师收作业时，这部分的题目有孩子压根没做。有家长先买个空盆，让孩子抱着拍一张照；然后买一盆盛开的凤仙花，让孩子抱着再拍张照。以此应付了事。只是，老师明眼一看就知道这是在做假：两张照片里，孩子衣服都没换。

“归根到底，是不少家长认为小学科学就是浪费时间，却忽略了没有扎实的基础，等到初中再补，要花多少额外的时间和金钱啊！”孙老师说。

她的建议是：除了重视小学科学的学习，家长也要学会放手。

“做家长真的很累，我懂，因为自己也是一年级学生的家长。女儿读完一年级，所有的课文我都会背。感觉不陪着她，她做啥都很慢，或者干脆不做了。但一直陪着，又会不自觉地插手，因为这样她会很快做好。但事实上，这违背了老师布置作业的初衷。所以，作为家长我也在不断调整；作为老师，我也会慢慢等家长学会如何正确地陪着孩子学科学。”孙老师说。

硬性作业太多

弹性作业还要吗

对此，也有很多家长留言表达了看法。

一位家长说：道理自己都懂，但是现在社会节奏极快也是一个不争的事实。我们当然希望孩子们能够自己独立观察，在小时候就在心中种下一颗科学的种子。然而现实就是纵使种子埋得再多，不具有分数，照样很少会有人赏识。而这也意味着别人能获得更好的教育资源而自己则没有，这在当下社会总体环境上本身就是一个极大的失败（无论我们是否愿意否认这一点）。所以说实话，我们也真的很纠结，作为家长进退两难。

网友怡然：孩子辛辛苦苦做的东西，不如那些父母帮忙做的得到的认可度高。明明孩子自己的创意以及跟爸爸一起做的手工，然后被其他家长网上买的成品秒成渣渣。

网友丽丽：老师的想法是美好的，作为过来人说一句，现在的孩子确实没有时间自己去整理，硬性作业太多这些弹性作业很多家长就只能自己动手帮忙了。

网友和煦的风：每天都要做的作业，本身就不是很科学。你想想无论去哪里都要带着温度计，暑假也许会出门旅游，也要带，方便吗？

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)