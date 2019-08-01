“儿童行为障碍” 不是孩子的错

“孩子产生问题的根源往往在家庭。”父母角色的缺位，使小吴（化名）缺乏安全感，遇事不懂与人沟通，转而采取简单粗暴的方式解决。祖父母补偿式的溺爱，更强化了他的错误行为。针对典型的“儿童行为障碍”现象，心理咨询师通过剖析案例，向家长讲解育儿要点。

“不良少年” 不受管教

12岁的小吴（化名）是海珠区某公立学校六年级学生。父母在孩子6岁时离婚，他和父亲、祖父母一起生活。由于父亲常年外出工作，很少在家，日常起居主要由祖父母照顾。

据家人描述，小吴低年级时就比较好动，时有违反纪律的行为，经常与同学发生争执，但能听从老师教育，也能正常参加学校的各种活动。上了三年级后，违反纪律的行为更加频繁，而且脾气愈发暴躁，一点小事就与同学吵架、打架。有时老师劝阻也不接受，还用粗言顶撞。由于他的种种不良行为，同学都不愿意和他一起玩。

学习方面，小吴天生聪明，在学习难度不大的低年级，由于老师经常提醒与帮助，成绩属于中上。三年级以后，上课更加不专心，时有缺交作业，成绩下降很快，到了高年级，已经是中下生了。

咨询师杨老师了解到，小吴的祖父母是本地人，文化水平不高。小吴从小与祖父母一起生活，由于活泼可爱，很受祖父母疼爱，事事依着他。小吴有做得不对的时候，母亲指出，往往受到祖父母的干涉，说是孩子还小不要过于计较，长大了自然会懂事。

小吴的父亲是个生意人，一直很少在家，很少参与到孩子的教育。离婚后，把孩子交由父母照顾，继续经常在外，大约一个月回家一两次，多是问问学习情况，买些礼物而已。每次听见祖父母反映小吴受老师投诉，便会一顿狠打，直至祖父母拉开。

小吴母亲在离婚前照顾小吴，并与小吴的祖父母一起生活。由于在教育问题上与小吴的祖父母产生矛盾，加上小吴父亲经常不在家，在小吴6岁时离婚。一般隔周与孩子见面一次，以外出吃饭、上公园玩为主。

分析：家庭教育出问题

小吴身体健康，符合适龄儿童的身体发育标准。从日常课堂表现及作业质量观察，智力发育正常，与同龄人相比，甚至属于比较聪明。咨询师因此认为，小吴的问题是从家庭教育方面产生的——6岁后父母离异，导致亲子关系缺失，祖父母的隔代教育几乎代替父母的教育，使小吴逐渐变得易怒、暴力。

父母分离导致依恋缺失

小吴问题的产生原因与家庭有很大关系。小吴的父亲一直在外工作，很少回家，6岁前，小吴一直与母亲在一起，对母亲有很强的依恋。6岁时，父母离异，原来照顾小吴的母亲搬离家庭，已初步形成的亲子依恋关系遭到破坏。失去母亲呵护的小吴产生焦虑，处于一种不安的状态之中。

父母离婚后，本应照顾孩子的父亲依旧长期在外，偶尔回家也较少与小吴交流，父子关系疏离。这样，小吴的依恋对象形同虚设，使其严重缺乏安全感。

父辈粗暴、祖辈溺爱致情绪不稳

据小吴的奶奶反映，小吴的父亲脾气也很急躁、易怒，每次父亲回家得知小吴犯的种种错误，都会很生气，常常没说上几句就动手打小吴。孩子无法获得爱的感受，当然也不会关心别人。

犯错后，父亲采取打骂等简单粗暴的教育方式，给孩子提供了攻击性行为的模仿原型。

父母离异后，小吴主要由老人照顾。老人对孙子的照顾侧重在日常起居饮食，教育方面很少过问。出于祖辈的慈爱和对小吴没有妈妈照顾的心疼，奶奶对小吴十分宠爱，事事依着，即便明知小吴做错了事，也只是随口说两句，没有进一步教育。

过度溺爱、放纵，使生性活泼的小吴慢慢变得任性，愿望得不到满足就发脾气。

师生同伴关系紧张致不想学习

小吴在学校同样表现出任性妄为，一有不满就大发脾气，常常为小事与同学争吵，甚至打架，班上很多同学都挨过他的拳头，同学们大多对他敬而远之。除了班主任以外，他与很多任课老师的关系都非常紧张， 多次在课堂上顶撞老师，还曾对音乐老师吐唾沫，很多老师一提到小吴都连连摇头。

得不到大多老师的关心与同伴的正常交往，小吴愈发孤独无助，对校园生活的兴趣逐渐减少，学习积极性下降很快，成绩下滑，到高年级，已成为中下生。

综上所述，父母离异，使小吴依恋缺失，缺乏安全感与关爱，加上父亲简单粗暴的教育方式和祖母的过度溺爱，导致小吴变得任性、暴躁，不能与他人平等交往，师生、同学关系紧张，慢慢对校园生活失去兴趣，成绩下滑。

反思：儿童行为调整 需要家长配合

咨询师指出，孩子出现行为偏差，往往源于不和谐的家庭关系。家庭教育不仅是基础性教育的基石，而且主导着其他的教育，是任何学校教育和社会教育永远不可代替的。

许多研究都证明，父母离异与儿童的短期发展障碍、情绪低落、行为障碍等有关。由于得不到充分的爱与关怀，儿童产生悲观、猜疑、忧郁、孤僻等不良的心理状态，并因此引发攻击性行为。

“所以，仅靠学校的教育是无法帮助小吴的，必须得到家长的支持与配合。”咨询师说，老师必须用真诚打动家长，想方设法与家长一起融化孩子那颗焦躁不安的心，才能慢慢抚平孩子的伤口，让孩子健康、快乐地成长。（何道岚）

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