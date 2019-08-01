温暖万里行 助力新农村

为加强学校与困难家庭的联系，增强资助育人效果，促进学生全面成长和发展，7月14日-16日，华南理工大学广州学院党委书记张培祥、学生工作处处长张郡带领学生工作处、经济学院、管理学院教师一行5人前往阳江、茂名开展“温暖万里行”活动，通过走访特殊困难学生和乡村教师，宣传国家和学校资助政策，送去学校的温暖和关怀。

自强不息 扶贫先扶智

慰问团一行来到阳春市永宁镇红光村管理学院2017级会计学专业黄水燕同学家中。老师们详细了解了黄水燕同学的家庭实际情况，仔细询问了学生在家中的生活与学习情况，并细心地给学生和家长解读了2019年广东省建档立卡户资助政策和申请流程、国家资助政策和学校资助体系，赠送了慰问品和慰问金。当看到墙上贴满的奖状时，张培祥鼓励黄水燕克服困难，在逆境中自强不息、刻苦学习，争取以优异的成绩回报父母、回报学校、回报社会。

慰问现场(李玲 摄)

“政府对口扶贫，给我安排了守林的工作，每个月能有一定的补贴，加上其他工作，一定会坚持供她读完大学，接受大学教育。”家长对老师们远道而来表示惊喜、感动。他们诚挚地感谢老师们对孩子的关心与鼓励，感谢学校对孩子的照顾与帮扶，并表示再苦再累也要支持孩子的学习。

温情关怀暖人心

慰问团一行走进阳江市江城区双捷镇，见到了管理学院2018级财务管理专业李思竹同学和他的爷爷、奶奶。从小跟爷爷、奶奶长大的李思竹性格乐观开朗，自信坚强，虽然学费和生活费靠四个姑姑资助，但她学习努力，生活自立，在图书馆勤工助学岗位工作，周末和假期也做兼职。

慰问现场 (江洋 摄)

老师们与李思竹和家长亲切地唠家常，详细了解家庭生活状况，鼓励学生家长增强克服暂时困难的信心，支持学生完成学业，并叮嘱学生树立信心、勤奋学习，在生活上有困难要及时向学校反映，把暂时的困难当作学习的动力，树立自己的人生目标，坚信自己一定能走出困境。此外，慰问团一行还为李思竹送上了精心准备的生活用品和慰问金，鼓励她努力学习，用优异的成绩回报所有关心他们的人。

学校的细心关怀，让家长和学生备受鼓舞、感动，李思竹的家人一再表示，感谢学校和老师的关心帮助，他们一定会与学校配合，支持孩子好好上学，健康成长，早日回报社会。李思竹表示，一定不负众望，刻苦学习，以实际行动来感恩学校、回报社会。

青春是用来奋斗的

管理学院2014级财务管理专业校友黄晓欣，在校期间连续三年获得三好学生奖学金，被评为“优秀毕业生”，2018年毕业后在茂名化州市宝圩镇调马小学担任乡村教师，小学现有5个年级和1个幼儿园，300多名学生，13名教师，因地理位置偏远，教师均留住学校。她任教三年级数学，经过一年时间的努力，本班50名留守儿童的数学成绩跃居全镇第一。

教学现场 ( 江洋 摄)

“下了硬功夫出了真成绩，得益于大学良好的人才培养方案，打下的扎实基础和入职后的刻苦努力。”对于黄晓欣取得的成绩，调马小学校长陈传勇、中心学校校长古宁全给予了高度肯定。

座谈会现场（李玲 摄）

黄晓欣表达了对母校培养的感恩之情，并结合实际工作畅谈了工作学习情况和感受体会。她说道：“一年的工作锻炼，让我收获满满， 感谢母校的培养，以及调马小学领导和同事的指导和帮助，虽然工作压力比较大，但青春是用来奋斗的，看到能为家乡做贡献，累点也值得了，乡村教师一年期限结束后，我报名了‘三支一扶’计划，希望能继续发光发热，”

张培详一行参观了教室、食堂，耐心地询问学生学习、教学、教师生活、等方面情况，并赠送学习书籍和纪念品。张培祥勉励黄晓欣勤勉工作，开拓进取，用奉献和坚守铺就农村孩子成长成才的道路。

用一年的时间 做一件影响一生的事

管理学院2014级人力资源管理专业校友雷锐芬，中共党员，在校期间获得两次奖学金，积极参加学校各项活动，担任一年团干和两年团支书，带领团支部评为校级“五四红旗团支部”。毕业后在阳春市马水镇石田小学做乡村教师。小学现有100多名学生，13名教师。

座谈会现场（文碧兰 摄）

“虽然这里条件艰苦些，但是提供了一个新的广阔的平台，更能学以致用回报社会。”作为一名城市孩子，雷锐芬颇有感触。近年来，各级政府十分重视乡村教育工作，加大了乡村学校建设力度，学校环境面貌日新月异，教学条件日趋完善，去年学校也装上了多媒体设备。乡村教师一年服务期结束后，雷锐芬考取了当地公务员。张培祥鼓励雷锐芬搭好平台、发挥优势，服务基层、服务新农村建设。

以青春之我 创建青春之国家

经济学院2014级国际经济与贸易专业校友吴华冰，中共党员，连续4年担任班长，获得3次三好学生奖学金，连续两年被推选为“优秀共青团员”连续四年获得助学金，毕业后在阳春市石望镇新和分校担任乡村教师，承担三年级一班的班主任以及语文、美术、音乐和品德学科的教学工作。小学是一所不完全的乡镇小学，只有一至三年级，共有六个班合计195人，加上志愿者共9名老师。

新和小学现场（江洋 摄）

新和小学校长吴树贵、中心小学校长梁鉴扬对吴华冰的表现赞不绝口，师生对她续签乡村教师合同继续服务一年表示欣喜。这一年，吴华冰成长很快，获得了石望镇“优秀工作者”称号，并在优质课比赛中获得了二等奖，班上学生各个方面都有了很大的改变：学生们能用普通话进行交流，他们的语文成绩和美术水平也有了很大的提升，语文从原来二年级的全镇第七名上升为第三名，部分同学的美术作品作为石望镇代表被送去阳春市参加比赛。

座谈会现场（江洋 摄）

张培祥勉励吴华冰要始终秉承优秀师德师风，立德树人，帮助学生系好“第一粒扣子”，掌好舵、用好浆、扬好帆，大胆去锻炼、勇敢去尝试，让心智在风浪中逐渐成熟，让信念在追寻中日渐坚定。

赠送纪念品（文碧兰 摄）

据悉，近三年，华南理工大学广州学院有近40名毕业生参加了广东省大学生希望乡村教师计划，有效缓解了农村贫困地区老师结构性短缺的局面，提高了当地教育教学水平。同时，华南理工大学广州学院坚持开展特殊困难学生家访慰问活动。今年暑期，华南理工大学广州学院组建了8支队伍，分赴13个贫困地市进行慰问。通过对特殊困难学生家访和乡村教师开展慰问活动，不仅落实国家资助政策，加强了学校与学生家长、乡村教师服务学校的沟通，提高了资助工作的有效性，还将学校的温暖与育人理念传递到困难学生家庭和乡村教师服务小学中，为学校的精准资助和资助育人提供了可靠的一手资料，为进一步完善、改进华南理工大学广州学院的资助育人体系，助力学生的成长、成才提供了精准识别、精准帮扶的条件。 (文碧兰 李玲 江洋)

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