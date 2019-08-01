“送去五月的芬芳，我们迈着喜悦的步子走进六月……”在西藏拉萨实验小学东城分校的“六一”庆典上，小主持人巴桑央宗以一口流利、标准的普通话赢得阵阵喝彩。

一年前，孩子们说起普通话来还磕磕巴巴，现在已经能完整表达自己的想法。“牛爸，谢谢你教我们汉语！”活动结束后，语文教师刘文全被藏族学生团团围住，大家争抢着要和他合影。

今年58岁的刘文全，是华中师范大学附属小学的一名援藏教师。早在2016年的时候，刘文全就向学校提出申请赴西藏支教，他是学校年级主任兼语文教研组组长，有着近40年的从业经验，既能教书又能带徒弟。

然而，援藏教师的年龄要求一般在45周岁以下，刘文全因年龄超标被拒。一年后，赴藏教师因身体原因返回，学校决定重新选拔援藏教师。这时刘文全再次提出申请，“只想在有限的时间做更多的事情，在祖国最需要的地方为自己的教育生涯画上圆满句号”。

前不久，刘文全的妻子在家扭伤了腰，引发腰椎间盘突出。为了不耽误孩子们的课程，他决定带着生病的妻子上高原，一边支教一边照顾妻子。

学校允许他请假在家照料，但他婉拒了：“怎能因为私事给学校增添麻烦呢？援藏是我的工作，照顾妻子是我的责任，都是我该做的。”为了缓解妻子的病痛，刘文全自学了一套按摩手法，每天换着花样钻研各种菜式，把学校的趣闻讲给妻子听……

在教学上，刘文全同样肯花心思琢磨。

“请朗诵课文，再归纳内容和主旨。”拉萨实验小学东城分校三年级（13）班的学生，正听刘文全讲语文课《我不能失信》。朗读结束，数十双小手高高举起，不管谁来回答，刘文全都会走到学生的面前，弯下腰轻拍学生肩膀予以表扬。在低压、低氧的雪域高原，上一节这样的课不容易，而刘文全现在一天最多能连续上5节。

“牛爸教我如何观察身边事，怎么去写好一件事，现在我也能获得红旗表扬了。”藏族男孩昂旺塔顿兴奋地说，“以前我提起写作就害怕，为此牛爸专门趁休息时间，对我进行一对一辅导。”

“米拉山的隧道”“奶奶出院”“找偷看日记的人”“我生气的时候”……刘文全的办公桌上，码着一摞摞如同彩色绘本的《小种子成长日记》，翻开一看里面全是学生的成长日记。刚来时，刘文全发现很多学生连汉语句子都写不顺，便开发了具有专业性、趣味性的绘本写作课程，鼓励学生“留心身边事”。

藏族女孩巴桑央宗在日记中这样写刘文全：“刘老师看着我们笑的时候，眼中仿佛有光，传递出温暖的力量。就算有人调皮，刘老师也只是摸摸他的头温柔提醒，长大了我要像刘老师一样当一名语文教师。”

从语文教师、书法教师，到开主持人课、开讲座……刘文全额外做了许多工作，却从不计较没有报酬。老师们敬他“牛哥”，学生们叫他“牛爸”，大家看到“他发自内心享受着这份忙碌”。（程墨）

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