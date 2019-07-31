关于开展互联网内容风险防控培训班（第三期）的通知

近年来，伴随着内容产业蓬勃发展，不良信息也层出不穷，严重扰乱了网络秩序，影响到舆论生态的清朗健康。如何把好内容安全关，共同营造风清气正的网络环境，是业界共同关注的课题。

为积极落实习近平总书记关于网络安全和信息化发展的重要指示精神，构建清朗的网络生态，提升互联网从业管理者内容风控意识及管理水平，人民网信息技术有限公司推出“互联网风险防控培训班（第三期）”课程。

课程面向社会招生，形式为线下集中授课。培训结束后将进行考试，通过考试的人员将获得《互联网内容风控培训证书》。

一、课程信息

时间：9月18日、19日（两天全天）

地点：北京

费用：4500元/人（包含培训费、资料费、2顿午餐费用，不包含交通费、住宿费、课程外其它费用及个人消费）

二、课程讲师

培训班拟邀请中央网信办、国家广电总局、人民日报社、人民网、行业内主流互联网媒体等单位的专家授课。

三、课程内容

培训时间 课程要点 第一天 上午 1、互联网内容最新监管政策详析 2、互联网内容的导向意识与导向管理 下午 1、内容生产与分发平台如何建立审核机制降低风险 2、违规分级以及应对措施须知 3、审核尺度如何把握 4、媒体的分类管理 第二天 上午 1、舆论环境变化以及监管策略趋势解读 2、行业内容风险案例盘点：原因详析及启示 下午 1、审核把关人必备的素质以及能力模型 2、如何建立自己的舆论风向标监测系统 3、培训考试

四、证书申请及管理

参加培训并完成全部课程，经考试合格后，将获得《互联网内容风控培训证书》，该证书在考试结束后30个工作日内发放。

五、报名咨询方式

1、凡参加培训的同志，请按要求填写报名回执表，在报名截止日期前发送至报名邮箱，如已付款，请连同汇款凭证一同发送。

2、报名咨询电话：010-65363713 冯老师

3、报名邮箱：crmt@people.cn

附：“双微运营风险防控培训班”报名回执表.doc

(责编：岳弘彬)