原标题：寻找红色记忆 不忘初心使命

7月10日至7月16日，2019年全国青年马克思主义者培养工程高校班、国企班、农村班的学员在全国青少年井冈山革命传统教育基地会师，进行为期一周的实践体验性教学。

寻：红色足迹，革命之源

7月12日，井冈山革命博物馆。“这里面的每一个文物典藏都是有生命力的，它们经历了苦难的旧中国，见证了新中国的诞生，也迎来了灿烂的新时代。”农村班学员、黑龙江省五大连池市玫瑰种植合作社负责人刘冬雪望着展柜里的茶陵县工农兵政府公文纸木刻印板说道。

“我知道他，这是烈士刘仁堪。他曾是（中共）莲花县委书记，被捕后仍然在囚车里一面高喊革命口号，一面宣扬革命道理。敌人因此割去了他的舌头，他就用脚蘸着自己的鲜血写出了‘革命成功万岁’这6个大字。”说到这儿，刘冬雪哽咽了，“作为当代的新农人，在创业路上，我们一定要秉持中华民族的坚韧精神，无论艰难险阻，要通过自己的绵薄之力让家乡的百姓富起来。”

当晚，农村班学员、内蒙古自治区科右前旗科尔沁镇远峰村党支部副书记齐晓景在朋友圈里发了这样一段话：“走进井冈山，一步一重天，多少故事拨动大家的心弦；一次井冈行，一生井冈情！”

“红米饭那个南瓜汤哟咳啰咳，挖野菜那个也当粮啰咳啰咳，毛委员和我们在一起啰咳啰咳，咳！餐餐味道香味道香，咳啰咳。”7月13日上午，蜿蜒山路上，学员们唱的《毛委员和我们在一起》的歌声和节拍声从车上传出，回荡在山间。学员们来到了此次行程目的地之一——井冈山乔林村，重走挑粮小道，体验红军的一天。

“这是我第二次走挑粮小道了，每走一遍都是不同的体会，都有新的收获。” 国企班学员、中国第一汽车集团有限公司天津一汽丰田汽车有限公司郭连飞一边小心翼翼地扶着扁担，一边回头对同学说。

“我们穿着雨衣只走了短短的300米就觉着有些扛不住了，当年那些战士们又是如何冒着严寒酷暑，顶着风吹雨淋，挑着沉重的箩筐翻过这叠嶂的山峦，日复一日。”郭连飞一边说，一边把碗里的红米饭和南瓜汤一点一点地吃净。

在学编了草鞋、重唱了红歌、参观了茅坪八角楼、领略了茨平革命旧址的风貌后，高校班学员、北京林业大学本科生王楷滨感受颇深，写了一首名为《井冈山·浅行深观》的诗：红色印央，涤魂井冈，雾托顶穹，山舞水藏。负手荏苒冬春谢，存志四海可问天。铸魂涛涛，三湾之笔展方圆；挥毫万里，娑婆终渡落云烟。万点光华意不歇，战士风骨气未绝。来日登山远眺，不问何人热血！

思：坚守初心，信仰之力

1987年10月，井冈山革命烈士陵园在茨平北面的北岩峰上落成。踏入陵园大门，经过花坛园庭，走过两组台阶进入纪念堂。第一组台阶是49级，象征1949年新中国成立。第二组是60级，寓意陵园是在井冈山革命根据地创建60周年建成的。

农村班学员、河南省信阳市浉河区董家河镇余庙村第一团支部书记周思豪说，每上一个台阶都是对心灵的一次洗礼。两年4个月里，共有超过5万多的英雄牺牲在了井冈山，平均每天有60多位革命先烈献出宝贵生命，其中有3万多位是无名烈士。他仰望着墙上1.5万多个名字和无名英雄碑，“5万多人啊，那时候他们和我们一样正值青春年华，到底是什么让他们前赴后继、舍生忘死？我想，那一定是信仰的力量。”

在当晚的小组讨论时，周思豪说：“生在今天这个和平而伟大的时代，当代青年更应该思考我们的信仰是什么？站在井冈山的土地上，站在这无数革命先烈为我们带来的赤土之上，信仰不用刻意寻找，它就像可以燎原的星星之火，已经融化、渗透到这里的每一寸土地、每一个角落、每一个人心间。”

在乔林村调研时，学员围坐在一起谈起了入党的初心。周思豪说：“进入大学后，通过上党课，我才真正了解到共产党和共产党员的意义。”讲到这儿时，这位90后村干部不好意思地挠了挠头，“有次在救完山火后渴的‘要命’，但是灭完火后的山沟里又很难找到水源。这时，乡亲们大老远的为我们送来了水，那是我这辈子喝过最甜的水。这让我体会到了作为一名共产党员的光荣与自豪，也更加坚定了对共产主义的信仰。我想把我这一生都奉献给党，奉献给人民。”

重走红军路，再上井冈山。这是国企班学员、中国盐业集团有限公司昆山有限公司马婕第二次踏上这片热土。面朝井冈山革命烈士陵园纪念堂，在鲜红的党旗下，学员们举起右拳重温入党誓词。马婕在她的日记中写道：“和平年代不需要我们上阵杀敌，以命相搏。但是坚守初心是每一位党员的基本党性。用个人的成长去助力祖国的繁荣、民族的复兴，我们面对党旗作出的庄严承诺不是苍白的语言、空洞的字眼，而是我们当代青年眼含热泪、饱含深情、愿用一生去实现的、对党和国家的铮铮誓言。”

在小井医院，有着这样一个历史故事。中国工农红军第四军11师师长兼31团团长张子清一次作战负伤后，由于当时医疗条件有限，开了5次刀仍未将脚上那颗子弹头取出来，但他为了鼓励同志们的斗志，强忍疼痛，给伤员讲故事。为了省下盐给别的同志清洗伤口，他坚持要用别人用过的盐水给自己清理患处，最后造成伤口感染溃烂，甚至长满蛆虫。“他后来因重伤不治牺牲了，年仅28岁。”高校班学员、中央民族大学本科生曾俊淇低下头说，“我深感无数革命前辈信仰之坚定、奉献之无我、奋斗之崇高，也深知接过历史的接力棒、走好我们这一代人的长征路、跑出属于新时代中国青年好成绩的责任之重大、使命之光荣。”

跃：青马精神，担起使命

“回去后，我要把学到的理论知识分享给乡亲们，让习近平新时代中国特色社会主义思想走入更多百姓的心间。新时代，我们不仅要让大家的腰包鼓起来，更要让他们的精神富起来。”在上完政治理论课后，农村班学员、辽宁营口老边区柳树镇东岗子村村主任孙福鑫说。

“向阳花，向着太阳放光华，你把一生付泥土，又把果实送千家。向阳花，情系阳光把根扎，金色的梦想来播撒。”这位80后村主任自创了一首名为《太阳花》的歌，带领村民以种植葵花为基础产业，将东岗子村从一个贫困村打造成融合休闲旅游、种植采摘、农产品初加工为一体的现代农业示范村。

坚定执着追理想，实事求是闯新路，艰苦奋斗攻难关，依靠群众求胜利。在井冈山革命博物馆看到井冈山精神时，孙福鑫说：“我想任何一种胜利都离不开坚韧不拔的‘干’字精神。当年战士们不怕牺牲排除万难的‘干’，是为了能让广大劳苦群众不再受压迫和奴役。我们现在的‘干’是为了满足全国人民对美好生活的向往，不负共产党人的使命与担当。只要我活着，就要为乡亲们奋斗到底，因为奋斗是青春最亮丽的底色！”

“高中学习时，我就对马克思主义产生了浓厚的兴趣，希望自己能够成为马克思主义理论的坚定信仰者和传播者。”高校班学员、首都师范大学本科生李笑川，2016年报考志愿时就选择了思政专业。

7月15日，学员们来到了大井朱毛旧居。李笑川快步走进屋子，轻轻地抚摸着桌檐。她想象着几十年前，毛主席就在这潮湿的环境里，在那昏暗的灯光下读书写作。

在饱含历史厚重感的现场，听到感人至深的革命历史，看到共产党人的责任与担当，就像仿佛跨过时空与革命先烈的英魂进行温情的对话。李笑川说：“这让我对中国共产党人的初心和使命有了更加深刻的理解。作为一名思政专业的师范生，在未来，我会努力让我的学生能够自觉将共产主义事业的理想信念内化于心、外化于行，让他们更好地担起为祖国建设奉献终身的使命。”

“来到井冈山，追寻着先烈们的足迹，让我感受到党和国家的发展历程是辉煌的，也是苦难的，是艰难的，更是探索前进的。”在一周的课程结束后，国企班学员、中国铁路工程集团有限公司中铁九局集团有限公司张继政感慨道。

建功新时代，不忘来时路。2019年全国青年马克思主义者培养工程全体学员将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将井冈大地的革命精神融入心灵刻进血脉，磨砺出忠诚担当的优秀政治品格，凝炼成砥砺奋进的强大精神力量，为满足人民对美好生活的向往奉献青葱韶华，为实现中华民族的伟大复兴贡献无悔青春。

实习生 赵钗均 中国青年报·中国青年网记者 杜沂蒙

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