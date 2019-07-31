谨防学校“技术管理”滑向“技术型管理”

大数据、云计算等现代信息技术在学校管理中的运用，不仅为学校相关管理制度的制定提供了科学性、客观性依据，也在很大程度上提升了学校管理的精细化水平。目前，已有学校不仅将“技术管理”作为学校实现高效管理的战略选择和典型范式，甚至更超前地提出了“数据治校”的战略规划。

作为现代学校管理的一种方式或手段，“技术管理”是指侧重于运用计算机、互联网、信息通信技术（ICT）、应用程序（APP）、大数据等手段，来协调和重组教育系统内人力资源的不同责任与物质资源的诸多功能，以实现具体问题与教育主客体、解决方案的智能匹配，最终达到精细管理、高效管理的目的。

当然，要更好地发挥这种新管理模式为师生发展和学校进步服务的作用，“技术管理”须遵循以下原则：

一是以人为本原则。良好的“技术管理”要以实现人的全面发展为宗旨，要在技术进步和应用中保持学校管理者和广大师生独立思考、正确判断、合理选择和有效执行的能力。

二是包容性原则。“技术管理”要能够激发学校师生活力，促成他们目标兼容，进而达成共识而非排斥和隔阂。

三是可控性原则。安全可控，不侵犯、不损害师生员工应有的公民权利是构成良好“技术管理”的必要条件。

四是技术与教育教学革新同步进行、相互增效原则。落实这一原则既能够避免技术可能引发的固化体制、降低体制韧性等弊端，又可以促进学校运用技术进行自我革命、优化管理。

作为一种既区别于“法治”与“德治”，又是对二者实施有效补充的学校管理形态或模式，“技术管理”业已成为当代学校管理的一种显著趋势。然而，由于忽视具体的国情、校情、管理的核心理念及其体制框架而奉行简单的“拿来主义”，以及仅重视“管不管用”而不愿用价值理性去解决深层次矛盾问题的“功利机会主义”等因素影响，“技术管理”有被一些学校误用或滥用进而沦为“技术型管理”的风险。具体表现为：

一是在管理理念上，“技术型管理”的底线往往趋于单一化，与讲究高效、创新的现代管理理念和价值观相背离。二是在管理体制上，将技术运用作为学校管理的全部，企图以技术手段解决学校管理中的一切问题或主要问题。一旦学校管理以追求管理技术的精细化为最高原则，放弃管理基本框架及其制度理念的修正、完善，即“术”压倒“道”时，治理难免不会沦为“技术型治理”。三是在管理制度规范上，对管理制度和体制本身没有提出现代化要求，仅要求技术的程式化、非人格化与便捷化，如此尽管在一定程度上提升了学校管理的精细化水平，却无法真正促进学校管理体系和管理能力的现代化。四是在管理参与程度上，管理的技术化、专业化程度越高，管理者的领导与主导角色就越凸显，师生在学校管理过程中的参与感就越微弱，存在管理者越发远离管理现场的可能，从而造成一种新的封闭。

学校管理体系和管理能力的现代化，需要管理的科学化、技术化。一方面，要谨防把管理技术创新作为管理创新的全部，使“技术管理”滑向“技术操控”，钳制师生发展；另一方面，更不能错误地将其作为学校管理改革的替代方案，造成管理绩效的“内卷化”——学校组织或师生个体既无突变式进步，也无渐进式发展，长期停留在同一层面上自我消耗、自我重复，进而造成改革、创新动力的极大消解和稀释，以致难以持续。

学校管理者应充分利用新兴科学技术的特性，在培育和完善具有现代性、良善情怀的治理理念与治理体制基础上，由学校师生共同建构可持续、健康发展的“技术管理”形态或模式，使之在学校总体办学目标下更好地发挥作用，为学校发展和师生共同进步保驾护航。（高鹏）

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