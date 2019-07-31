责任督学应是与时俱进的学习者

责任督学挂牌督导是我国教育督导制度的重要创新。自2013年实施以来，对我国教育改革发展起到了积极的作用。但在个别地方，责任督学挂牌督导还存在一些问题，如一些责任督学还或多或少存在官念、闲心、惰性等不足。实际上，挂牌督导是一项非常重要的工作，“督学”前加上“责任”二字，强调了督学要真督实干。崭新的事业没有可供参考的模板，也不能以“办”和“管”的惯性思维来开展工作，唯有实践、思考、再实践、再思考，才是做好这项工作的正确路径。

因此，面对“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”时代的答卷，要把挂牌督导工作做扎实、做充分，实现常态化、专业化、制度化，责任督学应该也必须成为思考着的教育督导人。

且读且思。勤于阅读、乐于反思是责任督学的基本素养。责任督学要研读教育督导条例、义务教育法、未成年人保护法等教育法律法规政策文本，对其吃透弄懂，烂熟于心，运用自如。要广泛阅读教育类书籍、报刊，浏览教育督导网站，准确把握教育方针政策，掌握教育督导的基本原理和基本技术，了解教育改革和教育督导新动态，为学习、研究和开展工作补充新能量。

且辩且思。真理越辩越明，责任督学之间相互辩论，能加深对教育法规政策的消化理解，有助于对督导内容进行精细化描述，对督导方式手段进行操作性设计，使督导报告撰写更客观得体。同样，内省式的自我辩论也是一种高水平的思考。辩论是责任督学思想的碰撞与激发，能够实现一加一大于二的火花效应。

且写且思。写作是更高形式的思考。除了督导计划、总结、报告等实务写作外，督导札记、随笔和论文写作也应该是责任督学写作的主要组成部分。札记、随笔一般篇幅短小、自由灵活，有一定时效性，还带着督导一线的温度，是责任督学的真情诉说和思想积累。督导论文是显示责任督学思想水平的形式，常写督导论文，能提升思维水平，强化研究意识，培养理性思考习惯，使零散的思考升华为成体系的思想。

且行且思。新时代赋予教育人新的时代答卷，责任督学要深入学习领会新时代党的教育方针政策，深入学习领会学前教育、义务教育、高中教育的新课改精神，以此检视中小学幼儿园办学（园）行为，为学校可持续发展问诊把脉、保驾护航。责任督学要具有国际化视野，深入思考研究经济全球化背景下教育本土化与国际化的有机融合新课题，为中国教育现代化增加教育督导智慧。责任督学还应研究思考“互联网+”背景下教育发展新趋势，探索丰富“互联网+”教育方式手段，规范“互联网+”教育行为新路径。

教育生活是责任督学思想成长和专业发展的沃土，责任督学要做思考者、行动派，在读万卷书的同时，还要行万里路，走近师生、群众，深入教育教学一线，采集真实信息，化解热点难点问题，倾听成长的声音，分享成功的喜悦，留下思考者坚实的脚印。可以想见，责任督学持之以恒、矢志不渝，做思考着的教育督导人，挂牌督导工作就一定会行稳致远。（吕建）

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