给“讲台教授”更多制度支持

没发一篇论文，却评上了教授！这两天，南京林业大学的蒋华松老师成了网红，其沉心教学的故事引来众人点赞。其实，近些年大学里出了不少“讲台教授”，但在外界看来这仍然新鲜得很。

很长一段时间以来，论文都是评职称的“硬杠杠”。虽然我们常说“唯才是举”，可现实中，医生、律师、记者等专业技术人才的职称评定，哪个不需要几篇论文？大学里更是如此，没那么“几页纸”，就可能一直都是“入门级”的讲师。在论文指挥棒下，老师们或主动或被动地将科研课题论文专著视为要务，教学则逐渐成了副业，一些大教授更已不屑于上讲台，干脆让自己的博士生、研究生代课了事。如此种种，都折射着一个让人忧虑的现实：大学老师似乎正在离讲台越来越远。

只有培养出一流人才，才能成就一流大学。大学有科研功能，更有教学功能，两者并行不悖，而且严格说后者的排序理应更高。但就现实来看，高校教育资源配给却并不均衡。以蒋华松老师为例，苦心教学33年，到了快退休的年纪才评上教授，远远落后于许多年轻教师。总结起来，“写得好”顺风顺水，“教得好”却此路不通。厚此薄彼，是大学功能的扭曲与错位。从老师角度讲，师者，所以传道授业解惑也，无论是教授还是讲师，站上三尺讲台都是本分。不然，即便著作等身，却识不得几个学生，“老师”之谓又从何谈起？

“没论文也能评教授”，让教书育人体现了应有价值。呼唤更多老师回归教学本心，还需更大层面的制度改革。目前来看，高校在科研方面的体制机制已经比较健全，教学层面也应该对标对表。通过制度设计、扎实举措，比如提高课堂教学收入，给教学型老师更多职称晋升机会等等，让“教得好”的老师得到公正待遇，做到有尊严、有前途、有发展。从另一个角度看，在高校层面理应把教学设置为一个“硬杠杠”，比如将承担本科教学任务作为教授聘任的基本条件，用制度倒逼更多人在教学上付出心力。

“此生挚爱是讲台。”国际知名拓扑学家姜伯驹，奔走于燕园大小课堂半个世纪，始终铭记着一名教师的本职。如姜老这样的老院士还有很多——颇为“普通”的《普通化学》，赵东元院士在复旦已经开了十几年；一门《高等天气学》，丁一汇院士在国科大一讲就是40余载……老前辈们尚且如此，年轻一代教师更该清楚自己肩上的担子，尽好教书育人的本分。（晁星）

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