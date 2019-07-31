原标题：大学生求职要“擦亮眼睛”：有不法公司藏身高档写字楼！

公司坐落在市中心高档写字楼，办公地点装修豪华，每天的工作只是打打电话、网络聊天，底薪加提成月收入过万元甚至高达五六万元……这样的工作让不少求职大学生心动，而实际上，这是一个披着合法公司外衣的诈骗犯罪团伙。

福州警方今年破获的这起案件中，抓获嫌疑人上百人，不少是正规求职进入公司的大学生。

“新华视点”记者近日在多地调查发现，一些犯罪团伙注册公司、藏身写字楼，从事网络赌博、网络诈骗、传销、非法集资等违法犯罪活动，大肆向社会招聘“业务员”，涉案人员中不少是求职应聘进入公司的大学生。

警情频发！大学生求职却进了犯罪团伙

6月底，厦门市湖里区法院一审宣判了一起开设赌场罪案件，32名被告人获刑，其中包括12名大学毕业生，年纪最小的仅21岁。

法院审理查明，被告人吴某于2015年设立厦门天侠集团有限公司，陆续聘任其余31名被告人，通过在互联网上为赌博网站提供互联网接入、投放广告、技术支持及有偿删帖等服务，非法获利上千万元。

主审法官告诉记者，涉案的大学生不少是通过求职网站发现天侠集团招聘信息，经过笔试、面试程序进入公司的。

2017年7月，21岁的大学生黄某进入天侠集团做业务员，每天的工作是在互联网上通过QQ群等发布可以帮赌博网站提供链接等推广服务的广告，对接赌博网站客户，并根据推广业绩拿提成。不到一年时间，黄某通过赌博网站推广收取服务费达53万余元。

这并非个案。

据深圳龙岗警方发布的消息，2018年至今，警方从当地400多栋写字楼注册的1.1万多家公司中，查获非法集资、网络传销等公司55家，涉案员工近3000人，其中不少是通过求职应聘到这些公司的大学生。

福州公安机关今年初查获的一起诈骗案件中，涉案人员107人，毕业3年内的大学生占到20%以上。

据合肥市庐阳区检察院发布的消息，该院近3年办理了58件涉及大学生就业的案件，涉案158人，这些涉案大学生均毕业未满3年。

迷惑性强：不法公司披着合法外衣公开招聘

多地公安民警告诉记者，近年来，网络诈骗、网络传销、非法集资等违法犯罪活动经常实行公司化运作，犯罪团伙通过注册公司，租赁写字楼等办公场所，包装成金融服务、文化传播、网络科技等类型公司，通过正规求职网站发布招聘信息，具有较强的迷惑性。

一位曾应聘此类公司的大学生介绍说，该公司在招聘网站上注明是投资公司，薪酬不错，地址在一家较为高档的写字楼内。“经过简单面试就进了公司，入职后，给我发了一本电话册和话术本，每天拨打电话向客户推荐理财产品，引导投资股票、原油；客户亏钱后，要继续打电话劝其追加投资。干了不久觉得很害怕，赶紧退出来了。”

福州市公安局刑侦支队民警告诉记者，这类公司工商、税务登记等手续齐全，有住址、有挂牌，大学生进入公司后往往是从事犯罪链条中的一环，难以识别公司违法犯罪性质。

以常见的诈骗团伙为例，不少犯罪团伙招聘大学生进入公司后，通常是以“开拓市场”“网络推广”等名义，让他们拨打电话、网络聊天、投放广告等，向客户“推荐股票”“推荐投资贵金属”“提供网络贷款”等；而涉及违法犯罪核心环节的转账、后台操控、转移赃款等则由团伙骨干成员完成。

这类公司往往薪水颇高，诱惑很大。福州警方今年初查处的一起诈骗案件中，犯罪团伙位于福州市中心繁华地段的一处高档写字楼，是家正规注册的公司，近2000平方米的办公场所装修豪华，对外声称从事的是“区块链”投资咨询业务。办案民警告诉记者：“这家公司在正规求职网站上发布招聘信息，长期招收业务员、经济分析师等岗位人员；大学生入职后，工作也很简单，就是给客户拨打电话或网络聊天，声称自己是从事金融行业多年的经济师、证券分析师等，向客户推荐股票，或引诱客户到公司交易平台进行金银期货、茶叶期货等交易，每月底薪3000元加提成，月薪上万元甚至六七万元的员工不少。”

厦门市湖里区法院法官陈巧玲说：“一些涉案大学生法律意识淡薄，对团伙从事违法犯罪活动的性质没有清醒认识。很多人认为公司业务属于灰色地带，自己只是从事网络推广、广告宣传等业务，加上受高薪诱惑，最终走上犯罪道路。”

风险防范：求职要“擦亮眼睛” 相关部门也要形成监管合力

记者采访了解到，针对犯罪团伙注册公司藏身高档写字楼乱象，多地公安机关进行了整治。

福州市公安局刑侦支队相关负责人告诉记者，今年来，福州警方对市区多处写字楼、商业区进行调查摸底，对于打着公司旗号从事违法犯罪活动的团伙进行查处，抓获数百人；针对大学生求职进入犯罪团伙警情多发问题，公安机关专门向当地教育局、高校等通报了相关情况。

有的地方公安机关在一些高档写字楼内张贴警示信息，公布典型案例，提醒求职者警惕此类违法犯罪活动。多地民警提出，写字楼业主、物业管理方在出租房屋、日常管理中要留意此类异常公司，加强审查，并将异常情况及时向市场监督管理部门、公安机关等反映。

此外，征信机构应进一步弥补漏洞，及时向社会公示公司不良信息。比如，厦门天侠集团法人代表及公司多个部门负责人因开设赌场罪被公安机关查处、法院判刑，但记者通过“天眼查”查询，显示这家公司仍然存续，公司自身风险和预警提醒栏显示“无”，在多家招聘网站上仍然能够找到这家公司的招聘信息。

专家认为，高校也应加强大学生求职风险防范教育。福建师范大学经济学院院长黄茂兴说，不少大学生在就业时较为迷茫，有的期望值过高，有的找工作盲目性较大，容易被公司五花八门的宣传或一时的高薪迷惑，缺乏求职风险防范意识；有关部门要加大这方面的指导，增强学生法律意识。（新华社“新华视点”记者郑良、吴剑锋）

(责编：郝孟佳、熊旭)