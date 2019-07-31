原标题：足球与海：福建霞浦“长风少年”背后

阳光，海浪，足球，孩子们的笑声。

在福建霞浦，有一个“百元球场”，一位“另类”教练。

他的背后，是一群面朝大海、迎风踢球的孩子。

他们的背后，足球与海的故事，已延续上百年。

百元球场：一位“另类”教练

下午四点，大太阳晒得霞浦县下浒镇的沙滩上泛起点点白光。33岁的陈龙强带着孩子们开始“建”球场。

涨潮最高处潮水退下去100多米就可以踢球。陈龙强用树枝在沙滩上画出球场——长约32米、宽约16米。然后，他取出六根白色塑料管和四个接头和孩子们一起组装两个球门。这些物件花了他100元，这个海边球场因此得名“百元球场”。

一声哨响，身高1米58、体重55公斤的陈龙强和孩子们冲入刚建成的海边球场，传球、过人、射门，咸咸的海风中，欢笑声应和着海浪声，黝黑的皮肤和鲜艳的球衣在阳光下跃动。

沙滩上废弃的渔船、洞洞里探头探脑的小螃蟹，还有收海带的渔民，以及准备下海游泳的人们，都是这场球赛有意无意的“观众”。

陈龙强享受海边踢球的感觉。小学三年级时，他用胶带把泡沫绑起来当球，用石头和木头垒起来做球门。一次，球被风吹到海里，他和伙伴划着泡沫入海捡球，不知不觉离岸几百米，等了一个多小时才被出海的亲戚“捡”回来。

初中毕业后，陈龙强到爸爸的大理石店上班，从此远离了足球。2015年，大理石生意不佳，得闲的陈龙强见孩子们在海边踢球，忍不住加入其中。

多年前对足球的热情被点燃，陈龙强叫上经常踢球的几个孩子，于第二年底组建了一支足球队，起名“长风”。“我希望起个和海有关的名字，我喜欢李白的诗句‘长风破浪会有时，直挂云帆济沧海’。”他说。

球队里孩子来来去去，现在基本维持在10人左右，最小的7岁，最大的17岁。孩子们叫陈龙强“龙哥”。天气晴好，他们在海边踢球，下雨了就转战到下浒镇外浒村明代古城堡的庙里继续。除了台风天，陈龙强和“长风”少年几乎每天都踢球，常常一踢几个小时。

周围人很费解：“怎么一个大人整天和小孩子踢球到那么晚？！”父亲怪他不务正业，担心他每天踢完球骑电动三轮送孩子们回家不安全。妻子认为他瞎折腾，一度要闹离婚。

2017年女儿出生后，陈龙强生活压力陡增，犹豫着要不要停止踢球，但孩子们一叫“龙哥”，他又奔向球队。“没办法，就是喜欢。”他说。

去年，陈龙强通过考试获得足球E级和D级教练证，前者是民间足球教练入门证，后者意味着他可以从事青少年足球培训。不久前他通过面试，将于8月下旬到霞浦县第四小学教孩子们踢球，工资不多，但他很高兴：“全职做足球教练，这是我的梦想。”

面朝大海：一群爱踢球的孩子

“长风足球队”里的孩子都喜欢在海边踢球。

12岁的李佳欣说，在海边踢球很爽，摔倒了也不疼。即将上初一的陈荣说，吹着海风，光着脚丫在沙滩上踢球，特别自在。快上小学六年级的冯求杰说，海边景色好，踢完球可以玩沙、捉蟹。

这群孩子一出生就面朝大海。闽东霞浦，建县已1700多年，它北邻温州，南接福州，480公里的绵长海岸线、近700平方公里浅海滩涂如缤纷画卷闻名海内外，是福建海岸线最长、浅海滩涂最广的县。

海既给这里的人们带来鱼、虾、海带等馈赠，又给孩子们贡献了踢球玩耍的乐园。霞浦县历史文化研究会副会长陈永迁说，霞浦的海滩和村落紧密相连，孩子们不用走太远就到了沙滩。下浒镇地势平坦，沙质较硬，踩上去脚不会陷进去。海边踢球不费钱，立几根杆子当球门，孩子们就能踢得很开心。

海边踢球，如“风一样自由”。但也有“不自由”之处，比如大家射门时会不自觉地“惜力”。海滩太宽广，他们不想把球踢得太远。“孩子们喜欢踢球，但不爱捡球。”陈龙强说，海边捡球不危险，但三番五次跑几百米远，费劲。

提起陈龙强，将上小学三年级的蔡国毅说，龙哥是“偶像”，脚法好。快上初三的陈聚涛把龙哥当成足球“引路人”，惊叹龙哥“假动作多，每次都把我骗过去”。李佳欣、陈荣觉得龙哥是朋友，“龙哥很幽默，有时进了球会大跳机械舞，还会和我们聊梅西和C罗。”

踢球给孩子们带来快乐，也提供了不一样的人生选择。几年来，“长风”的不少队员逐渐成为各自学校的校队主力。比如，2017年，队员陈孝鸿在秋季霞浦县青年足球联赛中获得“最佳射手”。2018年，陈孝鸿所在的校队，获得福建省校园足球青少年锦标赛亚军。

生于2005年的陈孝鸿从小学四年级开始跟着邻居哥哥练球，后来加入“长风”。

因为球踢得好，陈孝鸿被从镇里小学“特招”进县里小学。现在省里有球队又向他抛来橄榄枝。他感谢陈龙强：“龙哥教我怎么过人、传球，龙哥是一种动力，他每天给我一个小目标。”

但他觉得龙哥更像朋友，而非偶像。“龙哥球技不错，但人不够帅。”他说，“我的偶像是法国球星格列兹曼。”

少年们说，“现在我们踢球龙哥不一定守得住，可能龙哥变老了。”龙哥辩说：“不是我变老了，是你们变强了。”

陈龙强知道，孩子们终究会走出海边的村庄，走向更远的世界。他希望，多年后孩子们依然记得他，记得回来和他踢一场球……

百年足球：一个县城的痴迷和期盼

关于霞浦和足球，流传着一些有趣说法，诸如“几乎所有霞浦人都会踢足球”“霞浦人大腿比别人粗，就是踢球踢的”，等等。

在霞浦人的讲述中，这个县城和足球结缘已逾百年。1895年，英国人把足球文化传入霞浦。“霞浦人先是看传教士踢球、帮他们捡球，然后和他们一起踢球，最后于1919年成立了多支球队，全县各街各村足球运动如火如荼开展。”陈永迁说。

上世纪七十年代末至九十年代，是霞浦足球的鼎盛时期，县体校男女足球队在省赛中双双夺冠，霞浦一中足球队获得两届福建省中学生足球赛冠军。

“足球文化已经渗透到我们血液里，霞浦人走在路上碰到个圆的东西都忍不住要踢一下。”霞浦县人民政府教育督导室主任郑美豪笑言。他自认踢球水平一般般，但到厦门集美上师专时，校队负责人一定要他上场，理由是“霞浦人哪有不会踢球的？！”

2015年，霞浦被确定为福建省唯一的全国青少年校园足球试点县。郑美豪说，全县现有青少年校园足球特色学校41所（国家级38所、省级3所），占学校总数85%。全县中小学校级足球队80支，球员约1400名，经常性参加校园足球活动的中小学生人数达4万多人，占学生总数80%以上。校园足球活动还拓展到了幼儿园。

“一中的办校特色就是足球文化。”霞浦一中副校长高文说，学校设立了足球特长班，聘请了外国教练，还把校足球教练派到法国和英国深造。

2017年高文带着霞浦一中男子足球队，代表福建省参加内蒙古自治区“一带一路”国际青少年校园足球夏令营活动，荣获亚军。“足球比赛烧钱，这一趟我们来回机票花了10多万元，好在县里有足球专项资金。”

从2017年起，连续3年，霞浦县以政府购买服务形式，每年投入350多万元，引进高水平校园足球工作团队帮助全县开展包括教学、训练、比赛等在内的校园足球工作。

霞浦足球运动普及率高，校园足球开展得有声有色，但知名的霞浦籍球星不多。陈永迁认为，在霞浦这个鱼米之乡，大家更多是踢“开心足球”，不太注重功利性和竞技性。

郑美豪希望未来能培养出“学霸型球星”。他说，今年4月霞浦县和意大利佩斯卡拉世贸中心签订合作协议，将共同推进霞浦青少年足球队与卡利亚里足球俱乐部结为友好球队，推动霞浦县足球青训和足球产业化发展。新华社记者许雪毅

(责编：郝孟佳、熊旭)