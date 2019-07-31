留学生丁书媛：永远保持“求知欲”

原标题：丁书媛：永远保持“求知欲”

丁书媛近照

丁书媛目前就读于美国卡耐基梅隆大学。她在国内读完初二之后，就到美国念高中。从高中到大学，回顾自己的留学生活，丁书媛说，永远保持“求知欲”是最重要的。

初二赴美留学

丁书媛在国内上的是一所国际学校，“学校包括初中和高中，大部分学生会选择出国留学”。

初二那年，丁书媛到美国加利福尼亚州读高中。“美国的高中是4年制——从9年级到12年级，我初二出国刚好可以衔接上美国的高中。”出国那年，丁书媛刚满14岁。远离故乡照顾自己的起居，她感到了种种不适应。“生活方面倒没有给我造成太大困扰，适应一段就好了。最困难的是适应不了上课的模式。”

在国内，直到读大学，学生才可以自主选课。但在美国，中学阶段就可以选课。“上课方式和大学一样，没有固定班级，也没有固定同桌，学生的独立性都很强。” 丁书媛刚开始很不习惯这种流动式的上课方式，因为在她看来，“流动性班级会增加交朋友的难度，我又比较腼腆，所以在入学前几个月，我一直都是‘独行侠’”。

选专业要从兴趣出发

高中毕业后，丁书媛入读卡耐基梅隆大学。大学不同于高中，不管是课程数量还是课程难度，都大大提升。“在大学里，多靠自学，我第一次看理科文献时，真的特别头疼。虽然我在美国已读了4年书，但当时还是感到压力很大。”丁书媛说。

“上大学之后，感觉竞争更激烈了，周围的同学都很优秀，所以我的心理压力很大。”丁书媛说，“在国内，人们经常说‘比你聪明的人比你还努力’，我当时对这句话有特别深的感触。美国当地学生，很多从大一开始，就为自己的未来做打算。假期时，我发现同学们都不闲着，大家都在实习。”

即使来自学业的压力很大，丁书媛还是选择双修统计经济专业和认知科学专业。“从实际角度出发，统计经济能帮助我用数据了解经济市场，未来工作中可以用得上；选认知科学则纯粹出于个人兴趣。” 丁书媛说。

学习不要太功利化

在笔者和丁书媛交谈中，她反复强调“求知欲”的重要，在她看来，不管是专业选择还是人生规划，“求知欲”都是最重要的。

“我是上了大学之后受到周围人的影响，才发现‘求知欲’的重要。”在大学校园里，丁书媛既感受到那些把未来工作放在第一位的学生的焦虑，也感受到那些只为满足“求知欲”而学习的学生的淡定。“久而久之，我的价值观也在发生变化。比如，我选择认知科学专业，只是因为我喜欢。可能这个专业对未来就业没有任何帮助，但我觉得学习不应该太过功利化，如果太功利，就失去了它原本的乐趣。”

今年暑假，丁书媛也没闲着。她通过学校的相关社团，在纽约找到了一份关于投资分析的实习工作。“我觉得，实习的最大收获在于通过不同的实习经历，真正了解自己的兴趣和优势所在。”丁书媛并不打算大学毕业之后直接工作，希望能继续深造，“既然工作是人生中要花几十年做的事，不如趁着年轻多学点东西。”

谈到自己大学4年的规划，丁书媛希望能充分利用好这段时间多学知识。“我也希望能在学好专业之外，在其他领域深入钻研。这不仅是为了开拓视野，也是为了丰满自己的灵魂。”丁书媛说。（刘紫雯）

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