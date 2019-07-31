原标题：主题出版 带动全民阅读——第二十九届全国图书交易博览会闭幕侧记

光明日报记者 刘彬 张哲浩

书博盛会，万紫千红，以书为媒，展示硕果；书博盛会，蔚为大观，促进交流，沟通四海。

为期四天的第29届全国图书交易博览会，30日在古都西安和革命老区延安、铜川落下帷幕。四天来，古都西安的气温居高不下，古都市民的读书热情丝毫没有因为酷暑而减低。连日来，共吸引市民读者41.2万人次，馆配和民营订货总收入20650万元，零售图书总计51.2万册（套），营销总收入2192万元。在延安、铜川分会场，零售图书累计3.1万册（套），营销总收入110万元，农家书屋订货184万元。上述多项数据均表明，本届书博会超越了历次规模，陕西民众爱读书、好读书的热情空前。

弘扬主旋律 聚焦新成就

今年适逢新中国成立70周年，本届书博会上相关主题出版物成为多家出版单位和众多读者共同关注的主题。不少出版社把弘扬主旋律的相关书籍，摆放在展位最醒目的位置。

走进人民出版社展位，《平“语”近人——习近平总书记用典》《习近平谈治国理政》《习近平讲故事》等出版物吸引着来来往往读者的目光。

而在中共中央党校出版社展位上最有人气的图书则是《习近平在正定》。此外，讲述总书记在梁家河村插队时的工作生活和奋斗历程的《梁家河》，也吸引了不少年轻读者驻足捧读。

不仅如此，众多主题出版物也通过讲述新时代新故事，以更可读、更鲜活的面貌，迎接读者。讲述爱国知识分子钟扬奋斗人生的《种子钟扬》，描写三代塞罕坝人奋战50多年，再现“千里松林”壮举的《美丽塞罕坝》，展现新中国成立70年国家和人民生活变迁的《剪纸中国》等，都成为读者聚焦的重点。

延安分会场以“红色记忆·书香延安”为主题，在中国红色书店、学习书院、延安书局东馆、延安书局西馆等四个展馆，集中展示展销以红色主题类图书为重点的各类精品图书近10万册；铜川分会场借力书博盛会，深度挖掘陕甘边革命根据地照金红色文化资源，倾力打造“红色照金书香小镇”。这些都反映了图书出版界的新作为、新成果、新气象。

书博会上举办的“数字全媒体时代，出版业新融合与新发展”论坛，集中展示了出版发行行业融合发展的新成果。如今VR、AR、机器人等新技术已经在出版业中运用，未来的5G技术也将给出版业带来更多的惊喜。中国新闻出版研究院院长魏玉山预测，新技术能够广泛调动出版业的新活力，为主题出版、学术出版作出更多贡献。

名家提升全民阅读新活力

自1980年第一届全国书博会举办以来，这场定期举办的书香盛宴就被看作是读者与作家“亲密接触”的阅读盛会。今年展会期间，数十家出版单位邀请了来自不同领域的200余位名家学者，与现场读者热情互动交流。故宫博物院原院长单霁翔、作家贾平凹、作曲家赵季平、学者王立群、表演艺术家姜昆等文化名人，中国科学院院士欧阳自远、薛其坤等人，都因书结缘，以书为媒，齐聚古都，与读者密切交流。

此次书博会上，少儿出版同样亮点频出。由党建读物出版社与接力出版社联合出版的“中华先锋人物故事汇”系列丛书，用当代孩子的语言和视角，重新讲述了雷锋、王杰、王进喜、钱学森等英雄人物成长过程中的感人故事；由学习出版社编撰、出版的“中华先烈人物故事汇”系列图书，讲述了1840年以来为国家英勇献身的人民英雄的伟大事迹。

接力出版社少儿分社副社长李雅宁表示，讲好先锋和英烈的故事，就要站在青少年读者的视角，考虑青少年读者的感受，运用青少年读者的语言。“这些丛书的出版，就是要告诉今天的孩子们应该学习什么样的榜样，树立什么样的志愿。”

引人注目的是，梁晓声和常新港等知名作家也带来了儿童文学新作。《梁晓声童话》是作家梁晓声的首部儿童文学作品，谈及创作缘由，梁晓声说：“如果孩子的精神心理深陷娱乐场中，心头没有铸就善性的本能，进入社会容易迷失自我。而真正优秀的儿童文学，应强调对儿童善性的教育，特别强调对儿童责任、担当、团结、友谊、勇气、善良、谦让等优秀品质的塑造。”作家常新港也携新作《三片青姜》现身，他表示，这部儿童文学依然采取观照现实、关注少年儿童心灵成长的创作取向。常新港希望“大家一起正视并破解当代少年儿童的成长困惑和现实难题”。

（光明日报西安7月30日电）

《光明日报》（ 2019年07月31日 09版）

(责编：曹昆)