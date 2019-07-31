原标题：打造文化盛宴 点燃阅读热情——第29届全国图书交易博览会成效显著

新华社西安7月30日电 题：打造文化盛宴 点燃阅读热情——第29届全国图书交易博览会成效显著

新华社记者史竞男、蔡馨逸、陈聪

第29届全国图书交易博览会30日在西安落下帷幕。为期4天的书博会打造了一场全民阅读的文化盛宴，吸引了市民读者41.2万人次涌进现场参观，举办了500多场主题活动，零售图书51.2万册（套），实现营销总收入突破2100万元……

浓郁书香，在古城西安掀起阅读热潮，有力推动了全民阅读和书香社会建设，让人民群众共享文化发展成果。

传播时代主旋律

本届书博会由国家新闻出版署、陕西省人民政府、西安市人民政府主办，以“礼赞新中国 书香新丝路”为主题。一大批弘扬时代主旋律、庆祝新中国成立70周年的精品出版物集中亮相。

《中华人物故事汇》系列丛书在书博会上与读者见面。该丛书在中宣部指导协调下，由中华书局、学习出版社、党建读物出版社、接力出版社等编撰。作家代表徐鲁、汤素兰表示，希望发挥先进人物的榜样作用，把社会主义核心价值观融入学习生活中。

人民出版社举办了《这里是延安》图书分享会。人民出版社副总编辑陈鹏鸣说，在新中国成立70周年之际，回顾中国革命的奋斗历程，意义重大。

在河南人民出版社展区，《共和国日记》在醒目位置展出。这套书已出版16卷，采用编年体、新闻报道等多种形式，逐月、逐日客观记载共和国政治、经济、外交、文化、军事等方面的发展历程。

“一带一路”主题图书也成为本次书博会的一大特色，约8000种原版进口图书涵盖了阿尔巴尼亚语、阿拉伯语等近20个语种。

作为《丝绸之路名家精选文库·诗歌卷》的最新系列作品，中国陕西和意大利罗马诗人的诗合集《雪夜凿冰取水——西安＠罗马》在书博会上首发，通过诗歌展现“一带一路”文明交流互鉴的深远意义；《丝绸之路上的古城》《海上丝路古城》以陆上和海上丝路古城为载体，揭秘中华文明生生不息的动力源泉。

此外，《种子钟扬》《剪纸中国》《长征记忆》《人民的胜利》等一批反映新中国成立70年来经济社会发展成就、弘扬社会主义核心价值观的图书受到读者欢迎。

架起文化交流桥梁

书博会，成为爱书者的节日。丰富多彩的阅读推广活动搭建起文化交流的桥梁，有力推动全民阅读深入开展。

本届书博会上，作家出版社携贾平凹、弋舟、王立群、林奎成、尹武平、李迪等知名作家与读者见面，分享创作心得；科幻作家王晋康、宝树、超侠与“科幻迷”们畅谈“科幻与中国历史”。

作为陕西作家的领军人物，贾平凹所到之处都吸引了大批读者。在人民文学出版社主办的“贾平凹：从商州走向世界”文学对谈活动上，他回顾了自己的文学历程，也透露了即将出版的新作题材。

在山东文艺出版社举办的新书发布会上，著名网络文学作家月关进行了“历史与网络文学”的主题分享，与读者探讨网络作家应如何用尊重历史的态度进行创作、传播正能量。

此外，中国文物学会会长单霁翔亮相中国新闻出版传媒集团举办的“全民阅读大讲堂”，讲述文博事业的守望与创新发展；著名儿童文学作家常新港带来原创长篇儿童文学《三片青姜》，与众多参加见面会的家长交流当代少年儿童的成长与教育问题；研究出版社举办了“山高水阔·书香万里”新书发布会，全民阅读媒体联盟秘书长李忠分享了“书香中国万里行”活动中的感人故事以及对全民阅读活动的探索与思考。

作为书博会的品牌活动，本届书博会上“红沙发系列访谈”共举办10场对谈，中国出版协会理事长柳斌杰、北京大学中国诗歌研究院院长谢冕、高等教育出版社副社长王卫权等20余位文化名人，围绕“城市文化与文明传承”“记录新诗百年赓续五四精神”“阅读改变命运”等话题与读者交流，吸引了上万人次参加。

书香墨韵润古城

西安曾于1998年举办过第9届书博会，时隔21年再度举办，“人人读书，人人爱书”的阅读氛围在这座城市蔚然成风。

第29届书博会的头两天，恰逢西安今年入夏以来最热的两天。接近40摄氏度的高温，没能阻止市民群众读书的热情。

在总面积6.6万多平方米的展馆里，1234家参展单位带来了20余万种精品力作，汇聚成书的海洋，选书、购书的身影随处可见，收银台前排起长龙。西安市民王华站在“全国图书精品展”展台前，认真地选购图书，“看到这么多好书，阅读的热情一下就被激发出来了。”

以书博会为契机，图书捐赠、“领读者”计划、“全城共阅读、书香润古城”等上千场活动让阅读的热度从会场漫延到全城。参展的180家出版发行单位，向陕西省公共图书馆、农家书屋等公益性文化服务机构捐赠了共计77万余册、价值1949万元码洋的图书和阅读体验卡，让图书出版行业的发展成果为全民所享。

与此同时，在这座城市里，一批批高品质、高颜值、多业态的新概念书店相继落成，24小时共享图书机和朗读亭构建起城市社区15分钟阅读圈，全覆盖的农家书屋打通乡村阅读最后一公里，“有声图书馆”“乡村有书屋”等线上公共文化项目开启阅读生活新模式……书香浸润，让古城西安焕发新的文化魅力。

(责编：曹昆)