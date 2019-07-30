一个职校毕业班的就业选择：就业不再唯“待遇”论

原标题：一个职校毕业班的就业选择

新一轮毕业季如期而至，又一批学生走出校园，包括00后在内的职校生也开始了人生的第一份工作。

湖南省娄底职业技术学院机电工程学院毕业生朱琪便是其中一位。由于学习成绩突出，多家工厂向他抛来“橄榄枝”，但都被他回绝，“虽然学的是技术，但我不想进工厂工作。”

近日，《工人日报》记者跟踪采访了朱琪和毕业班的其他同学，发现站在就业的十字路口，同学们不再唯“待遇”论，择业观开始变得“浪漫”且多元。和相对单调乏味的工厂工作相比，他们更青睐灵活就业岗位，并对职业发展和劳动保障有了更多的考量和期许。动手能力更强但想法也很多

朱琪的辅导员朱冬最近也颇为烦恼。今年他班上的毕业生较多选择了不去工厂工作，“有的人打算参军，有的人在准备事业单位的考试。”

朱冬所辅导的2014级机电一体化班，采用“3+2”模式办学，初中毕业后入学，学5年即可拿到大专文凭。特殊的办学模式，使该班成为学校最年轻的一个毕业班，“95后、00后学生居多。”虽说学了5年机电技术，但总共50名同学有33人从事专业对口的工作，其他人有的做了外卖送餐员，有的干上了销售。

近些年，职业院校加强了与企业的联系。娄底职业技术学院每年的11月会组织各类企业来校招聘。期间，毕业生与企业间有了更多交流与双向选择的机会。不过，一些学生就业时还是避开了所学专业和行业。

前不久，一份《就业蓝皮书：2019年中国高职高专生就业报告》显示，2018届高职高专毕业生就业率为92%，较2014届上升0.5%。“机械设备制造业”“交通运输设备制造业”“电子电气设备制造业”高职高专就业比例较2014届分别下降1.9%、1.6%和1%。

“现在的00后不好招，也难留得住。”株洲市沃尔新材料公司总经理汤保国对此感受真切，不久前，企业招聘了两名职校生，对他们的印象也很好。但可惜的是，不到3个月他们就跳槽了。

近年来，通过加强与职业院校合作，到汤保国所在公司实习的职校生源源不断，“这些学生更自信、动手能力更强，企业很需要，但他们想法也很多，不太好留住他们。”

更青睐灵活就业岗位

2013年时，朱冬还没从教。当时他在深圳一家企业工作，常与生产车间打交道。回想起当时的车间工人，朱冬说，要么是干了多年的老员工，要么就是刚来不久的“新面孔”，“但他们的流动性很强。”

时隔6年后，年轻人换了一茬，不过情况并没有改善。

“以前年轻人不愿去工厂，多因待遇低，但现在工厂普遍提高了待遇，为何还不愿意去呢？”朱冬有些不解。

朱冬班上转行的学生中，不乏成绩优异者。专业成绩前三的朱琪在广州一家知名机器人企业实习结束后，谢绝了企业领导的挽留，准备参加湖南省士官选拔。而他所实习的企业，采用全自动化流水线生产，一条生产线只需2～3名工人操作。担任电气装配技术员的朱琪，负责机械臂的调试和装配。

工作环境不差、工资不低，但这依然没能留住朱琪，“工厂的工作还是太单调乏味了。自己就像一枚螺丝钉，对工作的新奇感，全被冰冷的机械磨光了。”

身材高挑的朱琪是校园里的阳光男孩，弹得一手好吉他，在学校舞台上收获万千掌声，但走进工厂后，面临无休止的加班，这一爱好也逐渐荒芜了。

此外，工厂的晋升机制也让朱琪对职业发展有所担心。同部门多是干了10多年的老员工，“晋升基本靠工作年限，我前面还排着十五六个人，何时能轮到我？太熬人了。”

嫌工厂乏味的不止朱琪一人。他的同学陆懿是学校里的轮滑高手。他曾经踩着轮滑鞋，从娄底出发，滑了两天两夜到长沙。但自打走入工厂，忙碌而单调的工作，让轮滑鞋搁在架子里“吃了灰”。

在朱冬看来，这些职校生的就业选择既基于个性，也反映了一些共性，“他们的就业观跟以前大不一样，他们的家庭条件相较过去有了大幅提高，不少学生不太能吃苦，找工作时要求更高。同时，现在的就业机会多，年轻人更青睐一些灵活就业岗位。”

传统工厂需要作出改变

“长期以来，我国高级技工缺口很大，比例仅为6%左右。”人社部职业能力建设智库技工教育专家、河北省邢台技师学院原院长荀凤元说，据相关行业人才机构调查预测，到2020年高技能人才缺口将达2200万人。

与此形成鲜明对比的是，外卖行业从业人员与日俱增。数据显示，2015年，某外卖公司“外卖骑手”仅1万多人，但到了2018年第4季度，该公司日均活跃“骑手”人数已近60万人，其中不乏职校毕业生。

娄底职业技术学院机电工程学院副院长、教授罗正斌认为，对工人身份的不认同，使得不少职校毕业生要么不愿去工厂，要么频繁跳槽。

“以前我们‘关起门’来办职业教育，学生毕业才接触到企业，很不适应，跳槽者较多。现在我们跟企业联合培养人才，学生能提前接触到企业和工作，就业质量也有了很大提升。”罗正斌说，要让职校生对工作有归属感，需要企业的参与。

今年5月，娄底职业技术学院的9名00后学生走进湖南文昌新材科技股份公司，进行为期1年的学徒制培养。如今两个月过去了，学生们已基本胜任了工作岗位。在获得公司认可的同时，他们也在工作中有所收获。

为“留住”职校生，一些工厂也在努力改变。为让工人们在工间休息时放松心情、调节压力，广汽三菱汽车公司工会出资，以班组为单位，在生产线旁建起了能打篮球、看电视、还可以赏花赏鱼的职工休息室。

广汽三菱工会办组工科科长何明认为，“留住”职校生，企业工会大有可为，“企业可以开展各类技能比赛，让勤奋的年轻人有出彩的机会；工会还可以组织丰富多彩的文体活动，组建各种兴趣协会，开展相亲活动等，让年轻员工在企业找到归属感。”

（部分采访对象为化名）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)