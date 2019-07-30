跑好优质均衡教育“接力赛”

■本期聚焦·义务教育优质均衡⑥

我国义务教育的发展经历了重点发展、基本均衡两个阶段后，现在一些地区正向优质均衡阶段迈进。在新的发展阶段，义务教育发展的重点将由规模转向质量，发展方式也将由提供物质保障、改善办学条件为主的外延式发展逐步转向以提升教育理念、加强管理水平、提高教师素质、加强教育科研、注重课堂教学等为主的内涵式发展。

考虑到我国现行的义务教育管理体制和各区域间经济发展水平差异较大的现实情况，义务教育优质均衡发展主要以县域为单位进行，其发展的关键词是“协同”“内生”和“个性”。

协同：教育外部与内部的协同

影响事物发展的要素很多，事物的良性发展只有在各要素相互配合、相互作用、协同一致、形成合力的情况下才最有可能发生。从县域教育发展的角度来说，“协同”主要包括教育外部的协同和教育内部的协同。

外部的协同主要是指县域内政府各有关部门包括教育、财政、人事、规划等协同一致，为教育的发展营造最优的外部环境从而达到促进教育发展的目的。

内部的协同则是指教育行政部门围绕教育发展目标，进行科学统筹规划、合理配置教育资源，有效促进教育整体向前稳步推进。就目前的实际情况而言，内部协同需要重点解决两个方面的问题。

一是城乡协同。要求教育行政部门结合县域经济实力、人文环境及教育发展现状等制订科学的教育发展规划，在遵循异质平等原则的基础上，借鉴经济学的梯度推进和反梯度推进理论，实行补偿机制，在政策、资金等方面对农村实行倾斜，促进城乡间义务教育的良性互动。

二是学校协同。可由县教育行政部门根据县域内学校的实际情况组成不同发展水平学校的发展共同体，并出台相关配套制度和保障机制，组织、规划和协调共同体的各项工作，协助各共同体开展教育教学活动，保障各共同体的有效运行。共同体各学校间通过优势互补、资源共享，充分挖掘自身的资源优势和发展潜力，相互促进，使每所学校都得到最大限度的发展。

如湖南长沙县在全县范围内成立了14个教育教学研究联合体，在坚持“样本—镇本—联片—县域”四级网络教研体系的基础上，实施“组建县域教育教学教研联合体，促进教育教学均衡发展”行动计划。自联合体成立以来，各联合体送教下乡、相互学习、联动教研、集体备课、名师引领成为一种新常态。

同时通过“网络联校”的建设加大了资源共享的力度，目前已经包含18所主校和38所分校，覆盖全县每个偏远农村乡镇的网上教研、名师课堂、专家课堂，农村和城里的孩子共听一堂课已经成为常态，有力地促进了城乡义务教育的优质均衡。

内生：激发学校内生动力

“内生”是指在教育发展过程中，通过挖掘县域教育内部各单位特别是学校的自我潜能，充分发挥自身的主观能动性来促进教育优质发展。我国的教育发展往往是自上而下推动的，多是一种外在的驱动力使然，学校往往处于一种相对被动的位置，其“内生”动力没有得到充分发挥。

教育的优质均衡发展，迫切需要激发学校的内生动力，发挥学校的创造力。这一点上，笔者认为可以尝试在县域内积极推进学区制改革。目前在许多县域内，学区只是一个划片入学的区域，只是为了执行就近入学政策。

而在积极意义上的学区制改革中，学区应是一个实体，具有一定的职权，县教育行政部门应将学区工作的具体事务下放给学区，由学区自主谋划，自主发展。

县教育行政部门则重点加强对学区的监管，通过制订科学的学区评价指标对学区进行评价与引导。这样既能充分调动学区的工作积极性，也能使县区教育行政部门从繁重的事务中解放出来，专心致力于思考全区教育宏观发展的重点问题。

如北京市海淀区，在试点学区内设置学区委员会和学区管理中心，其中学区委员会是议事机构，由社区街道办事处、社会名流、中小学校长、家长及驻区相关单位的代表组成，负责协助区教委和街道办事处推进区域教育改革与发展工作，对学区教育布局和推进学区内义务教育优质均衡发展提出建议；统筹协调各级资源单位，推动资源共享；协调落实辖区内义务教育阶段适龄儿童少年入学工作；推动学区内中小学有机衔接与合作交流；支持学校发展，促进特色立校。

学区管理中心隶属于海淀区教育行政部门的独立法人机构，是教育行政部门、学校、社区之间的重要枢纽，有固定人员编制。学区管理中心是学区委员会的秘书处，接受学区委员会的指导，负责统筹规划区域教育改革与发展，组织学区内各界人士协商共治。这种改革尝试在很大程度上激发了学区与学校的发展动力，有效促进了区域内义务教育的优质均衡发展。

个性：个性发展离不开特色

“个性”更多的是从教育结果方面进行的考量。义务教育发展的基本均衡阶段，主要强调统一性，即国家的标准，到了优质均衡发展阶段，则应强调统一性与个性发展的结合。

统一性体现义务教育的标准线、及格线，是国家对义务教育水平的基本要求；个性体现的是受教育个体的教育需求，是标准线上的个性成长，关注的是教育的终极目的。

学生个性的培养与发展，离不开学校的特色发展，只有学校特色的百花齐放，才会有学生个性的尽情绽放。而学校特色的创建则需要在科学的教育理念指引下，围绕明确的发展目标进行大量的实践探索，反复锤炼才有可能形成。

如长沙市芙蓉区多年来把“幸福教育”作为核心理念，确立“打造幸福教育，办老百姓家门口的好学校”的发展目标，并据此开展了大胆的实践探索。

如大力实施学生体育艺术“2+1”建设项目，定期举办文化艺体节，建设特色项目培训基地，培养学生综合素质与特色爱好；优化校外公益教育，开展“开心假日”“蓝丝带”校外公益教育活动，努力提供丰富的课外免费教育；优化学生社团服务、研究性学习、兴趣小组活动、校园文化建设、德育工作等，推进学生社团的规范化、系统化、课程化、品牌化为学生个性发展提供条件。

全区共建有书法、戏剧、剪纸、武术、体育、科技等校园实训基地30余个，创建学校特色项目64个，学校普及率达100%，形成了“一校一品”“一校多品”的特色教育格局，为学生提供了丰富、多元、可选择的教育资源及教育环境，充分满足了学生个性发展的需要。经过多年实践，幸福教育的理念已经成为全区教育人的高度共识和文化自觉。

长沙市开福区的“品质教育”，以“凝聚一大批有品位的教师、培育一大批有品行的学生、打造一大批有品牌的学校”为目标，坚持以提升质量为核心，建立科学的质量观。积极组织开展团队、体育、科技、艺术、健康教育、社会实践等系列主题教育活动，积极参加各级各类竞赛活动，拓展学生全面发展、个性发展空间，着力培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。逐步形成了“一校一品牌，人人有特长”的发展格局，同样有力促进了县域内义务教育的优质均衡发展。

整体来说，“协同”“内生”“个性”三个关键词，是从促进县域义务教育优质均衡发展的不同角度来提出的，三者之间有着天然的内在联系。

对我国大部分县域来说，义务教育的优质均衡发展是一个新目标，实现这个目标需要紧紧围绕这三个关键词，创新教育理念，提升管理水平，积极改革进取，不断扩充优质教育资源，努力满足人民群众不断增长的对优质的需求，推动教育持续不断向前发展。（彭波）

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