暑假“学期” 体能班唱主角

周明杰/摄

这个暑假，孩子们依旧很忙。记者调查发现，虽然中小学生难免参加学科类辅导班，但是坐在教室里学知识的课外班，在报班总课时的占比大幅下降，越来越多的家长开始重视增强孩子的运动能力。

利用暑假，给孩子们储备更多的体能，解锁新的运动技能，越来越被家长们认同。

学跳绳学滑冰，预热体育课

虽然从幼儿园毕业了，但是壮壮与小朋友们的“缘分”还在继续——家长们合请了一位体能老师，每天傍晚带着孩子们在附近小公园里练习一小时的跳绳。“在幼儿园也学了一点，但一分钟也就能跳五六个。”

壮壮妈妈告诉记者，开入学准备会时接到学校的要求，一年级新生必须在开学前学会跳绳，壮壮爸爸自己尝试着教了孩子两次，“教学”效果迫使他只能选择报班学习。

壮壮妈妈在家长群里一召唤，很快就凑齐了六个学员。“低年级孩子学习压力不大，但是运动时间肯定没有在幼儿园多，趁着暑假，多进行点户外活动。”虽然萌萌入学的小学没有要求开学前学会跳绳，但是萌萌妈妈已经了解到，小学每个学期的体育课考试，都有跳绳成绩，想让孩子争取拿全优的话，只能提前准备。

与小朋友们在户外挥汗如雨不同，鑫鑫选择了在冰场里“避暑”，不过他们的出发点都相同，为小学入学做准备。鑫鑫的小学冰上运动是特色教学项目，妈妈两个月前就与俱乐部教练预约了每天的滑冰课。每周一到周五，每天上下午各一节课，一个半月的暑假，鑫鑫妈妈买了60节课，目前已经上了十节课。“我们上班没时间带他，正好请老人带他去冰场，学了新技能，也避暑了。现在他在冰面上进行简单滑行已经没问题了。”鑫鑫妈妈为自己的选择点赞，同时也有了期盼，“希望开学后，鑫鑫能被选进校队，那就不用我们在校外加练啦。”

让鑫鑫妈妈没有底气的原因，就是她发现已经有不少孩子走在了前头。“跟我们这临时抱佛脚的不同，有几个跟我们同时入学的孩子，都已经学了一年多了。一个已经学习打冰球了，另外一个在学跳跃。有了学校课程的引导，大家真是有学习热情了”。

学足球学游泳，备战考核项目

“这两年，在我们俱乐部报名试训并且坚持下来的孩子，增长了将近四成，暑假也是一年中报名的旺季。”华文汇信足球俱乐部的耿静辰教练告诉记者，增长幅度最大的年龄段集中在7岁到10岁。“我们跟很多家长沟通过，增长的原因主要有两条，一是学校的体育成绩里加入了三大球的考试，另外一个更重要的原因是家长们转变观念了，不再觉得参加体育运动是浪费时间，反而希望通过体育锻炼，磨练孩子们的意志品质，培养孩子们的团队意识。”

一些站在场外观看孩子训练的家长也向记者表达了同样的观点：带孩子来练球，锻炼身体只是最基础的，提高更多的是孩子的意志品质。小威是被爸爸启蒙，从幼儿园开始踢足球，如今已经踢了6年。小威爸爸告诉记者，孩子刚开始踢球的时候，总是想靠技巧躲着别人踢，踢了两三年后，有一次对抗赛跟对方撞到了一起，鼻子撞出血了，他用护腕擦了后坚持比赛。小威不肯让父母洗这个护腕，一直留着，说是要提醒自己敢于对抗。“这是我非常乐意看到的，男孩子嘛，就得有点血性。”而另外一个让小威爸爸欣慰的进步就是孩子有了初步的团队意识。“从去年开始，我发现他开始琢磨，如何去放大和发挥队友的优点，怎么去和队友配合。有时还跟我们讨论，如何给队友创造射门条件，有了这样的进步，就没白来踢球。”

小钟的妈妈则觉得踢球对孩子意志品质的提高和历练有很大帮助。“现在的孩子成长环境太优越，人为的挫折教育对孩子没有太多帮助。但是在足球训练和比赛中，什么状况都会遇到，对手打法有差异，自己和队友的状态有起伏，足球是一个载体，不仅能给他们在未来的体育考试中加分，其中所蕴含的素质教育更值得看重，希望孩子通过足球，领会到更丰富多彩的人生。”

欧洋教练有着十多年教授游泳的经验，这个暑假，从早晨九点上班到晚上九点下班，他几乎每天要上十节课，游泳馆里的其他三个教练也都闲不住，全都在带班。泳池中本来用于孩子们上课的小池子和教学用道已经不够用，两个快速道里也都是学游泳的孩子，四个教练常常只能抽空换班吃饭。

“学游泳的孩子确实增加了好多，而且不少并不是初学，都是来精雕细琢动作或者加学泳姿，所以小班课增加了很多。”欧洋教练发现学员的需求也有所变化。泳池外面等候的小小妈妈告诉记者，9岁的小小三年前就跟着欧教练学游泳，之前已经掌握了3种泳姿，今年暑假没有报任何学科辅导班，准备集中精力拿下最后一个泳姿——蝶泳。

“听说不少中学都开设了游泳课，功利一点说，我们先都学会了，万一小升初或者中考的时候，需要计入体育成绩，孩子就能占点便宜。”小小妈妈心里也有点小算盘，但是这并不是她催着孩子学游泳的主要目的：“就是不为了成绩，游泳对成长真的特别有益，孩子从小就不怎么生病，个头也比同龄人高。”

参加运动类夏令营，增加基础体能储备

骏骏妈妈这几天都是通过教练发来的小视频观察孩子的变化，暑假开始后，她给骏骏报了一个星期的体能训练营，训练内容包括徒步技巧，5公里有氧耐力训练，越野跑训练，踝、膝关节力量训练等项目。

“训练内容挺丰富的，都是10岁以上的孩子，听说骏骏第一天就累哭了，不肯参加集体训练，这两天好点了，基本能跟上大部队了。”骏骏妈妈尽管难免担心，但也咬牙坚持不肯提前接回孩子。而让她下定决心的就是骏骏每个学期的体育成绩都很差，跑步、跳绳、柔韧性，没有一项能达标。骏骏妈妈咨询了一位当体育教师的朋友，对方只给出了一个建议——不需要参加单项提高班，只要注意长期的日常锻炼，增加基础体能储备就可以。

“最近这些年，孩子们缺乏天然运动条件，几乎每个孩子都应该进行科学系统的体能训练，为长大成人后的健康生活奠定基础。”寻石足迹户外运动俱乐部的创始人徐浩告诉记者，俱乐部今年首次组织三期的体能训练营，每期都爆满。“越来越多的家长开始明白，体能储备的重要性。有氧耐力（基础耐力）和力量耐力的训练应该是贯穿在整个青少年正常发育过程中的。”

“功利一点说，孩子拼到最后，拼的不光是智力，还有体力，咱们孩子更不能输在这个起跑线上。”骏骏妈妈给自己打气，“过了暑假，我也打算陪孩子每天跑步，体能锻炼最后还是得靠父母来督促完成。给孩子增加体能储备的同时，也给孩子树立一个坚持的榜样！”（周明杰）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)