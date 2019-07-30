给孩子展翅高飞的机会，他们才能翱翔万里

【知与行】

我校（山西省朔州市朔城区一中）青年教师兰会云带领骑行团圆满凯旋已经半个多月了，但它带给我们的感悟和思考远未结束。

18岁，11人，17天，1850公里，横跨数省，直达上海。其中困难、沿途隐患，不能不考虑、不会不担忧。但我们学校仍然给予了坚定的支持。这不仅基于对小兰老师的信任，更出于我们对教育的思考、认识和责任担当。

不知什么时候，我们的孩子被家长宠成了温室的花朵，我们的学校被家长和社会逼成了裹脚的封建妇女，以至于很多学校不敢组织学生进行一些传统体育项目的锻炼，不敢带领学生外出进行春游、参观、访问、社会调查等活动。跳个木马、踢个足球、搞个夏令营都谨小慎微、战战兢兢，不能不说这是我们教育的悲哀。

温室里终究开不出人间至美的花朵。

教育不是去培育温室的花朵，而是培养不惧风雨、能担大任的建设人才；老师不能只教知识，教做人、教胆识、教责任才更有价值。正是基于这样的认识，出于“为党树人、为国育才”的教育情怀，多年来特别是近几年来，我校一直在探索一条突破应试教育“围城”、构建素质教育“华堂”的教育之路。我们坚持不懈推进课堂教育改革，致力“解放、还权、回归、高效”；我们构建并不断完善“大德育”体系，培养“有钙”“有魂”“有度”、自主、阳光的“大写的人”。

“大德育”以学生的全面、和谐、健康发展为出发点和回归点，以校本德育活动为演练场，将国家德育大纲与学校特别是学生实际结合融通起来，通过爱国主义与社会主义核心价值观教育、国学经典教育、法制安全教育、心理健康教育、激情励志教育、自主个性教育等丰富立体的德育实践活动，补足人格精神之钙，让学生有责任、懂感恩、有朝气、有追求；铸就“中国之魂”，让学生知来处、懂传统、有根基、有涵养；养成规则意识，让学生有底线、守规矩、知进退、有尺度；鼓励自主开展社团活动和文体活动，让学生学会自主发展、自主教育和自我管理。除了校内活动，我们更注重和鼓励学生走出校园、走向社会，去文庙、崇福寺、尉迟恭纪念馆等处参观考察，去塞北革命纪念馆祭奠先烈，去西山森林公园、雁门关等处探幽揽胜，去北京、上海等地参加夏令营……

可以说，“兰哥”骑行团的研学之旅就是在这样开放的教育环境下孕育产生的，是我校“大德育”格局中重要的一环，也是我校“大德育”实践的一次有益尝试和重要突破。这次研学之旅对传统教育观念、对学校教育和家庭教育等都是一次巨大的冲击，对我们全体校领导和教师也是一次生动的教育。他们的研学之旅，不仅是一次研学修行、开阔视野之旅，也是一次感受祖国大好河山、增强爱国主义之旅；不仅是一次放松自我、陶冶情操之旅，更是一次挑战惰性、战胜自我、磨炼意志、锤炼品格之旅；不仅是一次增强团队合作、增进互助友爱之旅，也是一次体验生活、探索社会之旅；不仅是一次自我教育、自主管理之旅，也是一次规划人生、开启新路之旅——总而言之，是极有意义的毕业之旅、最有价值的“最后一课”。

看似简单的一场研学之旅，其承载的价值非常丰富，展示的意义非同小可，必将对学生产生铭记一生、受益终身的影响，也将对我校的学生教育产生深远的影响。正因如此，骑行团顺利归来的当晚，我们组织了盛大的仪式，市、区有关领导亲临致贺，隆重欢迎他们的凯旋。

曾经有人说过这样一句话：能力决定了一个人飞得高不高，教养则决定了一个人飞得远不远。这里的“教养”，我的理解不仅是指得体的谈吐、高雅的举止、周到的处事，更是从家庭教育、学校教育中习得的人生追求、生活品位、责任担当、行为尺度等内在的精神品格。而这些弥足珍贵的品质，封闭在课堂、拘束在校园里是很难获得的，必须来自生活和社会实践，来自像兰哥骑行研学之旅的独特、有料的德育实践活动。在这个意义上讲，小兰老师组织的这次骑行研学活动给我们的最大启迪也许是：只有给孩子展翅高飞的机会，他们才能翱翔万里。我们将以此为契机，在全校范围内征集“金点子”，开辟新活动，开拓新领域，让“大德育”活动之花开遍全校，让我们的每一位学子都能在高中期间有一次不一样、有质量的“成人礼”，接受终身难忘、毕生受益的“人生之课”。

（作者：谭富德，系山西省朔州市朔城区一中党委书记、校长）

《光明日报》（ 2019年07月30日 15版）

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