中国留美设计师：申请美国艺术院校需“对症下药”

在2019年QS世界艺术类大学排名中，北美院校占前50名的16个席位。每所学校各有侧重，如全球第3名、美国第1名的帕森设计学院以时尚设计出名，也培养了很多绘画、雕塑或者现代艺术家；如果想学工业设计，罗德岛设计学院(全球第4名)或艺术中心设计学院(第13名)则是更好的选择；想学游戏、电影或动画概念设计的话，可以考虑艺术中心、旧金山艺术大学；想主攻动画可以考虑加州艺术学院，或加州大学洛杉矶分校、南加州大学等综合类大学。

美国艺术院校的申请材料大概分3个部分——考试成绩、文案资料和作品集。考试成绩就是SAT或ACT、托福等，GRE和GMAT在艺术类院校和学科的要求中并不常见。文案资料即自我陈述、推荐信和成绩单等。对艺术生来说，最重要的是作品集。每所学校对作品集的要求各有不同。如在概念设计领域较出名的艺术中心设计学院，虽然其概念设计专业只设立本科学位，但对作品集要求很高，在完成背景故事的基础上还要完成一整套完整的设计。其他院校的要求稍低，可以提交多个独立作品组成的作品集。同一学校不同专业的侧重也不同。如加州艺术学院动画类就有两个专业：角色动画和实验动画。角色动画的作品集以传统动画为主，实验动画则需要向抽象实验风格靠拢。因此，准备申请美国艺术院校时，需多做调查、对症下药，而不是用同一套作品集海投。

美国艺术院校学习氛围也存在差异。我曾就读的两所学校中，罗切斯特理工学院课程安排相对严格，旧金山艺术大学就有一定自由。研究生比本科生的自由度更大，比如加州艺术学院研究生基本是自己制定课题，老师是指导者，掌控学习内容的是学生本身。课余活动就更加丰富了。我在美留学期间曾参与数个美术展览，都获得不错反响，除了准备参展作品，还要联系场地、布置展台等，非常锻炼综合能力。学校也经常带学生出门写生或组织相关的研讨会。

对于艺术类学生来说，虽然刚毕业就进入大公司的几率不大，但美国确实是有目前世界最成熟艺术产业的国家之一，有机会接触到世界顶尖的艺术家。在校期间，应该尽快找到自己的定位，比如在游戏、影视和动画这些工种繁杂、分工明确的行业，及时找到方向并专攻，对于进入大公司很有助益。一些特别的职位，如技术美术，不仅需要艺术品位，也需要很强的软件应用和编程能力。

回国发展也不必担心“水土不服”。中国目前对海外艺术风格接受度并不算低，进入公司或创建自己的工作室也是不错的选择。我在参与大熊猫形象设计比赛时，与北京一家独立工作室合作，这种跨国合作也是现在全球化的趋势下，艺术领域的一个发展方向。(上官滟晴)

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