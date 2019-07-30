扫一扫，录取通知书会“说话” 大学玩出了新花样

每年七八月，是高考生收到大学录取通知书的日子。如果说考生填报志愿时，他对大学只还是存在憧憬和想象，那么收到录取通知书，就是梦想成真的开始。别小看一纸薄薄的通知书，它是大学生与学校发生联系的第一件信物。

为了让新生对未来的大学一见钟情，近年来，各高校都会在录取通知书上下一番苦功夫，可以说是花样尽出，尽量把学校的历史、文化、特色浓缩于几张纸片之间。

这不，中国计量大学今年“憋了个大招”，为新生们准备了一份饱含“黑科技”的录取通知书。别看只是几张薄薄的纸，上面的照片会动，还会发出声音，是不是有点酷？中量大发给2019级本科新生的录取通知书，每一份都嵌入了基于AR技术的虚拟校园平台。

拿出手机，扫一扫正面的校园风景，景物便会动起来，并带着新生们领略校园美景，了解中量大所走过的41年历程。

如果扫一扫通知书的背面，校园吉祥物“量量”的3D卡通形象便“活”了过来，向即将入学的新生表示欢迎。“量量”还会带着大家逛一逛虚拟的校园，从图书馆到日月湖，从启明广场到大学生生活区，交互场景随指尖而动，可以帮助新生第一时间熟悉校园环境，感受大学氛围。

绍兴考生张旭东成为第一名收到中量大录取通知书的幸运儿。拿到这么酷的录取通知书，他马上到朋友圈“炫耀”，“哇，太硬核了，满满的科技感，好神奇！虽然还没报到，但感觉我已经瞬间走进中量大的校门了。”

消息一出，中量大高年级的学长学姐们纷纷表示羡慕，“现在的录取通知书太牛了，还能‘动’，真是羡慕嫉妒恨。”

这封特殊的录取通知书背后，还饱含着一位学长对学弟学妹们诚挚的祝福与期待。中量大信息工程学院2012级毕业生张建所带领的团队，为这份录取通知书提供了技术支持。据了解，张建所创办的企业已经入驻中国计量大学国家大学科技园，其AR黑科技还曾助力杭州亚运会首套个性化邮票的发布。他们参与设计的邮票会说话，现场数千套被抢购一空。

中量大招生办老师说，这批通知书会在本月月底大批量发送，统一通过中国邮政特快专递寄送，由于各省份、各批次录取时间不同，送达时间会有差异。请考生保持手机通畅，密切关注邮局发送的信息，以免错过投递。（陈素萍）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)