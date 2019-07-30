17天，1800公里：这是学生“最好的成人礼”

原标题：这是学生“最好的成人礼”

2019年高考结束后的第四天，山西朔州市朔城区一中633班班主任兼地理老师兰会云带着11名毕业生，从山西朔州出发了。

17天后，一路骑过山西、河南、安徽、江苏四省，他们到达了此行的目的地上海，总行程1800多公里。

对于兰会云来说，这样的骑行可能是“在拿职业生涯做赌注”，而对学生来说，这可能是“最好的成人礼”。

这段旅程注定不平凡，归来后的日子尤其被“聚光灯”追逐。而在这次不平凡的骑行中，兰会云和他的学生们究竟经历了什么？又收获了什么？本报记者近日采访了喧嚣过后归于平静的兰会云，在与兰会云一同复原骑行的点滴瞬间中，试图找寻这位“非典型性”教师所理解的“教育的本质”。

危险与阻力

【时间】6月10日（出发前两天）

【地点】朔州

【日记】临出发前，我请参加骑行的学生家长签一份具有法律效力的免责协议，即同意承担和接受所有伤害的风险，免除活动发起人和同行伙伴们的法律责任。“落石”“刺伤”“车祸”这些字眼频繁出现在这份并不长的协议中，让家长都绷紧了神经，好几个家长都反悔了。一位学生的爷爷听说孙子要骑车去上海，一气之下住进了医院。

【时间】6月11日（出发前一天）

【地点】朔州

【日记】带学生去骑行招来大部分校领导的反对，他们认为完全没必要，“你把他们带毕业了，完成任务了，干吗给自己没事找事？”但学校校长支持我的探索，不过不建议其他老师效仿。在临行前，校长依然“放心不下”，问我“要不要配一辆保障车跟着队伍”，我拒绝了。

【记者观察】再度回忆起这次骑行，尽管困难和阻力重重，但兰会云依然“不觉得有多冒险”。

兰会云有这样的底气，这不是他第一次带学生跨省骑行。2016年高考结束后，兰会云曾带着他的第一届十几名学生，骑行2600公里，到了内蒙古满洲里。兰会云的底气还来自于扎实的准备工作。为了这次骑行，兰会云不仅规划线路，还开车实地考察了骑行路段。“因为之前设计的线路上，翻越太行山十分艰难，而且河北拉煤的大车太多。”比较下来，他最后选择一条更为稳妥的道路：从山西南下河南，一路向东经过皖、苏两省，进入上海。

尽管有缜密的规划和出发前的集训、拉练，还准备了必备药品，甚至与家长们签订了注有“突发意外的法律免责协议”，但是，阻力依然很多：恶劣天气、队员摔伤、体力不足。然而，最艰难的并不是这些。因为，在很多人看来，带领学生远距离骑行，是“在拿职业生涯做赌注”。

不过，与出发前学校、家长的“胆战心惊”形成鲜明对比的是，这次教育实践被社会广泛称颂。“佩服”“支持”“看哭”……成为网友评论的高频词。这种对比的背后，也不得不让我们反思——我们都知道这是好的教育，但在实施过程中，为什么会有如此多的迟疑和羁绊？

温暖与善意

【时间】6月13日（骑行第二天）

【地点】山西忻州

【日记】到达忻州，刚下完暴雨，我和学生们骑到一个十字路口时，被交警拦了下来，并被叫进了交警亭。一开始，我以为骑行队伍违反了交通法规。后来才知道，原来是交警看到学生们淋了雨，“命令”我们在岗亭喝完热水，才能再上路。

【记者观察】在与记者对话时，“社会的善意”被兰会云一次次提及。因为从始至终，兰会云和学生们都感觉是被接连不断的好心人一步步“推”到了终点。

1800多公里的路上，沿途小饭馆都对学生们敞开了大门。饭馆老板不仅主动帮忙把桌子和椅子拼在一起，让学生有足够的休息空间，还特意提供了免费饮料。

“大部分学生是第一次离开山西，也未曾真正接触过社会。他们总是被家长保护着、宠着，时刻被提醒着要处处提防、处处小心。通过这次骑行，他们接触到真实的社会，相信会为他们的成长以及核心价值观的形成奠定良好的基础。”兰会云说。

“教育的本质意味着：一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂”，这是被兰会云奉为座右铭的一句话。他相信，这一路上感知到的所有善意，学生们会以成倍的付出反馈给社会，一个个、一代代传递下去。

“努力做一个温暖善良的人”，这也是633班的班训。

高考与人生

【时间】6月20日（骑行第九天）

【地点】河南许昌

【镜头回放】进入河南，路程过半。气温一下升高到30多度，学生们骑行速度一下子慢了，很多人已经体力不支，每骑行1小时要休息10分钟、每天午休1小时的作用越来越小。学生王宁的车胎扎进了钉子，连着爆胎了4次，所有人都得等他修好车才能前行，但即便这样，王宁也没有想过放弃：“在这样一个团队，大家骑不动了也在骑，我没有什么理由放弃。”

【时间】6月23日（骑行第十二天）

【地点】安徽淮南

【日记】这一天，是山西省高考出分日。考虑到特殊情况，我特意将出发时间推迟了三个小时。有学生成绩不理想，我在微信上询问成绩，没有得到回应。担心孩子的情绪，我凌晨2点找到这些学生当面沟通，“高考只是人生中的一步，远远不是也不可能成为你人生的全部，只要以后的日子努力，前途依然光明”。

【记者观察】整个骑行途中，兰会云会有意无意地安排大家参观沿途城市的大学校园。他们骑行队服上正面写着“你好啊，大学”，背面则是“用骑行沉淀高中”。

骑行结束回到朔州后，兰会云统计了骑行11个孩子的情况，1人考上一本，3人考上了二本，7人准备复读。王宁说，不论三本、专科、还是复读，他们都非常坦然，面对未来并没有惊慌失措。“这也是我从兰老师身上学到的重要一点。”

“比起传授知识来，帮助孩子们构筑强大的内心，让他们感受到生活的美才是关键。”兰会云坦言，“我教的孩子可能不是社会精英，不是社会各个领域中的领头羊，但我要教会他们成为一个普通人，学会享受当下的美好。”

一位高中语文老师看到“千里骑行”的新闻后说，带领学生们骑行，是他曾经的梦想。有网友评论“这才是教育的本来面目，这群孩子何其幸运遇到这样一位敢于突破的老师”。

成长与收获

【时间】6月26日（骑行第十五天）

【地点】南京

【日记】抵达南京，我们一起参观了南京大屠杀遇难同胞纪念馆，并向遇难同胞默哀并献花。“尊重历史，铭记历史，然后继续努力前行。”兰会云在现场告诉学生。他认为，这是孩子们“成人礼”必不可少的环节。

【时间】6月28日（骑行第十七天）

【地点】上海

【日记】学生柳浩田有骑行经验，从一开始就把队伍甩在身后，甚至还在路上表演过大撒把等危险动作。兰会云严厉地批评他：“大撒把很酷，可万一摔伤了，整个队伍都要被拖累。”到达上海时，这个爱出风头的男孩理解了老师的话，“一个人可以骑得很快，但一群人才能骑得很远。”

【记者观察】1800多公里的骑行，究竟给孩子们带来了什么？爱国主义精神？团队意识？探索未知的能力？好像都有，但一时半会儿，兰会云也无法全面、准确地总结出来。不过，通过兰会云的日记背后，我们清晰感受到了这些孩子的成长。

好的教育从来都不能只限于课堂、课本，而应该让孩子走出去，接触真正的世界，体验真实的生活。从课本上的知识点到亲眼所见的黄河、长江，从课本上的彩图到可触摸的植物，学生们把概念还原回了生活之中。兰会云说，震撼，深刻，是学生们当时的准确感受。

教育的根本任务是立德树人。在世界观、人生观、价值观塑造的关键时期，兰会云用一场“冒险的骑行”，给孩子上了一堂最生动、也最接地气的立德树人实践课。

这样的教育，会影响成绩吗？乐在其中的学生给了兰会云满意的回馈：今年高考，这个普通班考了13个一本、34个二本，是学校“考得最理想的班级”。（晋浩天 陈鹏）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)