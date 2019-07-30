线上培训不是法外之地

在移动互联网快速发展的当下，不少家长给孩子选择了时间场地相对灵活，更能满足个性化需求的线上培训机构。然而，这些培训机构的授课内容、收费标准是否合理合规？学科类培训人员是否具备合法资质和基本教学能力？近日，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，在培训内容、培训时长、培训人员、信息安全等方面作出明确规定。

近年来，在线教育持续火热。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至去年底，我国在线教育用户规模达2.01亿，手机在线教育用户规模达1.94亿，年增长率分别为29.7%和63.3%。不可否认，线上培训为中小学生提供了多样化、个性化教育服务，但跟许多互联网产品市场一样，线上培训市场如今也面临野蛮生长的质疑，在叫座的同时，问题层出不穷：有的机构只拥有工商部门颁发的营业执照，缺少教育部门颁发的办学许可证，处于“裸奔”状态；有的机构教学质量难以保证，随便拉些路人就冒充高级教师；还有的存在经营不规范的问题，如设置的预付费过高、合理退费难等，加大了用户消费风险。

线上培训存在诸多问题，一个重要原因是处于监管盲区。从教学内容上看，相当多的线上培训机构都在进行超前教育，这意味着，线上培训本质和线下培训机构无异。现在国家大力整治校外培训班，对有偿家教禁令不断，但架不住一些人打着“互联网+教育”名号，把线上培训作为新兴的互联网产品，以此规避监管。有鉴于此，把线上培训机构纳入统一治理，就成为治理校外培训机构的必然选择。此次《意见》的一大亮点，在于实施备案审查制度，意味着不仅重视前置审批，更要重视过程监管，既可以给学生提供合法的线上培训选择，同时也能督导在线培训提质升级，提供更加优质的教育内容。

有观点认为，充分市场化有助于提升服务质量，随着市场趋向饱和，竞争重心转移，线上培训的种种问题将会自然消解。这种看法在某些行业可能适用，却未必符合教育市场的规律。因为教育行业的本质是个“慢行业”，可能需要数年耕耘才能换来好口碑，而许多号称互联网化的机构，只是急于在资本市场上画大饼、做大规模，不仅没有用好“一块屏幕”的技术优势，反而助推了校外培训急功近利的心态。更值得警惕的是，有些机构推出“终身VIP”项目，甚至动员学员线上线下拉人头。这次《意见》规定了怎样按课时、周期收费，是一种有意识的制约，是在提醒资本抑制“唯快不破”的天性，学会敬畏教育规律，尊重教育行业。

今年，“互联网+教育”被写入国务院《政府工作报告》，这是对互联网模式的正面肯定。作为“互联网+教育”的重要形态，线上教育培训的规范发展对于推动整个在线教育行业健康、有序发展至关重要。但从教育的角度讲，培训行业不是一门纯粹的生意，它要警惕跑马圈地的流量思维。针对某些线上培训乱象，需要探索“互联网+监管”机制，改进监管技术手段，把不合格的公司逐出市场，让优质的公司得到更多褒奖，从而让线上培训释放出更多的技术红利。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)