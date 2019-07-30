原标题：把劳动教育融入职教各环节

近日印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，对素质教育明确表述为德智体美劳“五育”。笔者认为，将劳动教育明确列在“五育”之中，将促进我国素质教育顺利推进，有利于补齐我国人才培养的短板。

“幸福是奋斗出来的”“实干才能梦想成真”“社会主义是干出来的，新时代是奋斗者的时代”，这些话语都是对劳动意义、奋斗价值的精辟论述。将劳动教育纳入教育体系，不仅是一个人才培养质量问题，还是一个改造人的世界观、人生观、价值观的问题，尤其对职业教育发展具有特殊意义。

首先，劳动教育是职业教育的根本。《国家职业教育改革实施方案》指出，新时代我国职业教育的人才培养目标是为经济社会发展培养高素质劳动者和技术技能人才。可见，劳动教育是职业教育人才培养的应有之义，也是职业教育实现人才培养目标的根本。其次，产教融合、工学结合是职业教育办学的基本模式，其基本教学组织形式是实践教学，让学生在一线实际劳动中增长才智、提升技能，实现劳动教育与人才培养相结合。第三，劳动是职教学子的立身之本，是实现人生出彩的光荣路径。当广大职教学子通过辛勤劳动、苦练技能实现人生出彩时，就能托起职教学子们的自信，增强社会对职业教育的认同感。

一段时间以来，应试教育扭曲了劳动教育的地位与作用，个别人不重视劳动教育，致使一些青少年对劳动缺乏正确观念。对此，2018年9月份举行的全国教育大会强调，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。所以，在实际办学过程中，职业院校应更加积极地把劳动教育融入素质教育、职业知识和职业技能教育的各环节，渗透到学生学习、生活和实践的全过程。

一要注重劳动意识培养。职业院校要在校园内开展劳动周、劳动日活动，引导学生参加文明校园建设，参与食堂、舍务管理。引导学生深入农村、社区，开展社会调查与志愿服务。带领学生走出校园，走向社会，开展扶贫调研等实践活动，寓教育于劳动实践中。

二要彰显教学的劳动教育元素。职业院校要把劳动教育纳入各专业人才培养方案，赋予学分，加强考核，将劳动教育渗透到学生的日常学习中。教师在教书育人中做劳动表率，要精心准备教案课件、规范课堂板书，着装整洁、行为端庄，通过一言一行向学生传递职业精神。

三要创建丰富的校园劳动文化。大力宣传和弘扬劳动是中华民族的传统美德，开展劳动模范、技能大师进校园宣讲活动，让“劳动最光荣、劳动最伟大、劳动最美丽”的理念在广大学生心中扎根。充分利用各种宣传平台，宣传展示优秀师生的工作业绩与事迹，让学生在潜移默化中接受劳动熏陶。

（作者系湖南省中国特色社会主义理论体系研究中心长沙基地特约研究员）

(责编：李依环、熊旭)