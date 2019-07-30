杭州小学生暑期参与垃圾分类

原标题：小学生也来参与垃圾分类了

暑假期间，杭州采荷实验学校806班的同学们积极响应学校号召，组建了一支绿先锋小队，围绕“我是亚运小主人·绿色亚运我助力”活动主题，自主设计了一场“垃圾分类我时尚”暑期社会实践之旅，活动分为科学治理我学习、分类做法我发现、习惯养成我先行、传播时尚我助力四大板块。

7月23日上午，绿先锋小队到达杭州火车东站，在东站西广场，队员们和公益组织一起，积极参与 “垃圾分类，GOGOGO”趣味国际游园活动及微笑亭的志愿服务，与旅客们互动垃圾分类知识，他们的认真和专业得到了大家的认可和点赞。

“我们在行动前做了不少功课，垃圾分类知识是最基本的，学了以后到自己的居住小区进行体验，我们还分小组到杭州各个地方的小区学到了很多垃圾分类的‘小妙招’呢！”这支小队的队长王乘舆介绍说。

志愿服务结束以后，绿先锋小队来到位于半山的天子岭静脉小镇，这里的天子岭垃圾填埋场承担了主城区80%的垃圾末端处置工作。随后，小队走进第二课堂馆，观看垃圾填埋现场视频和生活垃圾处置过程，“原来工人叔叔要在这么恶劣的环境里挑拣厨余垃圾，然后过滤水分，让它的体积变小，才能进一步实施填埋！”“如果我们能提前把这些做好，工人们就可以少在那样的环境里待了！”（李丽萍）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)