原标题：报告显示：90后比父母辈更会理财 省下的钱用来投资

中国新经济研究院联合支付宝发布首份《90后攒钱报告》92%的人每个月有结余，80%的人会将结余进行理财

90后比父母辈更会理财

“‘90后’啊，花钱大手大脚，月光族。”在很多父母甚至“70后”、“80后”眼里，“90后”花钱的手法，可谓是典型的“少年不知愁滋味”。

真是这样吗？近期，由钱江晚报发起成立的中国新经济研究院，联合支付宝共同调查后发现，调研结果令人大呼意外，“90后”似乎远比其父母想象的靠谱。

昨天，中国新经济研究院联合支付宝发布首份《90后攒钱报告》，报告显示，92%的“90后”每个月都会有结余，80%的人会将结余进行理财；对比他们的余额宝和花呗则发现，“90后”每月在余额宝攒的钱，平均是其花呗账单的4.5倍。此外，“90后”初次理财时间比父母早了10年。

能薅羊毛的绝不错过

省下的钱买余额宝、投资

“存款吗？一点点。”被问到存款，李耀不好意思地笑了。这个1990年出生的小伙子，研究生毕业后，转眼工作近四年了。你猜他存下多少？18万，另外还投资开了一家吉他店。

“工作第一年收入12万，我省下4万。“李耀说，当时的开支，除了每月1500元房租，还要养一辆小车，以及跟女朋友吃饭看电影买衣服。“过年还给了我爸妈一万块钱。”问他怎么省下来的，他说，能薅羊毛的绝不错过。

“比如吃饭先看看大众点评，有没有折扣和团购；看电影买张电影卡，优惠价基础上还能再享受会员折扣。”李耀也跟同龄人一样喜欢追潮流，椰子鞋、AJ鞋，统统都有。“只不过买得少，在经济承受能力范围内一年买上一双。”省下的钱就存余额宝。

后来，随着收入的上涨，李耀开始把余钱投向其它投资渠道。他投资的这家吉他店，已经开业两年。他乐呵地告诉记者，“今年就要开始盈利了，加上每年再存一些工资，就可以去做其他的投资了。”

支付宝表示，观察这些同时使用余额宝和花呗的“宝呗青年”发现，他们攒的确实比花的多。他们的消费也比外界想象中更为理性，九成“90后”在调研中说“买生活必需品外的东西，会充分考虑经济状况”。不过，在自我增值这件事上，他们还是很舍得花钱的。过去一年，“90后”用花呗购买教育类产品和服务的金额增加了87%。

“90后”们还颇为精打细算。调研显示，90%的“90后”使用花呗并非因为想要提前消费，而是因为希望“省钱”和“占便宜”。大量“90后”在调研中表示“自己先用花呗额度消费，把钱先存起来，这样可以多赚一个月的收益”。有网友笑称，难怪“90后”会因为“心疼8块钱的邮费、15块钱的会员”上热搜，看来账算得很精明。

习惯有钱就随时理财

一万不到买5个理财产品

“90后”不仅会省钱，还很懂得怎么“钱生钱”。小郭，就是传说中能把“钱生钱”做到极致的妹子。这个1996年出生的姑娘，毕业工作才一年，虽然存款数目不大，但是她却把这笔钱打理得头头是道。

“买了三只基金，两个定期理财。”小郭把自己的理财截图给记者看，三只基金，每只只买了几百元；两个定期理财，都是1000元起投，她各买了几千元。虽然加起来一万都不到，却不得不让人佩服她的理财意识。

小郭谦虚地说，买理财产品是为了把钱放起来，没有现金可以花，也就不会花了。她告诉记者，自己花钱都用花呗或者信用卡，然后第二个月用工资去还。能把钱放起来理财的，就绝不会轻易动它。而自己身边的朋友，几乎每个人都在做理财。

数据也显示，在“钱生钱”这件事上，“90后”比自己的父母更为积极。“90后”首次开始理财的平均年龄是23岁，绝大部分人会在上大学至毕业后的两年内就接触理财，比父母辈第一次接触理财早了整整10年。余额宝数据还显示，“90后”人均月转入余额宝高达8次，平均比自己的父母辈高2次，月均存钱也比父母平均多1000元。有钱随时理财是他们的习惯。

上海社科院原副院长、研究员何健华表示，“90后”是互联网的原住民，也是成长于中国经济腾飞的一代，因此他们对消费和理财的接触都比父母辈要超前。再加上社会压力大，这代年轻人也有强烈的独立意识和自我保障意识，精打细算、早早理财都是在为未来过好生活做足准备。（朱银玲）

(责编：郝孟佳、熊旭)