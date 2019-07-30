这个基金会助学重育人 今年拟新设三个“圆梦班”

江苏中远助学帮老基金会二届理事会第三次常务理事会在北京召开 徐玮辰/摄

人民网北京7月30日电（李依环 徐玮辰）“‘圆梦班’助学的根本目的在于育人，在于为实现中华民族伟大复兴中国梦培养人才。”江苏中远助学帮老基金会二届理事会第三次常务理事会28日在北京召开，发起人徐中远发表讲话。会议确定今后基金会还将继续扩大资助面，并拟于今年秋季学期在四川凉山州民族中学、四川达州渠县一中、福建南安一中新设三个“圆梦班”，其中凉山州民族中学“圆梦班”计划与中国传媒大学共建。

基金会发起人徐中远 徐玮辰/摄

会上，徐中远就2018年捐资助学情况和财务经营状况作了说明。截至今年7月，基金会已在全国设立19个“圆梦班”，为“圆梦班”每个学生每年资助助学善款5000元。徐中远介绍，2019年高招录取结果公布后，福建安溪一中、龙岩一中、河北沧州一中等中学的“圆梦班”成绩实现新突破，本科一批上线率分别为100%、98.3%和94.2%。其中，福建安溪一中“圆梦班”的高考平均分达到600分，有3人被清华大学、北京大学录取。

据悉，基金会还定期在暑假期间组织夏令营活动，旨在让越来越多的“圆梦班”学子走出小县城，感受更大的世界。日前，基金会组织福建南安一中首届“圆梦班”学生到北京开展为期六天的夏令营活动，还邀请了清华大学、中国人民大学的优秀学生代表与受助学生见面交流。期间，同学们还参观了故宫、颐和园、中国科技馆、抗日战争纪念馆等地。

有关负责人介绍，基金会还将在今年年底举行“慈善之夜”活动，通过拍卖收藏家、艺术家的古玩字画，为“圆梦班”募集善款，进一步扩大“圆梦班”的资助力度。 “未来，基金会不仅要帮助优秀贫寒学子实现名校梦，更要让广大经济困难学子圆大学梦。”第十三届全国政协委员、基金会名誉理事长王一莉在会上发言指出，“圆梦班”要培养德才兼备的学生，努力帮助他们展现自身才华，培养健全人格。

据了解，基金会发起人徐中远是中共中央办公厅老干部局原局长、毛泽东晚年图书管理员。徐老先生从原工作岗位退休后，一直热心公益事业，先后撰写多篇红色经典书籍，所得稿费2000多万元全部用于捐资助学做慈善，帮助家庭经济困难的学子上学及贫困老人安度晚年。

“今年是基金成立以来的第8个年头。我个人今后生活的重心，仍将是致力于帮助贫困家庭孩子读高中上大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦培养人才，用一生的行动争做一个合格的共产党员。”谈及未来的计划，徐老如是说。

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