2025年全国校园足球特色校将达5万所

“我不是体校的学生，但想系统地学习足球，有什么方式吗？”不少有运动天分的学生可能都有这样的疑问。如今，“校园足球”给这些孩子提供了发展特长和一展身手的平台。7月23日，教育部举行新闻发布会，正式发布《全国青少年校园足球工作报告（2015—2019）》，提出校园足球改革发展的“四梁八柱”目前已经基本建成。校园绿茵场上正拉出一道道足球飞动的弧线，更多的孩子将会享受到运动的乐趣。

特色校里每一个学生都有上场机会

2015年，教育部等6部门制定了《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》。据教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰介绍，5年里全国已遴选认定了24126所校园足球特色校，建成了38个地市级和省级校园足球试验区，认定了135个校园足球试点县（区）。到2025年，将再创建3万所全国青少年校园足球特色学校。

成为“特色校”意味着什么？“我们要求校园足球特色校每周至少开设一节足球课，同时要组织全员参与足球训练活动和校内竞赛活动，这也就意味着这24126所校园足球特色校的每一个同学都能够学会踢足球，还能经常练足球，而且至少要参加班级内部的校园足球竞赛活动。”王登峰表示。

不仅如此，校园足球还建立了相应的教学体系、训练体系和竞赛体系。据了解，全国青少年校园足球工作领导小组办公室（以下简称全国校足办）组织国内外专家，共同研制了中国校园足球的教学指南，在此基础上又编制了校园足球的教学大纲，并细化到从小学一年级到高中三年级每周一节足球课，每堂足球课都配有示范教学视频。

在训练和竞赛方面，全国校足办在全国广泛开展小学、初中、高中和大学四级联赛，并形成了“班班参与、校校组织、地方推动、层次选拔、全国联赛”的足球竞赛格局。五年来，参加小学、初中、高中、大学四级联赛学生共计1255万人次，有3万多名省（区、市）级最佳阵容的学生参加全国夏（冬）令营活动。2016年至2018年共遴选出828名夏令营全国最佳阵容队员，其中已有130多人进入国内职业俱乐部，30多人赴国外知名足球俱乐部深造。

“校园足球的训练体系立足于班级，我们要求校园足球的特色校要班班有球队，周周有比赛。此外还有高水平的教练对区域内优秀队员进行训练，已经形成了体系和制度。在校内联赛的基础上，组建各个组别的校队，校队再参加校际联赛。在校际联赛的基础上，再通过夏令营，对各个区域里面的优秀队员进行课余训练，并组织各省的最佳阵容进行全国比赛，产生全国最佳阵容，再通过冬训组建各个组别的校园足球国家队。校园足球国家队在一年范围内将会参加国际国内相应级别的校园足球竞赛活动，这就为最优秀的校园足球队运动员提供了一个更广阔的参与竞赛的平台。”王登峰介绍。

据了解，从7月14日开始，2019年全国青少年校园足球夏令营拉开了序幕。两个月的时间里，有8000多名学生和2000多名教练员，还有200多名国内国际足球专家将参加27个营地的活动。

软硬件“齐头并进”提供保障

开展这样大规模的教学和比赛活动，师资力量、场地等硬件设施能否跟上？“我们要求每一所特色校至少要培训1名校园足球的教师，过去四到五年的时间里，我们已经培训了40000名校园足球的教师。同时，又对其中的优秀人员进行了教练员的培训，已经拿到D级教练员证书的有8000多人，还派出1500名校园足球教师到英国和法国进行为期三个月的学习和训练，其中有800多人已经拿到英足总的D级和C级教练证书。”王登峰表示，这样就可以保证特色校的孩子们能接受全面系统的训练。

据了解，从2015年到2018年，校园足球项目还新建、改建、扩建了3.2万块足球场，到2020年还将新增2.9万块。为解决场地问题，各地也多措并举。“广州市探索社会公共足球场资源共享机制，通过团购、租赁的方式，将专业性、经营性足球场统筹安排给中小学使用，并发展小场地、小足球，建设楼顶足球场、灯光球场，实现场地使用效率的最大化。”广州市教育局体卫艺处处长林海英说。

校园足球立足长远，形成有效的激励机制很重要。据了解，全国校足办和中国足协合作，建立了校园足球运动员等级制度。小学的省级最佳阵容授予三级运动员，初中和高中省级最佳阵容都授予二级运动员，初中和高中的全国最佳阵容授予一级运动员。“一级运动员对于高中生来讲，意味着考大学时可以享受特殊的扶持政策，这就极大地调动了高中阶段学生的积极性，也因此延伸到了小学、初中孩子们的踢球积极性。”王登峰说。

王登峰介绍，不只表现优异者可以授予相应运动员等级，小学、初中、高中升学通道也是畅通的，在布局校园足球特色校时，就按照高中、初中、小学1：3：6来建设，这样的布局涵盖了小学的特色校对口升学到初中，以及初中对口升学到高中的机制。此外，目前很多校园足球改革试验区已经在招生升学政策方面出台了更有利的扶持政策，同时进一步探讨建立和完善学生体育运动意外风险的防控和意外伤害保险制度，以解除学生家长和学校的后顾之忧。

既为国选材又贯彻育人理念

那么，发展校园足球的落脚点在哪里？不少专家表示，这既是为国选材的方式，也是贯彻全面发展育人理念的体现。全国青少年校园足球专家委员会专家邓世俊引用武汉市足协秘书长付翔的话说：“没有校园足球，职业足球到哪里去选人？校园足球不仅要做，而且还要做大。”

“校园足球是为培养后备人才的，我们不可能从2.5万所特色校里面的孩子一个一个去挑，而是把这些孩子里面表现优异的，用这样一个竞赛体系层层选拔上来，为我们整个国家足球后备人才的选拔提供一个平台，让我们的职业俱乐部、让国家队有个集中的平台来选人。”王登峰表示。

从综合实力上讲，中国校园足球正在从“普及”向提升转变。“现在国内有很多校园足球的国际邀请赛，比如刚刚结束的第五届上海国际足球邀请赛，我们就派出了高中组别的男队国家队参加了比赛，最终获得第四名，这已经突破了中国校园足球队伍在这个赛事的最好成绩，而且我们邀请的队伍水平是非常高的。”

“广州市发布的健康白皮书显示，近5年该市中小学生的体质健康优良率和合格率逐年上升，不及格率逐年下降，效益是很明显的。校园足球的竞技水平也不断提升，涌现出了2017年的中超U23最佳球员、富力中后卫黄政宇这样的运动员。这充分体现了校园足球‘培养学生德智体美劳全面发展’的育人宗旨。”广州市教育局体卫艺处处长林海英表示。

“校园足球工作的升级版一定要落实立德树人根本任务，要着力打造学校体育改革发展的排头兵。过去五年，校园足球特色校的学生体质健康水平比非体育项目特色校的学生更好，他们的意志品质和健全人格的发展也有了非常显著的进展。所以，校园足球工作其实也就是代表着未来中国学校体育改革发展的一个方向。下一步，整个学校体育改革发展，要围绕着教会运动技能、经常性训练和全员参与的体育竞赛进行，这是以校园足球为排头兵的中国学校体育改革的一个新的格局。”王登峰如此展望。（周世祥）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)