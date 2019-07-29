原标题：迪曼机器人STEM公益进入安贞社区：青少年科技体验中心揭幕

7月24日，迪曼机器人青少年科技体验中心在北京市朝阳区安贞文化服务中心正式揭牌成立。安贞街道办事处副主任李爱姣、迪曼机器人控股有限公司中国及亚太区项目执行官宋思晓等重要嘉宾领导及夏令营学员们参加了本次开幕活动。

迪曼机器人青少年科技体验中心揭幕仪式

这是迪曼机器人实质性推进STEM教育在基础教育阶段普及的力举，也标志着这是迪曼机器人STEM教育发展进入了有计划有引领的“规模化”发展新阶段。

迪曼机器人STEM教育融入社区 开展线下体验公益教学

迪曼机器人青少年科技体验中心的成功落地得到了安贞街道及朝阳区教委的大力支持。在夏令营中，青少年以家庭为单位，可参与社区及卫生城区的创建或参与社区公益环保课等课程积累积分，免费参与迪曼机器人负责统筹编写的机器工程式撰写课程。

迪曼机器人青少年科技体验中心挂牌成立

在启动仪式现场，迪曼机器人控股有限公司中国及亚太区项目执行官宋思晓女士和安贞街道办事处副主任李爱姣共同为学员们颁发此次机器人编程培训证书。宋思晓女士表示“青少年科技体验中心的推出，将聚焦社区、撬动家庭、协同社会，致力于普及STEM教育理念，进一步打造有特色的青少年STEM教育和实践的社区基地。”迪曼机器人将通过STEM体验式教学，更好地为社区儿童青少年提供优质免费的STEM教育资源，提高他们在现实生活中的动手实践能力，为培养未来的科技工程人才提供支持。

嘉宾共同为学员颁发课程出席证书(左二：宋思晓 右一：街道副主任李爱姣)

教育政策关注STEM教育 迪曼机器人助力蓬勃发展

近年来，教育部高度重视STEM教育在促进教育创新和引领教育改革中的作用，《教育信息化“十三五”规划》明确指出，要有效利用信息技术推进“众创空间”、跨学科学习、创客教育等新的教育模式，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，促进学生的全面发展。

迪曼机器人控股有限公司中国及亚太区项目执行官 宋思晓

宋思晓认为，STEM(科学、技术、工程和数学)是未来教育的一个重要切入点，这是 个跨学科、跨学段的连贯课程，也是每个国家终 学习的活动，培养综合素质的载体。STEM就像学习 语的体验，例如我国除了普通话以外，还有各式各样的 ，有的是无法 写出来的 字，它的学习过程是透过 活体验，让孩 产 兴趣，同时因为 活的需要驱使人们去说，从 成为 语，这个过程 然 然，只是STEM贯穿的是科技和科学应用为主体能先扩阔 识，认知的范围越 越丰富，越能明 当中的关系，从 产 比较，促进组织 、统计 、联想 ，并成为知识的原料与燃料，将 识反覆思量，最终成为属于 的学识， 正是STEM课程的精神所在。之所以重视STEM教育，是因为它可以有助于培养学生跨学科综合解决问题的能力，它是基于项目式学习的，与我们传统的学科学习相比，它有更直接更真实的任务载体，学生在解决这些更真实的问题的过程中就要动用所有的知识，并与同学讨论，发展合作能力和创造能力。

迪曼机器人STEM课程出席证明

迪曼紧跟教育发展规划步伐 持续发力STEM教育实践探索

2016年5月，《国家创新驱动发展战略纲要》中明确提出“推动北京建成具有全球影响力的科技创新中心”。对标纽约、伦敦、东京等世界科技创新中心，科技创新人才短缺是制约北京建设科技创新中心的主要瓶颈。未来，将加强北京中小学学生STEM素质教育，突出“创新精神与创新实践”教育，优化中小学教学内容和课外科技活动。在政策大局引导下，迪曼机器人青少年科技体验中心应运而生。

迪曼机器人教师与学生进行互动体验课程

对于迪曼机器人产业在教育领域的未来，宋思晓充满了信心。她表示：让学 发掘 的潜能，保持认识事物的初 ，激活对世界的好奇 ，继 发展 的 天空，就是迪曼的 标。她希望这三天STEM 夏令营的体验，能开发孩 们的视野，往后学习STEM的过程能继续贯通“见识，知识和学识”三个阶段。未来，迪曼机器人将持续发力STEM教育实践探索。

(责编：郝孟佳、熊旭)