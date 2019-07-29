原标题：大办“升学宴”不可取

眼下高考录取工作已渐入佳境，不少家长在孩子收到大学录取通知书后，第一件事就是为孩子筹办“升学宴”。这几天，我陆续接到好几个电话和请柬吃“升学宴”的，其中有公职人员，不好发请柬，只能电话私下邀请。酒店是不能去了，届时化整为零，到一些偏僻的“农家院”分批宴请。不是公职人员的就大摇大摆发请柬，可谓你方唱罢我登场。

为什么一些家长给子女大办“升学宴”之风屡禁不止呢？笔者通过调查发现，至少有以下几个原因：一是以前收到的“高价饭票”太多，花出去的“银子”借机要收回来，否则就觉得“吃亏”了。二是眼下独生子女多，“金榜题名”对一个家庭来说可是件大事，不“热闹”一下有点不近人情。三是受“礼尚往来”传统思想影响，一些人收受了别人家的多次礼金后，总要找个机会还礼于对方。

这种“升学宴”不正之风从城市蔓延到了乡村，很多农家娃考上大学后也将“升学宴”移到了城市。笔者一位同事农村亲戚的“升学宴”就非常有派头，不仅大摆宴席近50桌，大宴宾客好几百人，还请来了乐队，可谓“高规格”。

“升学宴”之风带来的后果，是奢侈之风蔓延，相互攀比，浪费现象严重，同时也苦了普通老百姓，令很多家庭苦不堪言。“升学宴”每次礼金200—500元不等，甚至高达数千元，使很多家庭的支出大增，“财政”吃紧。一些人感叹说，以前赴宴只是传统的“婚丧嫁娶”，可眼下已蔓延到乔迁宴、生日宴、满月宴、周岁宴、升学宴等等，五花八门，令人生畏。

眼下，从中央到地方，各级领导和各部门都在狠刹大吃大吃之风，崇尚节约，各级纪检部门对公职人员“升学宴”中出现的“上有政策，下有对策”要制定反制措施，予以杜绝。对普通老百姓而言，办“升学宴”虽然属于个人行为，但影响很坏，不利于建设和谐家庭、和谐社会。

(责编：郝孟佳、熊旭)