中职女生踢足球踢进重点大学

最近，各大高校开始陆续发出录取通知书。而7月23日中午11点，在江苏常州老家的2019届杭州市开元商贸职业学校跨境电子商务专业班毕业生张怡，也收到了属于自己的EMS信封：江苏大学工商管理专业录取通知书，成为这所职业学校首位考入全国重点大学的学生。

一名中职女生是如何通过足球成功“逆袭”的？

小学就开始踢足球

高中成为一级运动员

2017年9月，张怡进入杭州市开元商贸职业学校跨境电子商务专业班，并入选该校女足队。一年后，她通过层层筛选，参加了为期10天的全国青少年校园足球夏令营全国总营，入围“全国校园足球最佳阵容”，获评“全国校园足球最佳运动员”，全国只有44名女生入选，而她是浙江省唯一一名。在夏令营中的优秀表现和荣誉，也让她获得了“国家足球一级运动员”称号。

在杭州市开元商贸职校数学老师谈笑的印象中，第一次见张怡，是在2017年校女足队的选拔环节。“她长得大大咧咧，剪着短发，性格像男生。”

张怡从小学五六年级就开始踢足球，因此在选拔环节上，出众的身体素质、拔尖的肌肉力量以及过硬的身体平衡能力，在一众学生里脱颖而出。“跑步快，有速度，体能也好，是个好苗子。”教练说。

2018年，张怡跟随校队一起，参加杭州市校园足球联赛（高中女子组）。“无论是赛前集训还是比赛场上，张怡都是球队中的‘拼命三娘’。功夫不负有心人，那一年她一路通过市、省、全国选拔，入选全国校园足球最佳阵容，获得一级运动员证书，是2018年浙江省高中女子唯一一名获得这个荣誉的学生。”谈老师自豪地说。

2019年5月，张怡又荣获浙江省中等职业学校“阳光学生”称号。浙江省只有10名学生入选，而张怡的入围，不仅是开元商贸职业学校的骄傲，也是中职学生的骄傲。

不过，一旦离开赛场，脱下训练服，张怡又变成了一个有少女心的普通高中生。“她觉得自己左脸好看，所以校队合影时大多露左脸。这个暑假，她还去染了一头粉色的头发，和高中时的形象截然不同。”谈老师说：“希望她升入大学后，依旧能保持自己的少女心。”

每天早中晚训练

高中三年风雨无阻

昨晚，张怡告诉记者，3年前入校时根本没想到自己能考入一本院校，“我当时中考失利，爸妈虽然很失望，但却鼓励我坚持踢足球。”

爸妈给女儿的定位是：利用足球优势，争取考入体校，或争取到高校高水平运动队的招生资格。根据女儿的中考成绩、兴趣爱好和长远规划，夫妻俩最终决定，选女儿去开元商贸跨境电子商务专业班。“当时觉得跨境电子商务专业找工作比较容易，而且开元商贸的女足队实力很强。”

目标定下来了，具体过程还是要靠自己坚持。一方面要保证自己的学业成绩，另一方面还要尽快提升自己的足球实力。因此，比起班上其他同学，张怡的校园生活节奏要快得多，且三年来基本“教室-球场”两点一线，每天早中晚各训练一次，“早上6:30起床，赶着去踢球，等上课铃一响，就赶紧从操场冲去教室。到了暑期集训，更是7个小时都泡在球场上，只有中午2个小时可以午休。”

三年紧赶慢赶，学习成绩保持住了，自己也通过全国青少年校园足球夏令营全国总营中的表现，拿到了“国家足球一级运动员”称号。

去年10月，她一直在看《全国体育单招文化课辅导教材》，并和老师认真讨论，自己究竟要报考哪所学校的高水平运动队。考虑到学校综合实力、地理位置及专业优势，张怡最终选择了江苏大学工商管理专业，她也是该校在杭州市录取的唯一一名高水平运动队队员。

这个暑假，张怡计划去老家附近的足球培训机构打工，带小朋友们做足球训练，既是暑期实践，也能帮家里减轻一些上大学的费用负担。“对大学生活还是很期待的，毕竟是一个完全不一样的校园。”

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)