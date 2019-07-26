花千元找个洋面孔充“外教” 这样的“国际夏令营”家长要当心

正值暑期，家长给孩子报夏令营可要留神，一些夏令营里所谓的“资深外国教师”，很有可能是“黑外教”。25日，记者从仪征警方获悉，仪征公安局枣林湾派出所在排查中抓获一名所谓的外教，此人没有工作签证，压根就不具备在中国工作的资质。

23日，枣林湾派出所在对辖区内的酒店进行排查时，发现了一个异常情况。原来，这家酒店近期接待了一批来此开展“国际夏令营”的老师和学生。该夏令营由南京一家培训机构主办，一批次为期5天，对外宣传称有“外教”同行，因此颇受家长青睐，报名者也很多。民警发现，这些人中，一名外籍人员比较显眼。他与老师们同住，很可能是来开展教学活动的。民警调查发现，该男子确实在从事英语教学活动，然而，这名来自瓦努阿图的小伙持有的签证却并非是工作签证。随后，民警立即将他带回询问。询问中，这名外籍小伙显得十分慌乱，在翻译的帮助下，民警得知，此人系外省一所大学的留学生，并没有工作签证，也压根不具备在中国工作的资质。

警方调查获知，小伙来中国已两年多，曾在南京某大学求学过一段时间。当时，他在南京结识了一家培训机构的工作人员。不久前，该工作人员联系他，称他们要开展夏令营活动，需要一些外教，问小伙有没有兴趣参加。为了赚“外快”，再加上最近比较清闲，小伙一口答应。对方承诺，参加完这5天的活动，给他1000元酬劳。

据了解，这个所谓的“国际夏令营”配备了5名老师，其中4名为本土教师，唯一的一个外国面孔，是彻彻底底的“李鬼”。面对民警，外籍小伙懊悔不已。最终，依据《中华人民共和国出入境管理法》，仪征市公安局对外籍小伙处以罚款5000元的处罚，涉事的培训机构也被处以1万元罚款。

记者了解到，就在不久前，扬州警方也查处了两名黑外教，这两名黑外教母语都不是英语。一个来自俄罗斯，已工作了三个多月；另一个则来自说法语的非洲国家喀麦隆，工作了一个多月。根据法律规定，民警对两人都作出了相应的罚款和拘留处罚。

针对外教市场鱼龙混杂的情况，警方提醒，正规外教都必须经过审批，取得外国人工作许可证以及公安局出入境部门颁发的工作类居留证件才能上岗。家长们在选择外教的时候，可以要求培训机构提供外籍教师的工作许可证。（陈咏）

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