广东中山：部分学校进行照明改造 防控青少年近视

近日，国家灯具质量监督检验中心（中山）（以下简称“国家灯具中心”）受西区某学校委托，对其教室进行照明效果评估测试，国家灯具中心检测人员按照相关标准要求，对黑板和教室桌面等区域进行了照度、照度均匀度现场实测。

检测发现，学校部分教室照明存在桌面与黑板的维持照度以及均匀度不够等问题。据国家灯具中心相关负责人介绍，根据教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求，中山部分学校已经进行照明改造。

小学生近视率过半

根据世界卫生组织的一项研究报告显示，目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。高中生和大学生的近视率均已超过七成并逐年上升，小学生的近视率也接近40%。

中山的情况如何？中山大学附属中山眼科中心的医生曾在数年前对中山市小学生近视患病率和发病率进行过调查，当时从中山市选取了28所公立小学，共1670人参与了此次调查，选取的所有学生年龄都是6~13岁。

调查结果显示，中山市小学生近视率为51.7%，意味着每2个中山小学生，就有1个近视。其中男生的近视率约为45%，女生的近视率约为57.3%,女生的近视患病率明显高于男生。同时随着年龄增长, 低度近视的患病率下降, 中度近视和高度近视患病率逐渐增加。

近视是造成青少年视力不良的最重要原因。据中山市博爱医院眼科主任聂鑫介绍，近视的成因与遗传背景、环境因素密切相关。

“读写姿势不良、验光配镜不良、课桌椅不匹配可造成光学离焦性近视。”聂鑫表示，居高不下的青少年近视发生率，跟当今生活环境密切相关。“如今人们生活环境改变，城市内开阔空间受限，幼儿过早进入教育机构，青少年长时间近距离做作业，以及读写习惯不良、户外活动少等都可导致处于发育期的青少年眼睛近视，而逐年攀升的青少年近视，已经成为公共卫生问题。”

不合格的照明环境

是导致孩子近视的重要因素

研究表明，学习和家居的环境光源与孩子的视力健康密切相关，不合格的照明环境是导致孩子近视的重要因素。读写应在采光良好、照明充足的环境中进行。2018年，教育部等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出要将儿童青少年近视防控工作及总体近视率纳入政府绩效考核指标。到2030年，将小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中生近视率下降到70％以下。

方案明确了家庭、学校、医疗卫生机构、学生、政府相关部门应采取的防控措施。其中，学校方面要求改善视觉环境：改善教学设施和条件，鼓励采购符合标准的可调节课桌椅和坐姿矫正器，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，严格按照普通中小学校、中等职业学校建设标准，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求，使用利于视力健康的照明设备。学校教室照明卫生标准达标率100％……

记者从国家灯具中心了解到，该中心积极响应相关政策，依托专业的检测技术和能力，按照GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》等，建立了满足教室采光和照明全项目的检测能力，并获得相关资质认可，为政府部门和企业客户出具权威的检测报告，对于不达标的情况，及时依据标准要求，提供整改建议。

通过开展教室照明实测，国家灯具中心进一步掌握了中山市中小学校教室照明状况，为中山市贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》、保护青少年视力健康提供可靠的技术支撑。

中山部分学校已经进行照明改造

据国家灯具中心相关负责人介绍，根据教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求，中山部分学校已经进行照明改造，部分教室照明主要存在的问题是桌面与黑板的维持照度以及均匀度。

“通俗一点讲，就是当教室的灯具需要维护更换的时候（一般按照新装灯具衰减到80%光通量的时候），整个黑板平均需要达到500lx以上照度，同时黑板最暗区域照度不能低于平均值的80%。”该负责人建议，家庭学习工作过程中，可以增加局部照明以加强学习区域的照度，在学习工作的视野内的场景亮度尽量均匀，不要出现太亮的物品或者区域，如果夜晚照明，建议采用偏暖色调的光源。

此外，市面上有种类繁多的学生用的功能灯具，有的号称能够防近视，有的能够提供自然光线之类，市民该如何选购？该负责人建议选购施加CCC强制认证以及CQC节能认证标志的灯具。“CQC节能认证是自愿性认证，比较注重质量的企业一般会主动申请CQC节能认证，证明产品能达到更高质量水平。”（张翔宇）

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)