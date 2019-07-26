夏暑留守儿童溺水身亡频发 如何编织防溺水保护网？

留守儿童溺水，何时不再是夏暑之痛

“儿啊，回来啊。”7月7日下午，放暑假第一天，海南澄迈福山镇文学村5名学生结伴去水塘边玩耍，一名15岁留守男生不幸溺水身亡。

出事后，孩子的母亲哭成泪人，悲伤过度几度昏厥。事发至今，她依旧沉浸在失去儿子的悲伤之中，时常在半夜禁不住号啕大哭。

“每当学生放假，教育部门都会很紧张。暑假前后，频频下发学生防溺水的紧急通知，然而，通知年年发，学生溺水年年有，让人悲痛不已。”海南师范大学老师郭敏叹息道。

事实上，溺水事故一直是危害中小学生安全的“头号杀手”。数据显示，溺水是我国儿童的第一位致死原因。我国每年有5.7万余人溺水死亡，其中0至14岁的就占56.58%，远高于交通事故和失足跌落的意外伤害，而每年七八月份是儿童溺水高发季。

面对这一频发事件，海南公安消防部门多次发出警告，教育部办公厅也发布《关于预防学生溺水事故切实做好学生安全工作的通知》等相关文件，可为什么学生溺水事件还是无法避免？是学校监管不严，还是家长监督不力？留守儿童溺水事件频繁发生，究竟是谁之过？

“该做的工作都做了”，还是防不胜防

一到夏暑，溺水事故就会成为避不开的沉重话题。记者梳理发现，今年4月1日到7月中旬，三个多月时间海南已有10余名学生溺水身亡，尤其是近一个月就有7名学生溺亡，其中大多为15岁以下留守儿童。

7月20日，记者对海口周边一些废弃的水塘走访发现，这些水塘形成已久，在暑假期间适逢雨季，这些坑塘大部分积满了水，积水深度难以预测。而且，这些危险水域没有设置任何防护措施和警示标识，许多孩子不顾危险依然在水中嬉闹。

“湖、河内严禁游泳、洗澡，我们在沿湖、河岸边设立了禁止游泳的警示牌。但是，每年都有小孩儿不听劝阻，随意下水。”一名村民对记者说。

据了解，暑假前夕，海南省教育厅下发紧急通知，要求各地各校认真落实溺水防范工作，指导家长做好暑假期间学生安全教育。

“印发《告家长书》，校讯通发短信提醒……该做的工作都做了，然而学生溺水事故还是未能杜绝。”海南省教育厅有关负责人告诉记者，为防范学生溺水，他们制作了公益广告在当地电视台黄金时段连续播发，并让学校通过校讯通向家长时常发送提醒短信。针对留守儿童，他们要求基层学校老师上门家访，一定要与家长面对面沟通。

“每年到这个时候，我们都很紧张，早早就与相关部门联系加强监管，可溺水事故还是防不胜防。”该负责人无奈地表示。

多环节掉链子，孩子游“野泳”难防

事实上，减少儿童暑期溺水风险的关键环节，除了儿童自身外，还在于学校、家长和设施防护，只有环环责任到位，才能减少悲剧发生。可在现实中，这些环节往往不同程度地“掉链子”。

“缺乏安全意识，许多监护人监管不到位。”郭敏曾参与一项关于校园安全与青少年权益维护的项目调研，她发现，儿童溺亡事件主要发生在农村，农村的现状是年轻人大多外出打工，老人、孩子留守。老人往往缺乏安全意识，对孩子的监管常常不到位。

“你留意下会发现，这些溺水死亡事故大多发生在脱离家长监护和学校老师管理的时段。很多溺水学生的家长因为忙于工作，无暇顾及孩子的去向。”郭敏说。

“为了生存，我们也是没办法。”在工地打工的姜峰告诉记者，他和妻子长年在外打工，7岁的儿子就被送到乡下由爷爷看管。爷爷奶奶主要是给孩子做饭，至于其他方面，老人们并没有想那么多。

郭敏无奈地表示，留守子女溺亡事故所占比率较高，很多时候是由于孩子没人监管，另外，相比城市的孩子丰富多彩的假期生活，留守儿童多生活单调，加之天气炎热，孩子们在水塘中玩耍就成了暑期生活的一部分。即使年迈力衰的老人寸步不离孩子，也难盯住孩子戏水。

谈起近几年来接触的多起学生溺水事故，海口120调度科科长张彩云心痛不已。她坦言，从多起溺水事故来看，农村发生事故的数量明显高于城市。“城市拥有众多经营规范的游泳池，配有救生员等。而农村孩子想要消暑，大多是三五成群去游‘野泳’，安全没有保障。加上地处偏远，一旦发生事故，救援力量短时间内很难迅速到达现场。”

在她看来，农村的基础设施差，孩子们只能在一些无人管理的小水塘、水库游泳嬉水，危险系数大大增加。

如何织密防溺水保护网

“儿童暑期溺水难题并非无解，关键是能否在各个环节进行改善。每个环节的力量增强了，整体安全效能就能体现出来。”业内人士认为，预防溺水事故需要家长、学校、政府部门、社会力量共同参与。

据了解，为加快推进中小学生“学游泳、防溺水、懂救生”系统教育工程，海南省教育厅决定于2019年暑假继续将全省普及中小学生游泳教育纳入暑假作业活动，各地各校可根据情况对家长带孩子参加的游泳培训给予适当奖补。

郭敏认为，有针对性地对学生进行安全教育至关重要。虽然每年暑假前，各个学校都会进行安全教育，班主任也会加以强调，但只念文件的效果并不好，还需要用办展览、看视频等更直观的方式对学生进行教育。与此同时，家庭监管缺位的问题也需要加以解决，对不负责任的家长，相关部门应当给予警示。

“此外，有关部门可以结合正在推进的新农村建设，利用一些水塘资源建设一批简易游泳池，有深浅区、有标识，最好还有人管。农村中小学生有了安全的游泳场所，一定程度会减少他们去溺水隐患的河流、水塘玩水。”

“相对城里的孩子能够享受到优质公共资源，农村学生尤其是留守儿童的暑期生活太过单调，怎样填补留守儿童假期的空白也是有关部门应该思考的。”郭敏建议，可以将学生非正常死亡纳入对地方政府的考核范围，切实推动各个相关部门尽职尽责。家庭、学校、社会、政府相互补位，才能最大限度地不留空当、无监护盲区。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)