原标题：匿名资助贫困生24年，“莫文隋”原型汤淳渊离世—— “莫文隋”没有走

“莫文隋”走了。

7月12日晚，全国精神文明建设重大典型“莫文隋”的重要原型、南通大学退休教师汤淳渊因病去世，享年83岁。

24年前，他在南通工学院（后合并至南通大学）担任副院长时，得知学生石洪英痛失寡母、生活几乎陷入绝境，当即给她汇去了100元，汇款单附言“生活补助费”，地址为南通市“工农路555号”，署名“莫文隋”。

每月100元，一直持续到了石洪英完成学业。后来，石洪英曾多次寻找无果，那时她才意识到原来“555”号其实就是“无无无”号，“莫文隋”则谐音“莫问谁”。

“莫文隋”很快成为当地宣传的无名典型。即便此前全市掀起寻找“莫文隋”的活动，四处张贴着“莫文隋，你在哪里”的大幅海报，他也不愿露面。

之后，南通本地媒体接到南通工学院的报料，原来石洪英的情况只向副院长汤淳渊汇报过，因此他的“嫌疑”最大。大伙儿仔细比对笔迹，再联想到汤淳渊为年轻教师指导论文、帮生病同事联系医生等善言善行，一致认为他就是“莫文隋”，但他坚决否认。

后来，原南通人民广播电台副台长顾晓冬找到汤淳渊家里。“他说不希望跟新闻媒体打交道，也不希望被宣传。”顾晓冬告诉汤淳渊，“我们觉得这种精神是这个社会需要的，我们希望宣传这种精神。”

最后，顾晓冬说服了汤淳渊，但是有“君子协定”，汤淳渊要求“宣传‘莫文隋’精神可以，但不能出现自己的名字”，并让顾晓冬以记者的职业精神保证。

汤淳渊说自己只是“莫文隋”精神的践行者之一。确实，上世纪90年代，受到“莫文隋”精神的影响，南通掀起争相学习、效仿“莫文隋”的热潮，涌现出一个又一个“莫文隋”：汇款给社会福利院的“魏群”（为群），多次向慈善机构捐出善款的“关辛”（关心），默默关爱患病少年的“吴铭”（无名），还有“卫英才”（为英才）、“任有琴”（人有情）……

“寻找一个‘莫文隋’，发现一批‘莫文隋’。我们树立一个‘莫文隋’，群体效仿学习‘莫文隋’。”顾晓冬说。

退休后，汤淳渊每月依然在退休工资中拿出400元，资助4名需要帮助的孩子。这每月400元的“惯例”，直到他患上重症肌无力，躺在重症监护室里1年多，不能说话和进食，都不曾断过。

他住在南通开发区时，看到小区门口有一个打工者，不慎丢了钱包不能回老家，他便帮他出了路费；公交站台遇到老太太没有硬币，他也一声不吭把口袋里的钱掏出来，当老太太说“明天还你”时，他已经转身进了社区；他参加助学活动，发起成立了莫文隋爱心基金，让更多孩子得到帮助……如今，这些故事只能从他身边人的回忆中零星“拼凑”出来。

在生命的最后时光，他的身体不能动弹，无法说话。一次，学校领导前去探望，他吃力地用手指蘸着碘伏，在白纸上画出37个字：“谢谢医生护士，谢谢组织的关爱，人总是要走的，不要再抢救了，把药用到需要用的病人身上。”

“余离世后，不发讣告，不添‘寿衣’；不进行任何形式告别活动；不购骨灰盒，不保留骨灰，撒入狼山外长江口……”这封写于2008年6月12日的遗嘱，直到老人去世第二天才首次被打开。

“打开遗嘱那一刻，我的眼泪唰一下就流了出来。”南通大学离退休处处长丁晓羚感慨道，尽管遗嘱字迹潦草，但交代简单明了，感人至深。

2008年5月，汤老作为奥运火炬手参加火炬传递活动后，民族的复兴、国家的强盛，让他备感自豪和激动。在那之后不久，他交给学校离退休处一个封好的信件，称这是自己的遗嘱。在信封上他特意写上：“在我停止呼吸后，由时任处长拆封。”

11年来，这封遗嘱成了南通大学几任离退休处处长交接时的重要资料之一。

“莫文隋走了！”这一突如其来的噩耗，开始在朋友圈里传播。这时候，这位神秘“雪藏”20多年的莫文隋重要原型，才被很多老百姓知晓。

7月14日中午，没有哀乐，不鸣礼炮，不收礼金，一场没有告别仪式的告别在南通殡仪馆举行。虽然遗嘱要求低调处理后事，但得知汤老去世消息后，还是有一些老同事、普通市民、志愿者赶过来送汤老最后一程。

一个人感动一座城，如今的“莫文隋”早已深深融入南通文化。在莫文隋精神感召下，1998年南通市成立了江海志愿者服务站，21年来，志愿服务者从最初的三四十人发展到如今的120万人；目前，南通已开了3家“莫文隋爱心粥铺”，每天为社区100多位孤寡老人、困难群体以及优抚对象免费供应早餐，一年多来，南通已有12万多人次光顾“爱心粥铺”；莫文隋基金会还在不断壮大，每年会有数十名玉树儿童得到帮助；在南通慈善总会，两位衣着朴素的女性捐了两万元，坚决不肯登记；在南通大学，83岁的原南通医学院副院长庄坚为贫困生捐赠1万元，87岁的离休干部李庆选向贫困生捐赠4000元……

“你要问我是谁，请莫问我是谁。风雨中我是一把伞，干渴时我是一杯水……”当熟悉的歌声在大街小巷再次响起时，“莫文隋”其实没有走。（李超）

(责编：实习生(徐玮辰)、熊旭)