知识产权局:上半年发明专利授权23.8万件

国务院新闻办公室24日举行政策例行吹风会,邀请国家知识产权局副局长赵刚等介绍我国全面加强知识产权保护所取得的积极成效。

赵刚说,上半年,高价值专利平均授权周期压缩至20.9个月,商标注册平均审查周期压缩至5个月。共完成发明专利授权23.8万件,同比增长9.9%。商标注册351.5万件,同比增长67.8%。1—5月,著作权登记133.8万件。

上半年,全国地方人民法院审结知识产权民事一审案件15万余件,同比上升约80%;审结侵犯知识产权罪一审案件2000余件,同比上升约23%;全国检察机关共批准逮捕涉及侵犯知识产权犯罪案件1900余件、3400余人;1—5月,全国公安机关共破获侵权假冒犯罪案件4200余起,抓获犯罪嫌疑人9900余名,涉案价值48亿余元。

赵刚说,我国抓紧推进修改专利法、商标法等相关法律法规,重点加大侵权行为惩处力度。有序推进著作权法、植物新品种保护条例等修订工作。最高人民法院、最高人民检察院、公安部等推动相关机构改革,知识产权司法审判和刑事打击体系进一步完善。布局建设一批知识产权保护中心。加强知识产权海外纠纷应对机制建设,设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心。持续加强与世界知识产权组织、世界贸易组织、国际植物新品种保护联盟等国际组织合作,扎实推进“一带一路”知识产权合作。知识产权保护成效得到认可。据调查,知识产权保护社会满意度由2012年的63.69分提升到2018年的76.88分。

赵刚表示,下一步,知识产权局将会同有关部门,继续提升知识产权审查质量和效率。加快专利审查、商标注册智能化系统建设,确保年底前实现将高价值专利审查周期压至17.5个月、商标注册平均审查周期压至5个月以内的目标。（蒋建科）

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