“分班考”暗度陈仓 “重点班”隐秘存在

分班考试专项培训、小升初课程预科学习……暑期来临，记者在北京、湖南多地调研发现，国家政策明令禁止的义务教育阶段的重点班、快慢班仍在一些学校存在，并由此带热了校外培训机构的小升初“分班集训”，加剧了学生“超前学”现象，让暑期成为紧张的“学习季”。

暑期培训班人满为患 “要想分班好、就要超前学”

7月的周末，北京多所中学开展了初一新生的“学业水平调查”。“卷子没有做完”“难度大”……在海淀区一家中学门口，走出考场的多名学生告诉记者，考试一共3个小时，包括语文、数学、英语，最后一门英语有100多道题，还要写作文，60分钟的时间很紧张。

多位家长透露，所谓“学业水平调查”就是分班考试。关于分班考试成绩与分班结果，学校并未明确告知到底是“有关”还是“无关”。但根据历年的经验，家长普遍认为“有关”，而且对往年分班的人数、班级等情况如数家珍。

长沙市的小升初统一“分班考”将于8月20日进行。为了进入重点班，学生、家长在暑假要花费不少时间进行准备，大量提前学习、补习，弥漫着“要想分班好、就要超前学”的焦虑气氛。

“孩子通过内部考试已经被一所民办中学承诺录取重点班，但听高年级孩子家长说，重点班中还分不同的层级。”长沙家长元女士无奈赶紧为孩子报了多科暑期补习班，“已经把7、8月都安排补习了”。

北京一位家长表示，孩子学业水平差异非常大。比如英语，有的初一新生水平可以考美国大学了，有的还是小学生水平。因此，一些学校采取平行分班、分层教学的方式变相进行“快慢教学”，让不同水平的孩子采取走班方式上课，虽然班级不分快慢，但在学科上形成了“快慢班”的效果。

记者采访发现，校内的分班考试也带热了培训机构的“分班集训”。“重点班是要把‘学习超前’的孩子甄别出来，因此最好提前学习物理、生物、化学内容。”长沙市一家培训机构老师说，虽然学校对外声称没有重点班、快慢班，但实际上很多学校都存在。

重点班、快慢班“隐秘存在” 内部考、暗中分“暗度陈仓”

记者了解到，对于明令禁止的义务教育阶段重点班、快慢班，多数学校严格遵守并平行分班，实现生源水平的“均衡分配”。但仍有部分学校会组织难度较大的“分班考”，并以此划分重点班、快慢班。

此类“实验班”“重点班”大多以隐秘方式存在，比如“单号”普通班，“双号”重点班，或者12班、15班为“重点班”等。学生在入学时并不清楚，但是经过几次考试公布成绩后，大家都“心知肚明”。

还有一些名校利用贯通培养等实验项目，实际上进行分班培养：初一将学生分成两种学制，针对不同班级的孩子配备不同师资；初二时再进行一次“淘汰”，并让“普通班”的拔尖学生通过考试进入重点班补充，形成以分数为导向的“高度竞争”的学习环境。

“实验班和普通班在师资配备、学习风气等各个方面都有很大差别，感觉只有实验班才是‘亲儿子’。”北京市海淀区一位家长对记者说。

“这么早就把孩子分为三六九等，把一些人打上‘差生’的标签，不利于培养孩子健全的人格。”湖南省益阳市一位家长说。

“政策执行一定要注意公平，尤其要在各学校之间一碗水端平。”湖南一位公办中学校长说，一些不敢“逾矩”设置重点班的学校已开始被家长“抛弃”，优质生源出现“逃离”的现象，这让不少教师感到担忧。

义务教育应更注重“公平优先”

“不可否认，根据学生能力分层教学更有效率。但在义务教育阶段，教育更注重的是公平，不能因为重点班、快慢班而破坏教育资源的均衡分配，尤其要警惕以‘因材施教’为由而放任重点班、快慢班，进一步加剧家长焦虑、攀比心理，倒逼‘超前学’。”湖南师范大学教授丁加勇说。

他认为，真正的分层教学应该建立在师资力量均衡的基础上，并且要让学生更有主动选择权。“可以尝试走班的形式，让老师分别开展不同难度、进度的学科课程，关键是把选择权交给学生自己。”

丁加勇建议，义务教育阶段均衡分班政策的落实不到位，折射了教育管理的“盲点”。教育部门应该加强管理，比如可以采用由计算机随机分班的方法，动态追踪学校各班级的分班、成绩情况，加强日常对班级的暗访、抽查，加大对学校违规行为的处罚力度，同时畅通家长举报监督渠道。

北京大学教育学院研究员卢晓东提出，学生不应被贴上不同的标签去“塑造”，而应在宽松的环境中充分发展自我，解决“快慢班、重点班”问题的本质是优质师资更公平的分配。只有师资均衡配置，才能缓解家长的担忧，让均衡分班政策切实落地。（赵琬微 谢樱）

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