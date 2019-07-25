保定电院探索职教改革：深化产教融合 实施精准培训

图为保定电力职业学院

职业技能培训是企业经济转型升级和高质量发展的重要支撑，保定电力职业技术学院（以下简称：保定电院）积极履行社会服务职能，促进产教融合校企“双元”育人，大力实施“精准培训”，完善需求导向人才培养模式，打造校企命运共同体，在产教融合创新与实践中取得了显著成就。

精准培训工程就是以企业需求为导向，坚持“对象精准、需求精准、设计精准、执行精准、评估精准”，坚持“发展心力”，服务企业战略、基层需求和员工成长，构建培训与企业相融共促新格局。

聚焦“三个服务”，构建服务企业的培训新格局

聚焦服务企业战略，支撑企业发展新航向。为深入实施国家高技能人才振兴计划，适应企业转型升级需要，保定电院积极对接冀北公司专业部门，建立部门、处室两级沟通渠道，围绕“校企合作”开展专业主题培训，服务公司战略发展。

为贯彻落实国网公司建设“一专多能”的供电业务新体系，保定电院和国网冀北电力有限公司（以下简称冀北公司）范围内各地市公司专家针对“全能型”乡镇供电所精准培训体系建设，协同开发“台区经理”和“综合柜员”两个重点岗位能力标准，打造精准培训“样板间”，开展“全能型”乡镇供电所全员轮训，培养了供电所业务骨干，强化了培训对企业发展的支撑能力。

聚焦服务基层需求，筑牢企业发展根基。近年来，保定电院积极实施“走出去”战略，对接冀北公司基层单位提供订单式培训服务。张北柔性直流输电工程是冬奥会相关重点项目之一，保定电院主动对接国网冀北检修公司，成立柔直培训工作组，制定《柔直精准培训体系建设方案》，采用课堂培训和柔直站现场培训相结合，教师和外聘专家“1+1”的模式，取得了良好效果。

聚焦服务员工成长，汇聚企业发展新动能。为推进职业培训与评价有机衔接，保定电院以提升技能人员岗位技能为核心，以技能等级评价为抓手，采用菜单式选课方式，常态化开展阶梯式技能人员岗位能力培训和等级评价。在冀北公司人资部主导下，保定电院与各地市公司协同合作，共开发31个培训标准体系和355个项目的立体化、可选择的培训资源，为企业发展汇聚了新动能。

强化“两个坚持”，健全管控机制，打造培训新引擎

坚持“五个精准”，开拓培训管理新模式。为建立职业培训质量评估监管机制，保定电院坚持“五个精准”的原则，完成了《精准培训项目设计与实施指导手册》和《精准培训项目质量管控流程及标准手册》，为保障培训质量探索了开拓性经验。为推进精准培训落地，保定电院优化精准培训管理模式，组建了“线损治理”等5个精准培训项目组，创新考核激励机制，有效推进开展精准培训，开拓了企业培训新模式。

坚持“发展心力”，打造精准培训新引擎。为创新培训服务内容，增值技能培训、助推队伍建设，保定电院“心能量”工作室以提升企业员工情绪管理、人际沟通、自我认知与社会适应能力为目标，开发了“压力管理”“快乐工作”等心理疏导系列课程，形成发展心力、精准育人的鲜明特色。

保定电院先后在冀北公司行政管理专业、秦皇岛供电公司中层正职等培训班进行课程讲授，培训达4400余人次，赢得了电力公司和广大学员的一致赞誉。

精准培训，面向未来，全面提升创新驱动力

保定电院将持续推进精准培训，创新培训服务供给，深化“互联网+职业培训”的培训理念，开发职业培训包，打造校企命运共同体，解决员工培训供给与产业需求重大结构性矛盾，体现职业培训对企业发展的巨大贡献。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)